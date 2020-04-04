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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5865586658675868
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 11:53

  Libo написав:
Ты в армии служил? :roll:
Стройбат, хозвзвод или гарнизонный свинарник?
Но даже военнослужащие хозвода знают про армейскую субординацию.
Докладываю.
Командующий сначала написал письмо о ситуации на корабле и разослал его во все СМИ и только потом доложил командованию ВМС об обстановке. Таким образом, командование узнало о реальной ситуации из СМИ. Почему не доложил сначала командованию? - А в связи с чем, мы же не потеряли боеспособность... :shock:
И такие адмиралы бывают. :?
Но экипаж его любил и тепло с ним прощался.


Ты то откуда знаешь хронологию? Лично знаком с командующим? А, нет - наверно, его начальством :mrgreen:

Адмирал, чай, не фейсбучный идиот - если смог добиться своего положения, то что такое субординация, знает лучше тебя! Гораздо логичней предположить, что он предал огласке проблему после того, как командование ее проигнорировало! Причем многократно.

PS: да, и почему отставка адмирала вызвала негодование у коллег и политиков? Они все тоже меньше тебя информированы? :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:07

zРадио
1 Зверни увагу
На кораблі - 4000+ військових
А в ЗМІ ,інформація йде від Адмірала...
Висновок
4000+ військових краще знають що таке субординація ніж їх командир.
Тому звільнення командира,який звернувся в ЗМІ раніше ніж до керівництва - це правильна військова практика
Я скажу більше
Якщо я з кимось працюю і мій підлеглий по проблемам які виникають в роботі в першу чергу буде писати в ЗМІ - я його звільню.
2 Тепер щодо цинічності
Скажи
Скільки населення в педерації живе гірше ніж жили кримчани чи ОРДЛОвці в Україні?
Моя версія мільйонів 50-70
Питання
Навіщо педераційники замість підняття рівня життя своїх громадян в себе в Державі - полізли піднімати рівень життя в інших Державах...і як наслідок опустили середній рівень в своїй
3 Для мене вірне наступне правило
Поки не зробив все добре в себе - не лізь до сусіда,особливо коли тебе не просять
А що роблять педераційники
То в Сірію , то в Молдавію ,то в Абхазію ,то в Грузію .то в Україну...і тільки в себе не можуть побудувати туалети всередині приміщень для 60 млн власного населення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:10

  zРадио написав:
  Libo написав: Ты в армии служил? :roll:
Стройбат, хозвзвод или гарнизонный свинарник?
Но даже военнослужащие хозвода знают про армейскую субординацию.
Докладываю.
Командующий сначала написал письмо о ситуации на корабле и разослал его во все СМИ и только потом доложил командованию ВМС об обстановке. Таким образом, командование узнало о реальной ситуации из СМИ. Почему не доложил сначала командованию? - А в связи с чем, мы же не потеряли боеспособность... :shock:
И такие адмиралы бывают. :?
Но экипаж его любил и тепло с ним прощался.
Ты то откуда знаешь хронологию? Лично знаком с командующим? А, нет - наверно, его начальством :mrgreen:
Адмирал, чай, не фейсбучный идиот - если смог добиться своего положения, то что такое субординация, знает лучше тебя! Гораздо логичней предположить, что он предал огласке проблему после того, как командование ее проигнорировало! Причем многократно.
PS: да, и почему отставка адмирала вызвала негодование у коллег и политиков? Они все тоже меньше тебя информированы? :lol:

Так и представляю себе, как генерал Паттон во время прорыва немцев в Арденнах обращается за помощью к журналистам NYT.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:23

У янки сурово с адмиралами :lol: :

Командующий 15-й авианосной ударной группы ВМС США, базирующейся в Сан-Диего, контр-адмирал Рик Вильямс был уволен в связи с утратой доверия, за просмотр на рабочем месте порнографических роликов.

С занимаемой должности Вильямса уволила вице-адмирал военно-морских сил США Нора Тайсон, в связи с доказательствами, полученными в ходе расследования по делу о нецелевом использовании компьютерного оборудования.

На своем посту Рик Вильямс пребывал всего шесть месяцев.

https://khm.depo.ua/rus/khm/kontr-admir ... 2016185900

За нецелевое использование компьютерного оборудования!!!
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:00

  budivelnik написав:zРадио
1 Зверни увагу
На кораблі - 4000+ військових
А в ЗМІ ,інформація йде від Адмірала...
Висновок
4000+ військових краще знають що таке субординація ніж їх командир.
Тому звільнення командира,який звернувся в ЗМІ раніше ніж до керівництва - це правильна військова практика
Я скажу більше
Якщо я з кимось працюю і мій підлеглий по проблемам які виникають в роботі в першу чергу буде писати в ЗМІ - я його звільню.
2 Тепер щодо цинічності
Скажи
Скільки населення в педерації живе гірше ніж жили кримчани чи ОРДЛОвці в Україні?
Моя версія мільйонів 50-70
Питання
Навіщо педераційники замість підняття рівня життя своїх громадян в себе в Державі - полізли піднімати рівень життя в інших Державах...і як наслідок опустили середній рівень в своїй
3 Для мене вірне наступне правило
Поки не зробив все добре в себе - не лізь до сусіда,особливо коли тебе не просять
А що роблять педераційники
То в Сірію , то в Молдавію ,то в Абхазію ,то в Грузію .то в Україну...і тільки в себе не можуть побудувати туалети всередині приміщень для 60 млн власного населення.


А почему ты свой цинизм противопоставляешь российскому? ))) Я ж ни слова не сказал о цинизме американцев. Более того, считаю, что они сделали все правильно!!! Я много раз говорил, что власть ДОЛЖНА дозировать деликатную информацию. Это ты кукарекал другое (с привычной избирательностью, естественно).

Так что претензия к тебе, Starikan, и пр., а не американцам. Руководству СССР вы право управления ЧС не предоставляете, руководству США - напротив. Типичный манкуртизм.

PS: количество заболевших на авианосце на сегодня 156
zРадио
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  #<1 ... 5865586658675868
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