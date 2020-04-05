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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5866586758685869>
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 11:53

  Libo написав:
Ты в армии служил? :roll:
Стройбат, хозвзвод или гарнизонный свинарник?
Но даже военнослужащие хозвода знают про армейскую субординацию.
Докладываю.
Командующий сначала написал письмо о ситуации на корабле и разослал его во все СМИ и только потом доложил командованию ВМС об обстановке. Таким образом, командование узнало о реальной ситуации из СМИ. Почему не доложил сначала командованию? - А в связи с чем, мы же не потеряли боеспособность... :shock:
И такие адмиралы бывают. :?
Но экипаж его любил и тепло с ним прощался.


Ты то откуда знаешь хронологию? Лично знаком с командующим? А, нет - наверно, его начальством :mrgreen:

Адмирал, чай, не фейсбучный идиот - если смог добиться своего положения, то что такое субординация, знает лучше тебя! Гораздо логичней предположить, что он предал огласке проблему после того, как командование ее проигнорировало! Причем многократно.

PS: да, и почему отставка адмирала вызвала негодование у коллег и политиков? Они все тоже меньше тебя информированы? :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:07

zРадио
1 Зверни увагу
На кораблі - 4000+ військових
А в ЗМІ ,інформація йде від Адмірала...
Висновок
4000+ військових краще знають що таке субординація ніж їх командир.
Тому звільнення командира,який звернувся в ЗМІ раніше ніж до керівництва - це правильна військова практика
Я скажу більше
Якщо я з кимось працюю і мій підлеглий по проблемам які виникають в роботі в першу чергу буде писати в ЗМІ - я його звільню.
2 Тепер щодо цинічності
Скажи
Скільки населення в педерації живе гірше ніж жили кримчани чи ОРДЛОвці в Україні?
Моя версія мільйонів 50-70
Питання
Навіщо педераційники замість підняття рівня життя своїх громадян в себе в Державі - полізли піднімати рівень життя в інших Державах...і як наслідок опустили середній рівень в своїй
3 Для мене вірне наступне правило
Поки не зробив все добре в себе - не лізь до сусіда,особливо коли тебе не просять
А що роблять педераційники
То в Сірію , то в Молдавію ,то в Абхазію ,то в Грузію .то в Україну...і тільки в себе не можуть побудувати туалети всередині приміщень для 60 млн власного населення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:10

  zРадио написав:
  Libo написав: Ты в армии служил? :roll:
Стройбат, хозвзвод или гарнизонный свинарник?
Но даже военнослужащие хозвода знают про армейскую субординацию.
Докладываю.
Командующий сначала написал письмо о ситуации на корабле и разослал его во все СМИ и только потом доложил командованию ВМС об обстановке. Таким образом, командование узнало о реальной ситуации из СМИ. Почему не доложил сначала командованию? - А в связи с чем, мы же не потеряли боеспособность... :shock:
И такие адмиралы бывают. :?
Но экипаж его любил и тепло с ним прощался.
Ты то откуда знаешь хронологию? Лично знаком с командующим? А, нет - наверно, его начальством :mrgreen:
Адмирал, чай, не фейсбучный идиот - если смог добиться своего положения, то что такое субординация, знает лучше тебя! Гораздо логичней предположить, что он предал огласке проблему после того, как командование ее проигнорировало! Причем многократно.
PS: да, и почему отставка адмирала вызвала негодование у коллег и политиков? Они все тоже меньше тебя информированы? :lol:

Так и представляю себе, как генерал Паттон во время прорыва немцев в Арденнах обращается за помощью к журналистам NYT.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:23

У янки сурово с адмиралами :lol: :

Командующий 15-й авианосной ударной группы ВМС США, базирующейся в Сан-Диего, контр-адмирал Рик Вильямс был уволен в связи с утратой доверия, за просмотр на рабочем месте порнографических роликов.

С занимаемой должности Вильямса уволила вице-адмирал военно-морских сил США Нора Тайсон, в связи с доказательствами, полученными в ходе расследования по делу о нецелевом использовании компьютерного оборудования.

На своем посту Рик Вильямс пребывал всего шесть месяцев.

https://khm.depo.ua/rus/khm/kontr-admir ... 2016185900

За нецелевое использование компьютерного оборудования!!!
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:00

  budivelnik написав:zРадио
1 Зверни увагу
На кораблі - 4000+ військових
А в ЗМІ ,інформація йде від Адмірала...
Висновок
4000+ військових краще знають що таке субординація ніж їх командир.
Тому звільнення командира,який звернувся в ЗМІ раніше ніж до керівництва - це правильна військова практика
Я скажу більше
Якщо я з кимось працюю і мій підлеглий по проблемам які виникають в роботі в першу чергу буде писати в ЗМІ - я його звільню.
2 Тепер щодо цинічності
Скажи
Скільки населення в педерації живе гірше ніж жили кримчани чи ОРДЛОвці в Україні?
Моя версія мільйонів 50-70
Питання
Навіщо педераційники замість підняття рівня життя своїх громадян в себе в Державі - полізли піднімати рівень життя в інших Державах...і як наслідок опустили середній рівень в своїй
3 Для мене вірне наступне правило
Поки не зробив все добре в себе - не лізь до сусіда,особливо коли тебе не просять
А що роблять педераційники
То в Сірію , то в Молдавію ,то в Абхазію ,то в Грузію .то в Україну...і тільки в себе не можуть побудувати туалети всередині приміщень для 60 млн власного населення.


А почему ты свой цинизм противопоставляешь российскому? ))) Я ж ни слова не сказал о цинизме американцев. Более того, считаю, что они сделали все правильно!!! Я много раз говорил, что власть ДОЛЖНА дозировать деликатную информацию. Это ты кукарекал другое (с привычной избирательностью, естественно).

