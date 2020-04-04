Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав: Ты в армии служил? Стройбат, хозвзвод или гарнизонный свинарник? Но даже военнослужащие хозвода знают про армейскую субординацию. Докладываю. Командующий сначала написал письмо о ситуации на корабле и разослал его во все СМИ и только потом доложил командованию ВМС об обстановке. Таким образом, командование узнало о реальной ситуации из СМИ. Почему не доложил сначала командованию? - А в связи с чем, мы же не потеряли боеспособность... И такие адмиралы бывают. Но экипаж его любил и тепло с ним прощался.
Ты то откуда знаешь хронологию? Лично знаком с командующим? А, нет - наверно, его начальством
Адмирал, чай, не фейсбучный идиот - если смог добиться своего положения, то что такое субординация, знает лучше тебя! Гораздо логичней предположить, что он предал огласке проблему после того, как командование ее проигнорировало! Причем многократно.
PS: да, и почему отставка адмирала вызвала негодование у коллег и политиков? Они все тоже меньше тебя информированы?
zРадио 1 Зверни увагу На кораблі - 4000+ військових А в ЗМІ ,інформація йде від Адмірала... Висновок 4000+ військових краще знають що таке субординація ніж їх командир. Тому звільнення командира,який звернувся в ЗМІ раніше ніж до керівництва - це правильна військова практика Я скажу більше Якщо я з кимось працюю і мій підлеглий по проблемам які виникають в роботі в першу чергу буде писати в ЗМІ - я його звільню. 2 Тепер щодо цинічності Скажи Скільки населення в педерації живе гірше ніж жили кримчани чи ОРДЛОвці в Україні? Моя версія мільйонів 50-70 Питання Навіщо педераційники замість підняття рівня життя своїх громадян в себе в Державі - полізли піднімати рівень життя в інших Державах...і як наслідок опустили середній рівень в своїй 3 Для мене вірне наступне правило Поки не зробив все добре в себе - не лізь до сусіда,особливо коли тебе не просять А що роблять педераційники То в Сірію , то в Молдавію ,то в Абхазію ,то в Грузію .то в Україну...і тільки в себе не можуть побудувати туалети всередині приміщень для 60 млн власного населення.
Libo написав: Ты в армии служил? Стройбат, хозвзвод или гарнизонный свинарник? Но даже военнослужащие хозвода знают про армейскую субординацию. Докладываю. Командующий сначала написал письмо о ситуации на корабле и разослал его во все СМИ и только потом доложил командованию ВМС об обстановке. Таким образом, командование узнало о реальной ситуации из СМИ. Почему не доложил сначала командованию? - А в связи с чем, мы же не потеряли боеспособность... И такие адмиралы бывают. Но экипаж его любил и тепло с ним прощался.
Ты то откуда знаешь хронологию? Лично знаком с командующим? А, нет - наверно, его начальством Адмирал, чай, не фейсбучный идиот - если смог добиться своего положения, то что такое субординация, знает лучше тебя! Гораздо логичней предположить, что он предал огласке проблему после того, как командование ее проигнорировало! Причем многократно. PS: да, и почему отставка адмирала вызвала негодование у коллег и политиков? Они все тоже меньше тебя информированы?
Так и представляю себе, как генерал Паттон во время прорыва немцев в Арденнах обращается за помощью к журналистам NYT.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Командующий 15-й авианосной ударной группы ВМС США, базирующейся в Сан-Диего, контр-адмирал Рик Вильямс был уволен в связи с утратой доверия, за просмотр на рабочем месте порнографических роликов.
С занимаемой должности Вильямса уволила вице-адмирал военно-морских сил США Нора Тайсон, в связи с доказательствами, полученными в ходе расследования по делу о нецелевом использовании компьютерного оборудования.
На своем посту Рик Вильямс пребывал всего шесть месяцев.
budivelnik написав:zРадио 1 Зверни увагу На кораблі - 4000+ військових А в ЗМІ ,інформація йде від Адмірала... Висновок 4000+ військових краще знають що таке субординація ніж їх командир. Тому звільнення командира,який звернувся в ЗМІ раніше ніж до керівництва - це правильна військова практика Я скажу більше Якщо я з кимось працюю і мій підлеглий по проблемам які виникають в роботі в першу чергу буде писати в ЗМІ - я його звільню. 2 Тепер щодо цинічності Скажи Скільки населення в педерації живе гірше ніж жили кримчани чи ОРДЛОвці в Україні? Моя версія мільйонів 50-70 Питання Навіщо педераційники замість підняття рівня життя своїх громадян в себе в Державі - полізли піднімати рівень життя в інших Державах...і як наслідок опустили середній рівень в своїй 3 Для мене вірне наступне правило Поки не зробив все добре в себе - не лізь до сусіда,особливо коли тебе не просять А що роблять педераційники То в Сірію , то в Молдавію ,то в Абхазію ,то в Грузію .то в Україну...і тільки в себе не можуть побудувати туалети всередині приміщень для 60 млн власного населення.
А почему ты свой цинизм противопоставляешь российскому? ))) Я ж ни слова не сказал о цинизме американцев. Более того, считаю, что они сделали все правильно!!! Я много раз говорил, что власть ДОЛЖНА дозировать деликатную информацию. Это ты кукарекал другое (с привычной избирательностью, естественно).
Так что претензия к тебе, Starikan, и пр., а не американцам. Руководству СССР вы право управления ЧС не предоставляете, руководству США - напротив. Типичный манкуртизм.
PS: количество заболевших на авианосце на сегодня 156