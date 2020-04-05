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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5867586858695870 Додано: Нед 05 кві, 2020 19:33 shapo написав: Засунь свои советы туда же куда рано или поздно пойдут порохоботы вместе с зелеботами Засунь свои советы туда же куда рано или поздно пойдут порохоботы вместе с зелеботами



pesikot написав: Это прекрасно, твоей истерикой я доволен

Потому что, только так и надо до тебя достукиваться

Чтобы лично тебя коснулось. Это прекрасно, твоей истерикой я доволенПотому что, только так и надо до тебя достукиватьсяЧтобы лично тебя коснулось.



Опять фантазируешь, мальчик.Где ты умудрился увидеть истерику?

И чем меня все это коснется?

Менты или боксер с отбитыми мозгами не будут за меня ходить в аптеку и супермаркет, а дальше я и сейчас не хожу.



pesikot написав: То сколько потратил Зеленский на благотворительность ?

Сколько лично ты потратил на благотворительность ? То сколько потратил Зеленский на благотворительность ?Сколько лично ты потратил на благотворительность ?



Понятия не имею и мне это не интересно, для меня Зеленский уже политический труп.

Благотворительностью занимаюсь всегда только по отношению к близким, и ни к кому более. Опять фантазируешь, мальчик.Где ты умудрился увидеть истерику?И чем меня все это коснется?Менты или боксер с отбитыми мозгами не будут за меня ходить в аптеку и супермаркет, а дальше я и сейчас не хожу.Понятия не имею и мне это не интересно, для меня Зеленский уже политический труп.Благотворительностью занимаюсь всегда только по отношению к близким, и ни к кому более. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3215 З нами з: 29.05.18 Подякував: 93 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 19:42 shapo написав: pesikot написав: zРадио написав: Сами англо-саксы руководствуются Сами англо-саксы руководствуются

Само употребление термина "англо-саксы" выдаёт в тебе любителя запоребрика

Само употребление термина "англо-саксы" выдаёт в тебе любителя запоребрика



А как их еще называть, бдительный провинциал?

Бриты что ли А как их еще называть, бдительный провинциал?Бриты что ли



Я скоро буду коллекционировать слова и фразы, которые порохоботы приписывают российской пропаганде. Так, 2 недели назад был перл с "иностранными агентами" - юридическим определением из законодательства США. Теперь вот англо-саксам досталось Ржака, конечно)) Хотя если вспомнить, что эти неучи-пропагандисты претендуют на роль лидеров мнений, то становится не смешно, а страшно... Я скоро буду коллекционировать слова и фразы, которые порохоботы приписывают российской пропаганде. Так, 2 недели назад был перл с "иностранными агентами" - юридическим определением из законодательства США. Теперь вот англо-саксам досталосьРжака, конечно)) Хотя если вспомнить, что эти неучи-пропагандисты претендуют на роль лидеров мнений, то становится не смешно, а страшно... zРадио

Повідомлень: 5338 З нами з: 02.05.18 Подякував: 969 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 19:44 shapo написав: И чем меня все это коснется?

Менты или боксер с отбитыми мозгами не будут за меня ходить в аптеку и супермаркет, а дальше я и сейчас не хожу. И чем меня все это коснется?Менты или боксер с отбитыми мозгами не будут за меня ходить в аптеку и супермаркет, а дальше я и сейчас не хожу.

Ещё недавно ты "работал на стройке" Шота легенда рушится



Сказать ты можешь мне сколько угодно, но реальность иная. Тебя ограничили

И ограничил тебя ЗеленскиЙ, за которого ты здесь горой

Радуй-Ся Ещё недавно ты "работал на стройке"Шота легенда рушитсяСказать ты можешь мне сколько угодно, но реальность иная. Тебя ограничилиИ ограничил тебя ЗеленскиЙ, за которого ты здесь горойРадуй-Ся "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4316 З нами з: 31.08.09 Подякував: 307 раз. Подякували: 946 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 19:54 shapo написав: И чем меня все это коснется?

Менты или боксер с отбитыми мозгами не будут за меня ходить в аптеку и супермаркет, а дальше я и сейчас не хожу. И чем меня все это коснется?Менты или боксер с отбитыми мозгами не будут за меня ходить в аптеку и супермаркет, а дальше я и сейчас не хожу.





pesikot написав: Ещё недавно ты "работал на стройке" Шота легенда рушится Ещё недавно ты "работал на стройке"Шота легенда рушится

Это у тебя ,бдительного провинциала,легенды, штабы,досье, а у обычных людей или свой бизнес,или работа по найму которая иногда заканчивается.

Перед самым новым годом моя контора развалилась.

Пару месяцев предложений не было, а вначале марта предложили работу,но что-то екнуло плюс жена уезжала, решил подождать до начала мая.

