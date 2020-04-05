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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5866586758685869
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:20

  zРадио написав:
  budivelnik написав:А при чому тут імперія яка здохла 30 років тому (СРСР) в порівнянні з США ?
  zРадио написав:А почему ты свой цинизм противопоставляешь российскому?
Тому що американці мені жити не заважають і Українські території не захоплюють.
Тому американці може й цинічні по відношенню до венесуельців чи мексіканців - але це швидше проблема Мексики і Венесуели...

А от твої працедавці своєю економічною і військовою політикою - заважають мені жити , при чому зверни увагу-заважають жити не тільки українцям і росіянам громадянам України ,але й росіянам і іншим громадянам росії....

Тому коли якийсь там нижнєгородський чи київський ольгінець щось теревенить про Україну - в мене просте запитання
Коли в москваляндії в населення поголовно туалети будуть . бо в тундрі палок не напасешся щоб від оленей відбиватись ( і фекалії від дупи при мерзлоті збивати)
Кто о чем, а лысый о расческе. У меня к твоим москалям всего одна претензия - чтоб не лезли в Украину! А в какие туалеты они там ходят - очковые ли, вакуумные ли - мне плевать! Это тебе интересно, потому что ты не украинец, а анти-россиянин.
Мене не хвилює твоя лисина і відсутність в тебе гребінця
  zРадио написав:PS: на вопрос, почему ты противопоставляешь свой цинизм российскому, ты так и не ответил. Повторяю, не американский vs российский, а твой собственный vs российский. Я об американском цинизме ни слова не сказал!
До тебе так і не дійшло
З друзями - дружать
З ворогами - воюють
Американці мені друзі
Твої москалі - вороги
Тому
Моє відношення до ворогів- таке саме ,як відношення ворогів до мого народу.
Таким чином
Я зайвий раз нагадаю мокшанину в твоєму ліці-де засрались твої працедавці
1 Вони за 100 років для 60% свого населення не навчились навіть сральники в приміщенні будувати
2 Вони за 100 років для 40% свого населення не навчились навіть газ протягнути
3 Вони за 100 років не зрозуміли
Красти погано і за це будуть бити їхнім фейсом по сосновому тейблу...
А також різні араби будуть натягувати їх амбіції на свої причандали.
Раз вже натягнули - совок1-впав
Тепер тягнуть далі-запасаємось попкорном і дивимось як буде падати совок2 і чи придавить він при цьому волгаря разом з зрадіо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 5866586758685869
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