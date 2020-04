Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5866586758685869 Додано: Нед 05 кві, 2020 17:20 zРадио написав: budivelnik написав: А при чому тут імперія яка здохла 30 років тому (СРСР) в порівнянні з США ?

zРадио написав: А почему ты свой цинизм противопоставляешь российскому? А почему ты свой цинизм противопоставляешь российскому? Тому що американці мені жити не заважають і Українські території не захоплюють.

Тому американці може й цинічні по відношенню до венесуельців чи мексіканців - але це швидше проблема Мексики і Венесуели...



А от твої працедавці своєю економічною і військовою політикою - заважають мені жити , при чому зверни увагу-заважають жити не тільки українцям і росіянам громадянам України ,але й росіянам і іншим громадянам росії....



Тому коли якийсь там нижнєгородський чи київський ольгінець щось теревенить про Україну - в мене просте запитання

Коли в москваляндії в населення поголовно туалети будуть . бо в тундрі палок не напасешся щоб від оленей відбиватись ( і фекалії від дупи при мерзлоті збивати) А при чому тут імперія яка здохла 30 років тому (СРСР) в порівнянні з США ?Тому що американці мені жити не заважають і Українські території не захоплюють.Тому американці може й цинічні по відношенню до венесуельців чи мексіканців - але це швидше проблема Мексики і Венесуели...А от твої працедавці своєю економічною і військовою політикою - заважають мені жити , при чому зверни увагу-заважають жити не тільки українцям і росіянам громадянам України ,але й росіянам і іншим громадянам росії....Тому коли якийсь там нижнєгородський чи київський ольгінець щось теревенить про Україну - в мене просте запитанняКоли в москваляндії в населення поголовно туалети будуть . бо в тундрі палок не напасешся щоб від оленей відбиватись ( і фекалії від дупи при мерзлоті збивати) Кто о чем, а лысый о расческе. У меня к твоим москалям всего одна претензия - чтоб не лезли в Украину! А в какие туалеты они там ходят - очковые ли, вакуумные ли - мне плевать! Это тебе интересно, потому что ты не украинец, а анти-россиянин. Кто о чем, а лысый о расческе. У меня к твоим москалям всего одна претензия - чтоб не лезли в Украину! А в какие туалеты они там ходят - очковые ли, вакуумные ли - мне плевать! Это тебе интересно, потому что ты не украинец, а анти-россиянин. Мене не хвилює твоя лисина і відсутність в тебе гребінця

zРадио написав: PS: на вопрос, почему ты противопоставляешь свой цинизм российскому, ты так и не ответил. Повторяю, не американский vs российский, а твой собственный vs российский. Я об американском цинизме ни слова не сказал! PS: на вопрос, почему ты противопоставляешь свой цинизм российскому, ты так и не ответил. Повторяю, не американский vs российский, а твой собственный vs российский. Я об американском цинизме ни слова не сказал! До тебе так і не дійшло

З друзями - дружать

З ворогами - воюють

Американці мені друзі

Твої москалі - вороги

Тому

Моє відношення до ворогів- таке саме ,як відношення ворогів до мого народу.

Таким чином

Я зайвий раз нагадаю мокшанину в твоєму ліці-де засрались твої працедавці

1 Вони за 100 років для 60% свого населення не навчились навіть сральники в приміщенні будувати

2 Вони за 100 років для 40% свого населення не навчились навіть газ протягнути

3 Вони за 100 років не зрозуміли

Красти погано і за це будуть бити їхнім фейсом по сосновому тейблу...

А також різні араби будуть натягувати їх амбіції на свої причандали.