Так что претензия к тебе, Starikan, и пр., а не американцам. Руководству СССР вы право управления ЧС не предоставляете, руководству США - напротив. Типичный манкуртизм.

PS: количество заболевших на авианосце на сегодня 156
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:25

Re: Політичні дискусії

А при чому тут імперія яка здохла 30 років тому (СРСР) в порівнянні з США ?

  zРадио написав:А почему ты свой цинизм противопоставляешь российскому?
Тому що американці мені жити не заважають і Українські території не захоплюють.
Тому американці може й цинічні по відношенню до венесуельців чи мексіканців - але це швидше проблема Мексики і Венесуели...

А от твої працедавці своєю економічною і військовою політикою - заважають мені жити , при чому зверни увагу-заважають жити не тільки українцям і росіянам громадянам України ,але й росіянам і іншим громадянам росії....

Тому коли якийсь там нижнєгородський чи київський ольгінець щось теревенить про Україну - в мене просте запитання
Коли в москваляндії в населення поголовно туалети будуть . бо в тундрі палок не напасешся щоб від оленей відбиватись ( і фекалії від дупи при мерзлоті збивати)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:53

  Starikan написав:Так и представляю себе, как генерал Паттон во время прорыва немцев в Арденнах обращается за помощью к журналистам NYT.


Ну почему же.
Вон на Донбассе первые пару лет днем воюют, а вечером товарами обмениваются - от грузовых поездов металлопроката до фур с продовольствием.
Сейчас обмен прекратился только из-за короновируса.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:54

  budivelnik написав:А при чому тут імперія яка здохла 30 років тому (СРСР) в порівнянні з США ?

  zРадио написав:А почему ты свой цинизм противопоставляешь российскому?
Тому що американці мені жити не заважають і Українські території не захоплюють.
Тому американці може й цинічні по відношенню до венесуельців чи мексіканців - але це швидше проблема Мексики і Венесуели...

А от твої працедавці своєю економічною і військовою політикою - заважають мені жити , при чому зверни увагу-заважають жити не тільки українцям і росіянам громадянам України ,але й росіянам і іншим громадянам росії....

Тому коли якийсь там нижнєгородський чи київський ольгінець щось теревенить про Україну - в мене просте запитання
Коли в москваляндії в населення поголовно туалети будуть . бо в тундрі палок не напасешся щоб від оленей відбиватись ( і фекалії від дупи при мерзлоті збивати)


Кто о чем, а лысый о расческе. У меня к твоим москалям всего одна претензия - чтоб не лезли в Украину! А в какие туалеты они там ходят - очковые ли, вакуумные ли - мне плевать! Это тебе интересно, потому что ты не украинец, а анти-россиянин.

PS: на вопрос, почему ты противопоставляешь свой цинизм российскому, ты так и не ответил. Повторяю, не американский vs российский, а твой собственный vs российский. Я об американском цинизме ни слова не сказал!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:54

Старикан
Как в НХЛ...?

1. Владельцы клубов хоккейных допетрили, что без перемен не будет развития ... Ам.футболы, бейсболы, баскетболы убегают всё дальше вперёд.
2. Запрос на нового менеджера.
3. Сам новый)) -- Гэрри Беттмен.
* 1993 года. До этого Беттмэн работал вице-президентом и главным консультантом Национальной баскетбольной ассоциации. Беттмэн — выпускник Корнеллского университета и юридического факультета Нью-Йоркского университета.*
4. Не придумывал велосипед, а перенёс с баскетбольной лиги.
5. И пофиг *созрели* хоккеисты, в отличие от баскетболистов, или нет))
Владельцы капитала (клубов) и менеджмент лиги (Гэрри) создали новые условия в НХЛ.
Зарабатывать в совершенно иных суммах начала Лига, владельцы, сами хоккеисты.

Аналогия с Украиной просто напрашивается ... с владельцами капитала, топ-чиновниками страны и якобы недозрелыми пересичными; с окружающими велосипедами.

З.Ы. ну а как *Оттаву Сенаторз* Лига сделала чемпионами ... чтобы так *научить* заумных пересичных профсоюзных -- это целая история.
Это инструмент влияния ... без выкручивания рук (диктатуры).
Мягко и красиво.

Я три месяца всё не мог допетрить, почему все клубы (игроки во время игры) бьют-дерутся с сенаторами ... и почему манюпасу СМИ, чтоб не забывал, напоминают -- они ж должники, денег у них нема.
А они выигрывают и выигрывают.

З.З.Ы. вообще НХЛ -- это как страна...
И то, что просто одних денег мало (одного фактора) -- яркий пример богачи из *Нью-Йорк Рейнджерс*.

Чтобы иметь хоть какое-то более менее представление, например, об НХЛ необходимо море времени, огромный интерес, желание. И то -- это лишь вершки, взгляд со стороны.
Аналогично с политикой... Поэтому требования к пересичному в том, чтобы он разбирался и отвечал за свой выбор (президента, депутата), у меня вызывают лишь улыбку.
Дворник должен хорошо убирать, сантехник ..., тогда будет горячая вода в доме и т.п.
Что возможно лишь при хорошо выполняющем свою работу управленце.

А Украина до сих пор -- это НХЛ с застывшими во времени владельцами и Топ-менеджменте.
Но все убегают вперёд...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:17

Фонд Порошенка безплатно надає захисні медичні костюми, маски і апарати ІВЛ українським лікарням.

А що робить Зеленський ізеКоманда, крім мародерства і пиляння бюджету?
За рік при владі - кого посадила зелена влада?


https://censor.net.ua/photo_news/318688 ... i_vinnitsy
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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