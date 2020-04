Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Нед 05 кві, 2020 11:53 Libo написав:

Ты в армии служил?

Стройбат, хозвзвод или гарнизонный свинарник?

Но даже военнослужащие хозвода знают про армейскую субординацию.

Докладываю.

Командующий сначала написал письмо о ситуации на корабле и разослал его во все СМИ и только потом доложил командованию ВМС об обстановке. Таким образом, командование узнало о реальной ситуации из СМИ. Почему не доложил сначала командованию? - А в связи с чем, мы же не потеряли боеспособность...

И такие адмиралы бывают.

Ты то откуда знаешь хронологию? Лично знаком с командующим? А, нет - наверно, его начальством



Адмирал, чай, не фейсбучный идиот - если смог добиться своего положения, то что такое субординация, знает лучше тебя! Гораздо логичней предположить, что он предал огласке проблему после того, как командование ее проигнорировало! Причем многократно.



PS: да, и почему отставка адмирала вызвала негодование у коллег и политиков? Они все тоже меньше тебя информированы? Ты то откуда знаешь хронологию? Лично знаком с командующим? А, нет - наверно, его начальствомАдмирал, чай, не фейсбучный идиот - если смог добиться своего положения, то что такое субординация, знает лучше тебя! Гораздо логичней предположить, что он предал огласке проблему после того, как командование ее проигнорировало! Причем многократно.PS: да, и почему отставка адмирала вызвала негодование у коллег и политиков? Они все тоже меньше тебя информированы? zРадио

Повідомлень: 5334 З нами з: 02.05.18 Подякував: 969 раз. Подякували: 2121 раз.

1 Зверни увагу

На кораблі - 4000+ військових

А в ЗМІ ,інформація йде від Адмірала...

Висновок

4000+ військових краще знають що таке субординація ніж їх командир.

Тому звільнення командира,який звернувся в ЗМІ раніше ніж до керівництва - це правильна військова практика

Я скажу більше

Якщо я з кимось працюю і мій підлеглий по проблемам які виникають в роботі в першу чергу буде писати в ЗМІ - я його звільню.

2 Тепер щодо цинічності

Скажи

Скільки населення в педерації живе гірше ніж жили кримчани чи ОРДЛОвці в Україні?

Моя версія мільйонів 50-70

Питання

Навіщо педераційники замість підняття рівня життя своїх громадян в себе в Державі - полізли піднімати рівень життя в інших Державах...і як наслідок опустили середній рівень в своїй

3 Для мене вірне наступне правило

Поки не зробив все добре в себе - не лізь до сусіда,особливо коли тебе не просять

А що роблять педераційники

То в Сірію , то в Молдавію ,то в Абхазію ,то в Грузію .то в Україну...і тільки в себе не можуть побудувати туалети всередині приміщень для 60 млн власного населення. http://forum.finance.ua/topic93912.html

budivelnik

Starikan написав: Так и представляю себе, как генерал Паттон во время прорыва немцев в Арденнах обращается за помощью к журналистам NYT.



Командующий 15-й авианосной ударной группы ВМС США, базирующейся в Сан-Диего, контр-адмирал Рик Вильямс был уволен в связи с утратой доверия, за просмотр на рабочем месте порнографических роликов.



С занимаемой должности Вильямса уволила вице-адмирал военно-морских сил США Нора Тайсон, в связи с доказательствами, полученными в ходе расследования по делу о нецелевом использовании компьютерного оборудования.



На своем посту Рик Вильямс пребывал всего шесть месяцев.

https://khm.depo.ua/rus/khm/kontr-admir ... 2016185900



detroytred

Повідомлень: 23287 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1905 раз. Подякували: 3238 раз.

1 Зверни увагу

На кораблі - 4000+ військових

А в ЗМІ ,інформація йде від Адмірала...

Висновок

4000+ військових краще знають що таке субординація ніж їх командир.

Тому звільнення командира,який звернувся в ЗМІ раніше ніж до керівництва - це правильна військова практика

Я скажу більше

Якщо я з кимось працюю і мій підлеглий по проблемам які виникають в роботі в першу чергу буде писати в ЗМІ - я його звільню.

2 Тепер щодо цинічності

Скажи

Скільки населення в педерації живе гірше ніж жили кримчани чи ОРДЛОвці в Україні?

Моя версія мільйонів 50-70

Питання

Навіщо педераційники замість підняття рівня життя своїх громадян в себе в Державі - полізли піднімати рівень життя в інших Державах...і як наслідок опустили середній рівень в своїй

3 Для мене вірне наступне правило

Поки не зробив все добре в себе - не лізь до сусіда,особливо коли тебе не просять

А що роблять педераційники

А почему ты свой цинизм противопоставляешь российскому? ))) Я ж ни слова не сказал о цинизме американцев. Более того, считаю, что они сделали все правильно!!! Я много раз говорил, что власть ДОЛЖНА дозировать деликатную информацию. Это ты кукарекал другое (с привычной избирательностью, естественно).



Так что претензия к тебе, Starikan, и пр., а не американцам. Руководству СССР вы право управления ЧС не предоставляете, руководству США - напротив. Типичный манкуртизм.



zРадио

Повідомлень: 5334 З нами з: 02.05.18 Подякував: 969 раз. Подякували: 2121 раз. Додано: Нед 05 кві, 2020 13:00 budivelnik написав:



zРадио написав: А почему ты свой цинизм противопоставляешь российскому? А почему ты свой цинизм противопоставляешь российскому? Тому що американці мені жити не заважають і Українські території не захоплюють.

Тому американці може й цинічні по відношенню до венесуельців чи мексіканців - але це швидше проблема Мексики і Венесуели...



