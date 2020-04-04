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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5864586558665867
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:55

  budivelnik написав:Підтримую
Очень хорошо ответил недавно студенту Портников, в ответ на его вопрос:
а что нам хорошего сделал ПАП?
- тебе 18 лет, а ты уже совок. И пока ты будешь мыслить категориями, что тебе кто-то должен (в особенности - президент) - то ты будешь приговором моим детям и моим внукам

В Портнікова немає дітей, тому що він інтимно спілкується з тими, хто фізіологічно не може народити.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 19:21

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2020-04-04
Международный день Интернета

1) Российские оккупанты оборудуют новые огневые позиции в населенных пунктах ОРДЛО – разведка
Также оккупанты активизировали минирование местности, в том числе, на территориях частных земельных участков.

2) К "антиколомойскому" закону подали уже около 5000 поправок - Арахамия
Могут и быстро принять закон. Как с землёй.
Хотя, в Верховной Раде зарегистрировано множество проектов постановлений или отменить закон, или его не подписывать. Например
В Раде заблокировали подписание закона о рынке земли

3) Каждый пятый житель городов Украины в неоплачиваемом отпуске - исследование (инфографика)

Полмиллиона киевлян были вынуждены уйти в отпуск за свой счет - Кличко
"Сумно, б***" (с) zorka

4) Экс-замгенпрокурора Трепак: Венедиктова требовала объявить подозрение Стерненко
"Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова обнаружила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления", - отметил Трепак.

"Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная ее обстоятельств? Моя позиция основывается на тех материалах, которые есть в деле", - объяснил Трепак.

Он подчеркнул, что "такое подозрение будет безосновательно, а значит – незаконным".

Какой такой закон ? Нее, не слышали.

5) Канал Ахметова заморозил программу Янины Соколовой после интервью с Леросом
Ну а чё, всё поделено. Зачем уже нужна журналистика
Янину использовали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 19:51

Re: Політичні дискусії


"Гражданская война", "внутренний конфликт".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 19:56

Быть зелёным нелегко! 104 грн

Зображення

https://zakazknig.com.ua/byt-zelenym-nelegko/?gclid=CjwKCAjw4KD0BRBUEiwA7MFNTVerzy27jjk3OprqXhSGd3QAdbWxbGRvFFqjVPtpA53DBZdElfrRvxoC8PQQAvD_BwE
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:20

  Shram написав:
  budivelnik написав:Підтримую
Очень хорошо ответил недавно студенту Портников, в ответ на его вопрос:
а что нам хорошего сделал ПАП?


Вопрос из народа - что сделал для страны Порошок?


Скажи, уфимец, ты по-русски читать можешь? Или передергиваешь по привычке защищать хублота? Или разницу уже не видишь?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 23:14

Почти не заходил на этой неделе. Что тут, главные прокуроры СССР за сокрытие информации о масштабах Чернобыльской катастрофы - соммеры, будивельники и прочие песикоты - уже успели обсудить отстранение командующего авианосцем USS Theodore Roosevelt, "посмевшего" опубликовать информацию и обратить внимание общественности на заражение 114 из 4000+ членов его команды коронавирусной инфекцией со всеми вытекающими последствиями для закрытого пространства посудины? Или сочли этот факт несущественным? :mrgreen:

US navy fires commander who raised alarm about coronavirus on ship
https://www.theguardian.com/us-news/202 ... oronavirus
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 23:30

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Или сочли этот факт несущественным?
Для мене цей факт не суттєвий
По наступним причинам
1 Заражені це не померлі
2 Навіть якщо від короновірусу помре пару моряків - мене це засмутить .але менше ніж поранення будь-якого українського військовослужбовця на лінії ОРДЛО ( чи просто в армії)

Питання
А тебе чого так хвилює американський флот? пуйло перед збіговиськом ОПЕК переживає щоб педерацію випадково на нуль не помножили і тому всіх ольгінців на це спрямував??
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:35

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Или сочли этот факт несущественным?
Для мене цей факт не суттєвий
По наступним причинам
1 Заражені це не померлі
2 Навіть якщо від короновірусу помре пару моряків - мене це засмутить .але менше ніж поранення будь-якого українського військовослужбовця на лінії ОРДЛО ( чи просто в армії)

Питання
А тебе чого так хвилює американський флот? пуйло перед збіговиськом ОПЕК переживає щоб педерацію випадково на нуль не помножили і тому всіх ольгінців на це спрямував??


Тут вопрос в другом, тролль - в подходах к коммуникации. Как оказалось (в очередной раз), неважно, демократический режим, или коммунистический - они одинаковые. И ты спалился (в очередной раз) своим цинизмом и двуличием. А на пуйла твоего мне с высокой горки. Меня больше волнуют манкурты среди нас, торгующие родиной за 3 копейки
zРадио
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