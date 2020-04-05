Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:А при чому тут імперія яка здохла 30 років тому (СРСР) в порівнянні з США ?
zРадио написав:А почему ты свой цинизм противопоставляешь российскому?
Тому що американці мені жити не заважають і Українські території не захоплюють. Тому американці може й цинічні по відношенню до венесуельців чи мексіканців - але це швидше проблема Мексики і Венесуели...
А от твої працедавці своєю економічною і військовою політикою - заважають мені жити , при чому зверни увагу-заважають жити не тільки українцям і росіянам громадянам України ,але й росіянам і іншим громадянам росії....
Тому коли якийсь там нижнєгородський чи київський ольгінець щось теревенить про Україну - в мене просте запитання Коли в москваляндії в населення поголовно туалети будуть . бо в тундрі палок не напасешся щоб від оленей відбиватись ( і фекалії від дупи при мерзлоті збивати)
Кто о чем, а лысый о расческе. У меня к твоим москалям всего одна претензия - чтоб не лезли в Украину! А в какие туалеты они там ходят - очковые ли, вакуумные ли - мне плевать! Это тебе интересно, потому что ты не украинец, а анти-россиянин.
Мене не хвилює твоя лисина і відсутність в тебе гребінця
zРадио написав:PS: на вопрос, почему ты противопоставляешь свой цинизм российскому, ты так и не ответил. Повторяю, не американский vs российский, а твой собственный vs российский. Я об американском цинизме ни слова не сказал!
До тебе так і не дійшло З друзями - дружать З ворогами - воюють Американці мені друзі Твої москалі - вороги Тому Моє відношення до ворогів- таке саме ,як відношення ворогів до мого народу. Таким чином Я зайвий раз нагадаю мокшанину в твоєму ліці-де засрались твої працедавці 1 Вони за 100 років для 60% свого населення не навчились навіть сральники в приміщенні будувати 2 Вони за 100 років для 40% свого населення не навчились навіть газ протягнути 3 Вони за 100 років не зрозуміли Красти погано і за це будуть бити їхнім фейсом по сосновому тейблу... А також різні араби будуть натягувати їх амбіції на свої причандали. Раз вже натягнули - совок1-впав Тепер тягнуть далі-запасаємось попкорном і дивимось як буде падати совок2 і чи придавить він при цьому волгаря разом з зрадіо.
1) А твой благодетель на этот пиар где деньги взял, не на мародерстве? 2) Т. к. эта власть не только никого не посадила, но и дала индульгенцию первому кандидату в тюрьму который сейчас вылез и парится, то конец её будет таким же
budivelnik написав:До тебе так і не дійшло З друзями - дружать З ворогами - воюють Американці мені друзі Твої москалі - вороги
Москали твои, а не мои - ты с ними носишься в каждом комментарии! Ну и твоя узколобость уже просто поражает! Сами англо-саксы руководствуются принципом "у нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их — наш долг", публично озвученным Премьер-министром Британии Генри Палмерстоуном.
Ты бы не спасителей делал из этих умных людей, а учителей! Глядишь, и врагов бы стало меньше! Именно сявки одной и другой внешних сил и ведут Украину в пропасть, поочередно перетаскивая одеяло на сторону своих спонсоров вместо поиска и защиты национального интереса!
Ты еще глупее глупого волгаря, который в чужой стране рвет пятую точку за свою - а ты в своей за чужую! Фу