Раз вже натягнули - совок1-впав

Тепер тягнуть далі-запасаємось попкорном і дивимось як буде падати совок2 і чи придавить він при цьому волгаря разом з зрадіо. Мене не хвилює твоя лисина і відсутність в тебе гребінцяДо тебе так і не дійшлоЗ друзями - дружатьЗ ворогами - воюютьАмериканці мені друзіТвої москалі - ворогиТомуМоє відношення до ворогів- таке саме ,як відношення ворогів до мого народу.Таким чиномЯ зайвий раз нагадаю мокшанину в твоєму ліці-де засрались твої працедавці1 Вони за 100 років для 60% свого населення не навчились навіть сральники в приміщенні будувати2 Вони за 100 років для 40% свого населення не навчились навіть газ протягнути3 Вони за 100 років не зрозумілиКрасти погано і за це будуть бити їхнім фейсом по сосновому тейблу...А також різні араби будуть натягувати їх амбіції на свої причандали.Раз вже натягнули - совок1-впавТепер тягнуть далі-запасаємось попкорном і дивимось як буде падати совок2 і чи придавить він при цьому волгаря разом з зрадіо. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22500 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 17:41 Frant написав: Фонд Порошенка безплатно надає захисні медичні костюми, маски і апарати ІВЛ українським лікарням.



А що робить Зеленський ізеКоманда, крім мародерства і пиляння бюджету?

За рік при владі - кого посадила зелена влада?





https://censor.net.ua/photo_news/318688 ... i_vinnitsy Фонд Порошенка безплатно надає захисні медичні костюми, маски і апарати ІВЛ українським лікарням.А що робить Зеленський ізеКоманда, крім мародерства і пиляння бюджету?За рік при владі - кого посадила зелена влада?

1) А твой благодетель на этот пиар где деньги взял, не на мародерстве?

2) Т. к. эта власть не только никого не посадила, но и дала индульгенцию первому кандидату в тюрьму который сейчас вылез и парится, то конец её будет таким же 1) А твой благодетель на этот пиар где деньги взял, не на мародерстве?2) Т. к. эта власть не только никого не посадила, но и дала индульгенцию первому кандидату в тюрьму который сейчас вылез и парится, то конец её будет таким же Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3213 З нами з: 29.05.18 Подякував: 93 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 17:51 shapo написав: 1) А твой благодетель на этот пиар где деньги взял, не на мародерстве?

1) А твой благодетель на этот пиар где деньги взял, не на мародерстве?

Есть факты мародерства, доказанные в суде ? Нет. Даже подозрений нет

Так что, свои фантазии оставь при себе. И сиди дома с понедельника, тебе запретили выходить на улицу



shapo написав: 2) Т. к. эта власть не только никого не посадила, но и дала индульгенцию первому кандидату в тюрьму который сейчас вылез и парится, то конец её будет таким же 2) Т. к. эта власть не только никого не посадила, но и дала индульгенцию первому кандидату в тюрьму который сейчас вылез и парится, то конец её будет таким же

Так где финансовая помощь от Зеленского ? Он же у нас миллионера.

Но Бубочка видосик запилил и миссис Бубочка также поучаствовала в видосике, что необходимо оставаться дома Есть факты мародерства, доказанные в суде ? Нет. Даже подозрений нетТак что, свои фантазии оставь при себе. И сиди дома с понедельника, тебе запретили выходить на улицуТак где финансовая помощь от Зеленского ? Он же у нас миллионера.Но Бубочка видосик запилил и миссис Бубочка также поучаствовала в видосике, что необходимо оставаться дома "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4315 З нами з: 31.08.09 Подякував: 307 раз. Подякували: 946 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 19:02 budivelnik написав: До тебе так і не дійшло

З друзями - дружать

З ворогами - воюють

Американці мені друзі

Твої москалі - вороги

До тебе так і не дійшлоЗ друзями - дружатьЗ ворогами - воюютьАмериканці мені друзіТвої москалі - вороги



Москали твои, а не мои - ты с ними носишься в каждом комментарии! Ну и твоя узколобость уже просто поражает! Сами англо-саксы руководствуются принципом "у нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их — наш долг", публично озвученным Премьер-министром Британии Генри Палмерстоуном.



Ты бы не спасителей делал из этих умных людей, а учителей! Глядишь, и врагов бы стало меньше! Именно сявки одной и другой внешних сил и ведут Украину в пропасть, поочередно перетаскивая одеяло на сторону своих спонсоров вместо поиска и защиты национального интереса!



