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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5867586858695870
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:33

  shapo написав:Засунь свои советы туда же куда рано или поздно пойдут порохоботы вместе с зелеботами


  pesikot написав:Это прекрасно, твоей истерикой я доволен :)
Потому что, только так и надо до тебя достукиваться
Чтобы лично тебя коснулось.


Опять фантазируешь, мальчик.Где ты умудрился увидеть истерику?
И чем меня все это коснется?
Менты или боксер с отбитыми мозгами не будут за меня ходить в аптеку и супермаркет, а дальше я и сейчас не хожу.

  pesikot написав:То сколько потратил Зеленский на благотворительность ?
Сколько лично ты потратил на благотворительность ?


Понятия не имею и мне это не интересно, для меня Зеленский уже политический труп.
Благотворительностью занимаюсь всегда только по отношению к близким, и ни к кому более.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:42

  shapo написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:Сами англо-саксы руководствуются

Само употребление термина "англо-саксы" выдаёт в тебе любителя запоребрика


А как их еще называть, бдительный провинциал?
Бриты что ли


Я скоро буду коллекционировать слова и фразы, которые порохоботы приписывают российской пропаганде. Так, 2 недели назад был перл с "иностранными агентами" - юридическим определением из законодательства США. Теперь вот англо-саксам досталось :mrgreen: Ржака, конечно)) Хотя если вспомнить, что эти неучи-пропагандисты претендуют на роль лидеров мнений, то становится не смешно, а страшно...
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:44

  shapo написав:И чем меня все это коснется?
Менты или боксер с отбитыми мозгами не будут за меня ходить в аптеку и супермаркет, а дальше я и сейчас не хожу.

Ещё недавно ты "работал на стройке" :) Шота легенда рушится :)

Сказать ты можешь мне сколько угодно, но реальность иная. Тебя ограничили :)
И ограничил тебя ЗеленскиЙ, за которого ты здесь горой
Радуй-Ся :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:54

  shapo написав:И чем меня все это коснется?
Менты или боксер с отбитыми мозгами не будут за меня ходить в аптеку и супермаркет, а дальше я и сейчас не хожу.



  pesikot написав:Ещё недавно ты "работал на стройке" :) Шота легенда рушится :)

Это у тебя ,бдительного провинциала,легенды, штабы,досье, а у обычных людей или свой бизнес,или работа по найму которая иногда заканчивается.
Перед самым новым годом моя контора развалилась.
Пару месяцев предложений не было, а вначале марта предложили работу,но что-то екнуло плюс жена уезжала, решил подождать до начала мая.
И как показали последние события сделал правильно. Хотя какая-то чудачка из какого-то отдела кадров недавно позвонила и предложила работу от которой вежливо отказался до лучших времен.


  pesikot написав:Сказать ты можешь мне сколько угодно, но реальность иная. Тебя ограничили :)
И ограничил тебя ЗеленскиЙ, за которого ты здесь горой
Радуй-Ся :)

Не ври.
Никогда за Зеленского задницу не рвал как вы это делаете тут.порохлботы.
Голосовал во втором туре т.к. не было альтернативы и была надежда " а вдруг".
Но, похоже в этой стране такого не было и не будет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:56

  zРадио написав:Так, 2 недели назад был перл с "иностранными агентами" - юридическим определением из законодательства США. Теперь вот англо-саксам досталось
Так і крім цього було більш ніж достатньо
1 Сварив Коболєва і Нафтогаз - обісрався,притих
2 Не знав про шоколадні батончики-обісрався, принишк
3 Де можеш і не можеш пропогандуєш совок2(педерацію)

Для мене - і цього вистарчить
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:15

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Так, 2 недели назад был перл с "иностранными агентами" - юридическим определением из законодательства США. Теперь вот англо-саксам досталось
Так і крім цього було більш ніж достатньо
1 Сварив Коболєва і Нафтогаз - обісрався,притих
2 Не знав про шоколадні батончики-обісрався, принишк
3 Де можеш і не можеш пропогандуєш совок2(педерацію)

Для мене - і цього вистарчить


1. Вообще то это твоя тема - обсирать эмоционально, не имея ни фактов, ни аргументов. Оценку самим переговорам я дал (на 100% точно предсказав сумму гарантированных объемов в новом контракте). Теперь наблюдаю за действием нового договора. Пока есть лишь инфа о сокращении объемов транзита на 53% год в году. Появится инфа о доле ГТС в общем объеме газпромовских поставок и эффективности выполнения контрактных обязательств, непременно прокомментирую. А пока можно только догадываться, сколько в этих 53% падения объемов поставок, а сколько - падение доли рынка УТГ...
http://kontrakty.ua/article/152470

К слову, даже сами Коболев и Витренко друг друга "сварять", но будивельнику пофиг, для него она оба - герои (рука лицо).

2. Лжешь! Я тебе дал все пруфы о том, что пока не нашли замену производству "Марс Россия", все батончики компании MARS поставлялись от агрессора. А это как раз время разгара войны! Ты торговал российскими батончиками, не сильно заботясь о том, где с их производства заплатили налоги.

3. Совок - не равно передация. Ложь 2. И я не пропагандирую совок, а лишь уравновешиваю негативные помои, которые льешь на него ты и другие порохоботы. Ложь 3. Причем зачастую эти помои еще и по сегодняшним украинским интересам бьют (например, фейк о нападении на Львов в 1939-м)
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:51

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Адмирал, чай, не фейсбучный идиот - если смог добиться своего положения, то что такое субординация, знает лучше тебя! Гораздо логичней предположить, что он предал огласке проблему после того, как командование ее проигнорировало! Причем многократно.

PS: да, и почему отставка адмирала вызвала негодование у коллег и политиков? Они все тоже меньше тебя информированы?


У бывшего капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье выявили коронавирус, пишут американские СМИ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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  #<1 ... 5867586858695870
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