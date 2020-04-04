Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Очень хорошо ответил недавно студенту Портников, в ответ на его вопрос: а что нам хорошего сделал ПАП? - тебе 18 лет, а ты уже совок. И пока ты будешь мыслить категориями, что тебе кто-то должен (в особенности - президент) - то ты будешь приговором моим детям и моим внукам
В Портнікова немає дітей, тому що він інтимно спілкується з тими, хто фізіологічно не може народити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
"Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова обнаружила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления", - отметил Трепак.
"Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная ее обстоятельств? Моя позиция основывается на тех материалах, которые есть в деле", - объяснил Трепак.
Он подчеркнул, что "такое подозрение будет безосновательно, а значит – незаконным".
Почти не заходил на этой неделе. Что тут, главные прокуроры СССР за сокрытие информации о масштабах Чернобыльской катастрофы - соммеры, будивельники и прочие песикоты - уже успели обсудить отстранение командующего авианосцем USS Theodore Roosevelt, "посмевшего" опубликовать информацию и обратить внимание общественности на заражение 114 из 4000+ членов его команды коронавирусной инфекцией со всеми вытекающими последствиями для закрытого пространства посудины? Или сочли этот факт несущественным?
zРадио написав:Или сочли этот факт несущественным?
Для мене цей факт не суттєвий По наступним причинам 1 Заражені це не померлі 2 Навіть якщо від короновірусу помре пару моряків - мене це засмутить .але менше ніж поранення будь-якого українського військовослужбовця на лінії ОРДЛО ( чи просто в армії)
Питання А тебе чого так хвилює американський флот? пуйло перед збіговиськом ОПЕК переживає щоб педерацію випадково на нуль не помножили і тому всіх ольгінців на це спрямував??
zРадио написав:Или сочли этот факт несущественным?
Для мене цей факт не суттєвий По наступним причинам 1 Заражені це не померлі 2 Навіть якщо від короновірусу помре пару моряків - мене це засмутить .але менше ніж поранення будь-якого українського військовослужбовця на лінії ОРДЛО ( чи просто в армії)
Питання А тебе чого так хвилює американський флот? пуйло перед збіговиськом ОПЕК переживає щоб педерацію випадково на нуль не помножили і тому всіх ольгінців на це спрямував??
Тут вопрос в другом, тролль - в подходах к коммуникации. Как оказалось (в очередной раз), неважно, демократический режим, или коммунистический - они одинаковые. И ты спалился (в очередной раз) своим цинизмом и двуличием. А на пуйла твоего мне с высокой горки. Меня больше волнуют манкурты среди нас, торгующие родиной за 3 копейки
zРадио написав:Почти не заходил на этой неделе. Что тут, главные прокуроры СССР за сокрытие информации о масштабах Чернобыльской катастрофы - соммеры, будивельники и прочие песикоты - уже успели обсудить отстранение командующего авианосцем USS Theodore Roosevelt, "посмевшего" опубликовать информацию и обратить внимание общественности на заражение 114 из 4000+ членов его команды коронавирусной инфекцией со всеми вытекающими последствиями для закрытого пространства посудины? Или сочли этот факт несущественным?
Ты в армии служил? Стройбат, хозвзвод или гарнизонный свинарник? Но даже военнослужащие хозвода знают про армейскую субординацию. Докладываю. Командующий сначала написал письмо о ситуации на корабле и разослал его во все СМИ и только потом доложил командованию ВМС об обстановке. Таким образом, командование узнало о реальной ситуации из СМИ. Почему не доложил сначала командованию? - А в связи с чем, мы же не потеряли боеспособность... И такие адмиралы бывают. Но экипаж его любил и тепло с ним прощался.