Ты еще глупее глупого волгаря, который в чужой стране рвет пятую точку за свою - а ты в своей за чужую! Фу Москали твои, а не мои - ты с ними носишься в каждом комментарии! Ну и твоя узколобость уже просто поражает! Сами англо-саксы руководствуются принципом "у нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их — наш долг", публично озвученным Премьер-министром Британии Генри Палмерстоуном.Ты бы не спасителей делал из этих умных людей, а учителей! Глядишь, и врагов бы стало меньше! Именно сявки одной и другой внешних сил и ведут Украину в пропасть, поочередно перетаскивая одеяло на сторону своих спонсоров вместо поиска и защиты национального интереса!Ты еще глупее глупого волгаря, который в чужой стране рвет пятую точку за свою - а ты в своей за чужую! Фу zРадио

Повідомлень: 5336 З нами з: 02.05.18 Подякував: 969 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 19:09 zРадио написав: Ты еще глупее глупого волгаря, который в чужой стране рвет пятую точку за свою - а ты в своей за чужую! Ты еще глупее глупого волгаря, который в чужой стране рвет пятую точку за свою - а ты в своей за чужую! Дурню

Сказати що твої працедавці з московії - не дбають про тебе як населення?-Це не рвати за педерацію

Сказати що США нам друзі.а мошанці вороги - це не рвати за Америку...



так що зміни пластинку і йди вимагати своїх прав на туалет в приміщенні. ДурнюСказати що твої працедавці з московії - не дбають про тебе як населення?-Це не рвати за педераціюСказати що США нам друзі.а мошанці вороги - це не рвати за Америку...так що зміни пластинку і йди вимагати своїх прав на туалет в приміщенні. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22500 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 19:10 zРадио написав: Сами англо-саксы руководствуются Сами англо-саксы руководствуются

Само употребление термина "англо-саксы" выдаёт в тебе любителя запоребрика

А ты у нас по легенде "топ-менежджер", на мелочах палиться не должен



Госпидя, я лахтинским объясняю, как им не палиться

Но они тупые и считают, что повторением одного и того же - можно достичь результата.



Сколько не говорили "халва", во рту слаще не станет (с) восточная мудрость Само употребление термина "англо-саксы" выдаёт в тебе любителя запоребрикаА ты у нас по легенде "топ-менежджер", на мелочах палиться не долженГоспидя, я лахтинским объясняю, как им не палитьсяНо они тупые и считают, что повторением одного и того же - можно достичь результата.Сколько не говорили "халва", во рту слаще не станет (с) восточная мудрость "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4315 З нами з: 31.08.09 Подякував: 307 раз. Подякували: 946 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 19:15 shapo написав: 1) А твой благодетель на этот пиар где деньги взял, не на мародерстве? 1) А твой благодетель на этот пиар где деньги взял, не на мародерстве?



pesikot написав: Есть факты мародерства, доказанные в суде ? Нет. Даже подозрений нет Есть факты мародерства, доказанные в суде ? Нет. Даже подозрений нет

Украинские суды это даже не смешно.

Впрочем, как и сами многочисленные прокуратуры и агентства по борьбе с коррупцией являющиеся сами источником коррупции



pesikot написав: Так что, свои фантазии оставь при себе. И сиди дома с понедельника, тебе запретили выходить на улицу Так что, свои фантазии оставь при себе. И сиди дома с понедельника, тебе запретили выходить на улицу



Засунь свои советы туда же куда рано или поздно пойдут порохоботы вместе с зелеботами





shapo написав: 2) Т. к. эта власть не только никого не посадила, но и дала индульгенцию первому кандидату в тюрьму который сейчас вылез и парится, то конец её будет таким же 2) Т. к. эта власть не только никого не посадила, но и дала индульгенцию первому кандидату в тюрьму который сейчас вылез и парится, то конец её будет таким же





pesikot написав: Так где финансовая помощь от Зеленского ? Он же у нас миллионера.

Но Бубочка видосик запилил и миссис Бубочка также поучаствовала в видосике, что необходимо оставаться дома Так где финансовая помощь от Зеленского ? Он же у нас миллионера.Но Бубочка видосик запилил и миссис Бубочка также поучаствовала в видосике, что необходимо оставаться дома



Те 3 копейки на которых пиарится шоколадный ни в какое сравнение не идут с тем что он украл.