И как показали последние события сделал правильно. Хотя какая-то чудачка из какого-то отдела кадров недавно позвонила и предложила работу от которой вежливо отказался до лучших времен.





pesikot написав: Сказать ты можешь мне сколько угодно, но реальность иная. Тебя ограничили

И ограничил тебя ЗеленскиЙ, за которого ты здесь горой

Радуй-Ся Сказать ты можешь мне сколько угодно, но реальность иная. Тебя ограничилиИ ограничил тебя ЗеленскиЙ, за которого ты здесь горойРадуй-Ся

Не ври.

Никогда за Зеленского задницу не рвал как вы это делаете тут.порохлботы.

Голосовал во втором туре т.к. не было альтернативы и была надежда " а вдруг".

Но, похоже в этой стране такого не было и не будет. Это у тебя ,бдительного провинциала,легенды, штабы,досье, а у обычных людей или свой бизнес,или работа по найму которая иногда заканчивается.Перед самым новым годом моя контора развалилась.Пару месяцев предложений не было, а вначале марта предложили работу,но что-то екнуло плюс жена уезжала, решил подождать до начала мая.И как показали последние события сделал правильно. Хотя какая-то чудачка из какого-то отдела кадров недавно позвонила и предложила работу от которой вежливо отказался до лучших времен.Не ври.Никогда за Зеленского задницу не рвал как вы это делаете тут.порохлботы.Голосовал во втором туре т.к. не было альтернативы и была надежда " а вдруг".Но, похоже в этой стране такого не было и не будет. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3215 З нами з: 29.05.18 Подякував: 93 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 19:56 zРадио написав: Так, 2 недели назад был перл с "иностранными агентами" - юридическим определением из законодательства США. Теперь вот англо-саксам досталось Так, 2 недели назад был перл с "иностранными агентами" - юридическим определением из законодательства США. Теперь вот англо-саксам досталось Так і крім цього було більш ніж достатньо

1 Сварив Коболєва і Нафтогаз - обісрався,притих

2 Не знав про шоколадні батончики-обісрався, принишк

3 Де можеш і не можеш пропогандуєш совок2(педерацію)



Для мене - і цього вистарчить Так і крім цього було більш ніж достатньо1 Сварив Коболєва і Нафтогаз - обісрався,притих2 Не знав про шоколадні батончики-обісрався, принишк3 Де можеш і не можеш пропогандуєш совок2(педерацію)Для мене - і цього вистарчить http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22501 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 20:15 budivelnik написав: zРадио написав: Так, 2 недели назад был перл с "иностранными агентами" - юридическим определением из законодательства США. Теперь вот англо-саксам досталось Так, 2 недели назад был перл с "иностранными агентами" - юридическим определением из законодательства США. Теперь вот англо-саксам досталось Так і крім цього було більш ніж достатньо

1 Сварив Коболєва і Нафтогаз - обісрався,притих

2 Не знав про шоколадні батончики-обісрався, принишк

3 Де можеш і не можеш пропогандуєш совок2(педерацію)



Для мене - і цього вистарчить Так і крім цього було більш ніж достатньо1 Сварив Коболєва і Нафтогаз - обісрався,притих2 Не знав про шоколадні батончики-обісрався, принишк3 Де можеш і не можеш пропогандуєш совок2(педерацію)Для мене - і цього вистарчить



1. Вообще то это твоя тема - обсирать эмоционально, не имея ни фактов, ни аргументов. Оценку самим переговорам я дал (на 100% точно предсказав сумму гарантированных объемов в новом контракте). Теперь наблюдаю за действием нового договора. Пока есть лишь инфа о сокращении объемов транзита на 53% год в году. Появится инфа о доле ГТС в общем объеме газпромовских поставок и эффективности выполнения контрактных обязательств, непременно прокомментирую. А пока можно только догадываться, сколько в этих 53% падения объемов поставок, а сколько - падение доли рынка УТГ...

http://kontrakty.ua/article/152470



К слову, даже сами Коболев и Витренко друг друга "сварять", но будивельнику пофиг, для него она оба - герои (рука лицо).



2. Лжешь! Я тебе дал все пруфы о том, что пока не нашли замену производству "Марс Россия", все батончики компании MARS поставлялись от агрессора. А это как раз время разгара войны! Ты торговал российскими батончиками, не сильно заботясь о том, где с их производства заплатили налоги.