А от твої працедавці своєю економічною і військовою політикою - заважають мені жити , при чому зверни увагу-заважають жити не тільки українцям і росіянам громадянам України ,але й росіянам і іншим громадянам росії....



Тому коли якийсь там нижнєгородський чи київський ольгінець щось теревенить про Україну - в мене просте запитання

Коли в москваляндії в населення поголовно туалети будуть . бо в тундрі палок не напасешся щоб від оленей відбиватись ( і фекалії від дупи при мерзлоті збивати) А при чому тут імперія яка здохла 30 років тому (СРСР) в порівнянні з США ?Тому що американці мені жити не заважають і Українські території не захоплюють.Тому американці може й цинічні по відношенню до венесуельців чи мексіканців - але це швидше проблема Мексики і Венесуели...А от твої працедавці своєю економічною і військовою політикою - заважають мені жити , при чому зверни увагу-заважають жити не тільки українцям і росіянам громадянам України ,але й росіянам і іншим громадянам росії....Тому коли якийсь там нижнєгородський чи київський ольгінець щось теревенить про Україну - в мене просте запитанняКоли в москваляндії в населення поголовно туалети будуть . бо в тундрі палок не напасешся щоб від оленей відбиватись ( і фекалії від дупи при мерзлоті збивати) http://forum.finance.ua/topic93912.html

budivelnik

Повідомлень: 22499 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2295 раз. Додано: Нед 05 кві, 2020 13:53 Starikan написав:



Ну почему же.

Вон на Донбассе первые пару лет днем воюют, а вечером товарами обмениваются - от грузовых поездов металлопроката до фур с продовольствием.

shapo Повідомлень: 3210 З нами з: 29.05.18 Подякував: 93 раз. Подякували: 600 раз. Додано: Нед 05 кві, 2020 13:54 budivelnik написав:



zРадио написав: А почему ты свой цинизм противопоставляешь российскому? А почему ты свой цинизм противопоставляешь российскому? Тому що американці мені жити не заважають і Українські території не захоплюють.

Тому американці може й цинічні по відношенню до венесуельців чи мексіканців - але це швидше проблема Мексики і Венесуели...



А от твої працедавці своєю економічною і військовою політикою - заважають мені жити , при чому зверни увагу-заважають жити не тільки українцям і росіянам громадянам України ,але й росіянам і іншим громадянам росії....



Тому коли якийсь там нижнєгородський чи київський ольгінець щось теревенить про Україну - в мене просте запитання

Кто о чем, а лысый о расческе. У меня к твоим москалям всего одна претензия - чтоб не лезли в Украину! А в какие туалеты они там ходят - очковые ли, вакуумные ли - мне плевать! Это тебе интересно, потому что ты не украинец, а анти-россиянин.



zРадио

Повідомлень: 5334 З нами з: 02.05.18 Подякував: 969 раз. Подякували: 2121 раз. Додано: Нед 05 кві, 2020 15:54

Как в НХЛ...?



1. Владельцы клубов хоккейных допетрили, что без перемен не будет развития ... Ам.футболы, бейсболы, баскетболы убегают всё дальше вперёд.

2. Запрос на нового менеджера.

3. Сам новый)) -- Гэрри Беттмен.

* 1993 года. До этого Беттмэн работал вице-президентом и главным консультантом Национальной баскетбольной ассоциации. Беттмэн — выпускник Корнеллского университета и юридического факультета Нью-Йоркского университета.*

4. Не придумывал велосипед, а перенёс с баскетбольной лиги.

5. И пофиг *созрели* хоккеисты, в отличие от баскетболистов, или нет))

Владельцы капитала (клубов) и менеджмент лиги (Гэрри) создали новые условия в НХЛ.

Зарабатывать в совершенно иных суммах начала Лига, владельцы, сами хоккеисты.



Аналогия с Украиной просто напрашивается ... с владельцами капитала, топ-чиновниками страны и якобы недозрелыми пересичными; с окружающими велосипедами.



З.Ы. ну а как *Оттаву Сенаторз* Лига сделала чемпионами ... чтобы так *научить* заумных пересичных профсоюзных -- это целая история.

Это инструмент влияния ... без выкручивания рук (диктатуры).

Мягко и красиво.



Я три месяца всё не мог допетрить, почему все клубы (игроки во время игры) бьют-дерутся с сенаторами ... и почему манюпасу СМИ, чтоб не забывал, напоминают -- они ж должники, денег у них нема.

А они выигрывают и выигрывают.



З.З.Ы. вообще НХЛ -- это как страна...

И то, что просто одних денег мало (одного фактора) -- яркий пример богачи из *Нью-Йорк Рейнджерс*.



Чтобы иметь хоть какое-то более менее представление, например, об НХЛ необходимо море времени, огромный интерес, желание. И то -- это лишь вершки, взгляд со стороны.

Аналогично с политикой... Поэтому требования к пересичному в том, чтобы он разбирался и отвечал за свой выбор (президента, депутата), у меня вызывают лишь улыбку.

Дворник должен хорошо убирать, сантехник ..., тогда будет горячая вода в доме и т.п.

Что возможно лишь при хорошо выполняющем свою работу управленце.



А Украина до сих пор -- это НХЛ с застывшими во времени владельцами и Топ-менеджменте.

detroytred

Повідомлень: 23287 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1905 раз. Подякували: 3238 раз. Додано: Нед 05 кві, 2020 16:17



А що робить Зеленський ізеКоманда, крім мародерства і пиляння бюджету?

За рік при владі - кого посадила зелена влада?





Frant

