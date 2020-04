Додано: Пон 06 кві, 2020 11:59

hume написав: Tegularius написав: Frant написав: Фонд Порошенка безплатно надає захисні медичні костюми, маски і апарати ІВЛ українським лікарням. Фонд Порошенка безплатно надає захисні медичні костюми, маски і апарати ІВЛ українським лікарням.

Почему Порошенко не пришел на встречу Зеленского с олигархами, которая состоялась накануне введеня карантина? Там были Ахметов, Коломойский, Пинчук, Ярославский, Косюк, Веревский и прочие. Перед лицом общей беды всем нужно объединяться, вносить свою лепту. Порошенко какой-то особенный?

В вашей ссылке нет ничего об аппаратах, только костюмы.

https://censor.net.ua/photo_news/3186888/10_tys_zaschitnyh_kostyumov_ot_poroshenko_otpravleny_v_bolnitsy_chernovtsov_ternopolya_kieva_i_vinnitsy

Костюмы - копеечный товар, постыдился бы на таком пиариться.

Кстати, на интервью, которое дал своим каналам он вёл себя как минимум не красиво. Сильно пиарился на масках, защитных костюмах, даже точное количество назвал с увеличением. Вопрос в том ,что от предыдущего президента слышать про отсутствие всего и вся в медицине как минимум странно. Кстати очки ещё незапотевающие купил

в нього "синдром збитого льотчіка" в нього "синдром збитого льотчіка"