3. Совок - не равно передация. Ложь 2. И я не пропагандирую совок, а лишь уравновешиваю негативные помои, которые льешь на него ты и другие порохоботы. Ложь 3. Причем зачастую эти помои еще и по сегодняшним украинским интересам бьют (например, фейк о нападении на Львов в 1939-м) 1. Вообще то это твоя тема - обсирать эмоционально, не имея ни фактов, ни аргументов. Оценку самим переговорам я дал (на 100% точно предсказав сумму гарантированных объемов в новом контракте). Теперь наблюдаю за действием нового договора. Пока есть лишь инфа о сокращении объемов транзита на 53% год в году. Появится инфа о доле ГТС в общем объеме газпромовских поставок и эффективности выполнения контрактных обязательств, непременно прокомментирую. А пока можно только догадываться, сколько в этих 53% падения объемов поставок, а сколько - падение доли рынка УТГ...К слову, даже сами Коболев и Витренко друг друга "сварять", но будивельнику пофиг, для него она оба - герои (рука лицо).2. Лжешь! Я тебе дал все пруфы о том, что пока не нашли замену производству "Марс Россия", все батончики компании MARS поставлялись от агрессора. А это как раз время разгара войны! Ты торговал российскими батончиками, не сильно заботясь о том, где с их производства заплатили налоги.3. Совок - не равно передация. Ложь 2. И я не пропагандирую совок, а лишь уравновешиваю негативные помои, которые льешь на него ты и другие порохоботы. Ложь 3. Причем зачастую эти помои еще и по сегодняшним украинским интересам бьют (например, фейк о нападении на Львов в 1939-м) zРадио

Повідомлень: 5338 З нами з: 02.05.18 Подякував: 969 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 20:51 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Адмирал, чай, не фейсбучный идиот - если смог добиться своего положения, то что такое субординация, знает лучше тебя! Гораздо логичней предположить, что он предал огласке проблему после того, как командование ее проигнорировало! Причем многократно.



PS: да, и почему отставка адмирала вызвала негодование у коллег и политиков? Они все тоже меньше тебя информированы? Адмирал, чай, не фейсбучный идиот - если смог добиться своего положения, то что такое субординация, знает лучше тебя! Гораздо логичней предположить, что он предал огласке проблему после того, как командование ее проигнорировало! Причем многократно.PS: да, и почему отставка адмирала вызвала негодование у коллег и политиков? Они все тоже меньше тебя информированы?



У бывшего капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье выявили коронавирус, пишут американские СМИ. У бывшего капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье выявили коронавирус, пишут американские СМИ. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16133 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4092 раз. Подякували: 6395 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 02:24 budivelnik написав: Підтримую

Очень хорошо ответил недавно студенту Портников, в ответ на его вопрос:

а что нам хорошего сделал ПАП?

- тебе 18 лет, а ты уже совок. И пока ты будешь мыслить категориями, что тебе кто-то должен (в особенности - президент) - то ты будешь приговором моим детям и моим внукам Підтримую



студос просто по неграмотности не правильно поставил вопрос.

правильно было поставить - что власть получая зарплаты с наших налогов сделала хорошего и полезного для страны и для меня в том числе как гражданина проживающего в этой стране?

а ответ этого портникова из разряда - заплати налоги и отвали.



ЗЫ

а если кто то у власти считает что они ничего не должны - так и я не обязан значит платить налоги. студос просто по неграмотности не правильно поставил вопрос.правильно было поставить - что власть получая зарплаты с наших налогов сделала хорошего и полезного для страны и для меня в том числе как гражданина проживающего в этой стране?а ответ этого портникова из разряда - заплати налоги и отвали.ЗЫа если кто то у власти считает что они ничего не должны - так и я не обязан значит платить налоги. mephala Повідомлень: 6695 З нами з: 07.04.14 Подякував: 144 раз. Подякували: 749 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 08:14 Frant написав: Фонд Порошенка безплатно надає захисні медичні костюми, маски і апарати ІВЛ українським лікарням. Фонд Порошенка безплатно надає захисні медичні костюми, маски і апарати ІВЛ українським лікарням.

Почему Порошенко не пришел на встречу Зеленского с олигархами, которая состоялась накануне введеня карантина? Там были Ахметов, Коломойский, Пинчук, Ярославский, Косюк, Веревский и прочие. Перед лицом общей беды всем нужно объединяться, вносить свою лепту. Порошенко какой-то особенный?

В вашей ссылке нет ничего об аппаратах, только костюмы.

https://censor.net.ua/photo_news/3186888/10_tys_zaschitnyh_kostyumov_ot_poroshenko_otpravleny_v_bolnitsy_chernovtsov_ternopolya_kieva_i_vinnitsy

Костюмы - копеечный товар, постыдился бы на таком пиариться. Почему Порошенко не пришел на встречу Зеленского с олигархами, которая состоялась накануне введеня карантина? Там были Ахметов, Коломойский, Пинчук, Ярославский, Косюк, Веревский и прочие. Перед лицом общей беды всем нужно объединяться, вносить свою лепту. Порошенко какой-то особенный?В вашей ссылке нет ничего об аппаратах, только костюмы.Костюмы - копеечный товар, постыдился бы на таком пиариться. Tegularius Повідомлень: 1201 З нами з: 11.02.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 08:16 pesikot написав: Сказать ты можешь мне сколько угодно, но реальность иная. Тебя ограничили

И ограничил тебя ЗеленскиЙ, Сказать ты можешь мне сколько угодно, но реальность иная. Тебя ограничилиИ ограничил тебя ЗеленскиЙ,

Да уж. При Порошенко такого не было Да уж. При Порошенко такого не было Tegularius Повідомлень: 1201 З нами з: 11.02.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5867586858695870 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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