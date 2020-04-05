Мене не хвилює твоя лисина і відсутність в тебе гребінцяzРадио написав:Кто о чем, а лысый о расческе. У меня к твоим москалям всего одна претензия - чтоб не лезли в Украину! А в какие туалеты они там ходят - очковые ли, вакуумные ли - мне плевать! Это тебе интересно, потому что ты не украинец, а анти-россиянин.budivelnik написав:А при чому тут імперія яка здохла 30 років тому (СРСР) в порівнянні з США ?Тому що американці мені жити не заважають і Українські території не захоплюють.
Тому американці може й цинічні по відношенню до венесуельців чи мексіканців - але це швидше проблема Мексики і Венесуели...
А от твої працедавці своєю економічною і військовою політикою - заважають мені жити , при чому зверни увагу-заважають жити не тільки українцям і росіянам громадянам України ,але й росіянам і іншим громадянам росії....
Тому коли якийсь там нижнєгородський чи київський ольгінець щось теревенить про Україну - в мене просте запитання
Коли в москваляндії в населення поголовно туалети будуть . бо в тундрі палок не напасешся щоб від оленей відбиватись ( і фекалії від дупи при мерзлоті збивати)
До тебе так і не дійшло
З друзями - дружать
З ворогами - воюють
Американці мені друзі
Твої москалі - вороги
Тому
Моє відношення до ворогів- таке саме ,як відношення ворогів до мого народу.
Таким чином
Я зайвий раз нагадаю мокшанину в твоєму ліці-де засрались твої працедавці
1 Вони за 100 років для 60% свого населення не навчились навіть сральники в приміщенні будувати
2 Вони за 100 років для 40% свого населення не навчились навіть газ протягнути
3 Вони за 100 років не зрозуміли
Красти погано і за це будуть бити їхнім фейсом по сосновому тейблу...
А також різні араби будуть натягувати їх амбіції на свої причандали.
Раз вже натягнули - совок1-впав
Тепер тягнуть далі-запасаємось попкорном і дивимось як буде падати совок2 і чи придавить він при цьому волгаря разом з зрадіо.