Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Засунь свои советы туда же куда рано или поздно пойдут порохоботы вместе с зелеботами
pesikot написав:Это прекрасно, твоей истерикой я доволен Потому что, только так и надо до тебя достукиваться Чтобы лично тебя коснулось.
Опять фантазируешь, мальчик.Где ты умудрился увидеть истерику? И чем меня все это коснется? Менты или боксер с отбитыми мозгами не будут за меня ходить в аптеку и супермаркет, а дальше я и сейчас не хожу.
pesikot написав:То сколько потратил Зеленский на благотворительность ? Сколько лично ты потратил на благотворительность ?
Понятия не имею и мне это не интересно, для меня Зеленский уже политический труп. Благотворительностью занимаюсь всегда только по отношению к близким, и ни к кому более.
Само употребление термина "англо-саксы" выдаёт в тебе любителя запоребрика
А как их еще называть, бдительный провинциал? Бриты что ли
Я скоро буду коллекционировать слова и фразы, которые порохоботы приписывают российской пропаганде. Так, 2 недели назад был перл с "иностранными агентами" - юридическим определением из законодательства США. Теперь вот англо-саксам досталось Ржака, конечно)) Хотя если вспомнить, что эти неучи-пропагандисты претендуют на роль лидеров мнений, то становится не смешно, а страшно...
shapo написав:И чем меня все это коснется? Менты или боксер с отбитыми мозгами не будут за меня ходить в аптеку и супермаркет, а дальше я и сейчас не хожу.
pesikot написав:Ещё недавно ты "работал на стройке" Шота легенда рушится
Это у тебя ,бдительного провинциала,легенды, штабы,досье, а у обычных людей или свой бизнес,или работа по найму которая иногда заканчивается. Перед самым новым годом моя контора развалилась. Пару месяцев предложений не было, а вначале марта предложили работу,но что-то екнуло плюс жена уезжала, решил подождать до начала мая. И как показали последние события сделал правильно. Хотя какая-то чудачка из какого-то отдела кадров недавно позвонила и предложила работу от которой вежливо отказался до лучших времен.
pesikot написав:Сказать ты можешь мне сколько угодно, но реальность иная. Тебя ограничили И ограничил тебя ЗеленскиЙ, за которого ты здесь горой Радуй-Ся
Не ври. Никогда за Зеленского задницу не рвал как вы это делаете тут.порохлботы. Голосовал во втором туре т.к. не было альтернативы и была надежда " а вдруг". Но, похоже в этой стране такого не было и не будет.
zРадио написав:Так, 2 недели назад был перл с "иностранными агентами" - юридическим определением из законодательства США. Теперь вот англо-саксам досталось
Так і крім цього було більш ніж достатньо 1 Сварив Коболєва і Нафтогаз - обісрався,притих 2 Не знав про шоколадні батончики-обісрався, принишк 3 Де можеш і не можеш пропогандуєш совок2(педерацію)
Для мене - і цього вистарчить
1. Вообще то это твоя тема - обсирать эмоционально, не имея ни фактов, ни аргументов. Оценку самим переговорам я дал (на 100% точно предсказав сумму гарантированных объемов в новом контракте). Теперь наблюдаю за действием нового договора. Пока есть лишь инфа о сокращении объемов транзита на 53% год в году. Появится инфа о доле ГТС в общем объеме газпромовских поставок и эффективности выполнения контрактных обязательств, непременно прокомментирую. А пока можно только догадываться, сколько в этих 53% падения объемов поставок, а сколько - падение доли рынка УТГ... http://kontrakty.ua/article/152470
К слову, даже сами Коболев и Витренко друг друга "сварять", но будивельнику пофиг, для него она оба - герои (рука лицо).
2. Лжешь! Я тебе дал все пруфы о том, что пока не нашли замену производству "Марс Россия", все батончики компании MARS поставлялись от агрессора. А это как раз время разгара войны! Ты торговал российскими батончиками, не сильно заботясь о том, где с их производства заплатили налоги.
3. Совок - не равно передация. Ложь 2. И я не пропагандирую совок, а лишь уравновешиваю негативные помои, которые льешь на него ты и другие порохоботы. Ложь 3. Причем зачастую эти помои еще и по сегодняшним украинским интересам бьют (например, фейк о нападении на Львов в 1939-м)
zРадио написав:Адмирал, чай, не фейсбучный идиот - если смог добиться своего положения, то что такое субординация, знает лучше тебя! Гораздо логичней предположить, что он предал огласке проблему после того, как командование ее проигнорировало! Причем многократно.
PS: да, и почему отставка адмирала вызвала негодование у коллег и политиков? Они все тоже меньше тебя информированы?
У бывшего капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье выявили коронавирус, пишут американские СМИ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.