Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кстати, на интервью, которое дал своим каналам он вёл себя как минимум не красиво. Сильно пиарился на масках, защитных костюмах, даже точное количество назвал с увеличением. Вопрос в том ,что от предыдущего президента слышать про отсутствие всего и вся в медицине как минимум странно. Кстати очки ещё незапотевающие купил