Благотворительностью занимается не он один,но пиаром на благотворительности только он, мерзкий тип Украинские суды это даже не смешно.Впрочем, как и сами многочисленные прокуратуры и агентства по борьбе с коррупцией являющиеся сами источником коррупцииЗасунь свои советы туда же куда рано или поздно пойдут порохоботы вместе с зелеботамиТе 3 копейки на которых пиарится шоколадный ни в какое сравнение не идут с тем что он украл.Благотворительностью занимается не он один,но пиаром на благотворительности только он, мерзкий тип Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3213 З нами з: 29.05.18 Подякував: 93 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 19:16 pesikot написав: zРадио написав: Сами англо-саксы руководствуются Сами англо-саксы руководствуются

Само употребление термина "англо-саксы" выдаёт в тебе любителя запоребрика

Само употребление термина "англо-саксы" выдаёт в тебе любителя запоребрика



А как их еще называть, бдительный провинциал?

Бриты что ли А как их еще называть, бдительный провинциал?Бриты что ли Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3213 З нами з: 29.05.18 Подякував: 93 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 19:19 pesikot написав: zРадио написав: Сами англо-саксы руководствуются Сами англо-саксы руководствуются

Само употребление термина "англо-саксы" выдаёт в тебе любителя запоребрика

А ты у нас по легенде "топ-менежджер", на мелочах палиться не должен



Госпидя, я лахтинским объясняю, как им не палиться

Но они тупые и считают, что повторением одного и того же - можно достичь результата.



Сколько не говорили "халва", во рту слаще не станет (с) восточная мудрость Само употребление термина "англо-саксы" выдаёт в тебе любителя запоребрикаА ты у нас по легенде "топ-менежджер", на мелочах палиться не долженГоспидя, я лахтинским объясняю, как им не палитьсяНо они тупые и считают, что повторением одного и того же - можно достичь результата.Сколько не говорили "халва", во рту слаще не станет (с) восточная мудрость



Ахах, предела глупости пропагандонов не существует. В их арсенале слов чуть больше, чем у Эллочки-людоедки, а все остальное они считают чужеродным.



Не знают ни истории, ни этимологии. Не стесняются палить свою дурь и ограниченность. Нападают по несколько человек, чтобы хотя бы суммарный IQ дотянул на IQ оппонента.



https://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxons

https://www.britannica.com/topic/Anglo-Saxon Ахах, предела глупости пропагандонов не существует. В их арсенале слов чуть больше, чем у Эллочки-людоедки, а все остальное они считают чужеродным.Не знают ни истории, ни этимологии. Не стесняются палить свою дурь и ограниченность. Нападают по несколько человек, чтобы хотя бы суммарный IQ дотянул на IQ оппонента. zРадио

Повідомлень: 5336 З нами з: 02.05.18 Подякував: 969 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 19:22 shapo написав: Засунь свои советы туда же куда рано или поздно пойдут порохоботы вместе с зелеботами

Засунь свои советы туда же куда рано или поздно пойдут порохоботы вместе с зелеботами

Это прекрасно, твоей истерикой я доволен

Потому что, только так и надо до тебя достукиваться

Чтобы лично тебя коснулось.



shapo написав: pesikot написав: Так где финансовая помощь от Зеленского ? Он же у нас миллионера.

Но Бубочка видосик запилил и миссис Бубочка также поучаствовала в видосике, что необходимо оставаться дома Так где финансовая помощь от Зеленского ? Он же у нас миллионера.Но Бубочка видосик запилил и миссис Бубочка также поучаствовала в видосике, что необходимо оставаться дома



Те 3 копейки на которых пиарится шоколадный ни в какое сравнение не идут с тем что он украл.

Благотворительностью занимается не он один,но пиаром на благотворительности только он, мерзкий тип Те 3 копейки на которых пиарится шоколадный ни в какое сравнение не идут с тем что он украл.Благотворительностью занимается не он один,но пиаром на благотворительности только он, мерзкий тип

То сколько потратил Зеленский на благотворительность ?

Сколько лично ты потратил на благотворительность ? Это прекрасно, твоей истерикой я доволенПотому что, только так и надо до тебя достукиватьсяЧтобы лично тебя коснулось.То сколько потратил Зеленский на благотворительность ?Сколько лично ты потратил на благотворительность ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4315 З нами з: 31.08.09 Подякував: 307 раз. Подякували: 946 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5866586758685869 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: shapo і 0 гостейМодератори: ТупУм