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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5868586958705871
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:13

  Tegularius написав:
  Frant написав:Фонд Порошенка безплатно надає захисні медичні костюми, маски і апарати ІВЛ українським лікарням.

Почему Порошенко не пришел на встречу Зеленского с олигархами, которая состоялась накануне введеня карантина? Там были Ахметов, Коломойский, Пинчук, Ярославский, Косюк, Веревский и прочие. Перед лицом общей беды всем нужно объединяться, вносить свою лепту. Порошенко какой-то особенный?
В вашей ссылке нет ничего об аппаратах, только костюмы.
https://censor.net.ua/photo_news/3186888/10_tys_zaschitnyh_kostyumov_ot_poroshenko_otpravleny_v_bolnitsy_chernovtsov_ternopolya_kieva_i_vinnitsy
Костюмы - копеечный товар, постыдился бы на таком пиариться.

Кстати, на интервью, которое дал своим каналам он вёл себя как минимум не красиво. Сильно пиарился на масках, защитных костюмах, даже точное количество назвал с увеличением. Вопрос в том ,что от предыдущего президента слышать про отсутствие всего и вся в медицине как минимум странно. Кстати очки ещё незапотевающие купил
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:59

  hume написав:
  Tegularius написав:
  Frant написав:Фонд Порошенка безплатно надає захисні медичні костюми, маски і апарати ІВЛ українським лікарням.

Почему Порошенко не пришел на встречу Зеленского с олигархами, которая состоялась накануне введеня карантина? Там были Ахметов, Коломойский, Пинчук, Ярославский, Косюк, Веревский и прочие. Перед лицом общей беды всем нужно объединяться, вносить свою лепту. Порошенко какой-то особенный?
В вашей ссылке нет ничего об аппаратах, только костюмы.
https://censor.net.ua/photo_news/3186888/10_tys_zaschitnyh_kostyumov_ot_poroshenko_otpravleny_v_bolnitsy_chernovtsov_ternopolya_kieva_i_vinnitsy
Костюмы - копеечный товар, постыдился бы на таком пиариться.

Кстати, на интервью, которое дал своим каналам он вёл себя как минимум не красиво. Сильно пиарился на масках, защитных костюмах, даже точное количество назвал с увеличением. Вопрос в том ,что от предыдущего президента слышать про отсутствие всего и вся в медицине как минимум странно. Кстати очки ещё незапотевающие купил

в нього "синдром збитого льотчіка"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:24

  shapo написав:мне это не интересно, для меня Зеленский уже политический труп.

Зефіли вже оцінили діяльність свого кумира???
Дай бог, щоб він не розніс вщент державу за решту 4 роки.
Корупція при Зеленському зросла до небес:

https://uainfo.org/blognews/1586155588- ... tisya.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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