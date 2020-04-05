Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кстати, на интервью, которое дал своим каналам он вёл себя как минимум не красиво. Сильно пиарился на масках, защитных костюмах, даже точное количество назвал с увеличением. Вопрос в том ,что от предыдущего президента слышать про отсутствие всего и вся в медицине как минимум странно. Кстати очки ещё незапотевающие купил
Кстати, на интервью, которое дал своим каналам он вёл себя как минимум не красиво. Сильно пиарился на масках, защитных костюмах, даже точное количество назвал с увеличением. Вопрос в том ,что от предыдущего президента слышать про отсутствие всего и вся в медицине как минимум странно. Кстати очки ещё незапотевающие купил
в нього "синдром збитого льотчіка"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/