#<1 ... 5868586958705871 Додано: Пон 06 кві, 2020 10:13 Tegularius написав: Frant написав: Фонд Порошенка безплатно надає захисні медичні костюми, маски і апарати ІВЛ українським лікарням. Фонд Порошенка безплатно надає захисні медичні костюми, маски і апарати ІВЛ українським лікарням.

Почему Порошенко не пришел на встречу Зеленского с олигархами, которая состоялась накануне введеня карантина? Там были Ахметов, Коломойский, Пинчук, Ярославский, Косюк, Веревский и прочие. Перед лицом общей беды всем нужно объединяться, вносить свою лепту. Порошенко какой-то особенный?

В вашей ссылке нет ничего об аппаратах, только костюмы.

https://censor.net.ua/photo_news/3186888/10_tys_zaschitnyh_kostyumov_ot_poroshenko_otpravleny_v_bolnitsy_chernovtsov_ternopolya_kieva_i_vinnitsy

Костюмы - копеечный товар, постыдился бы на таком пиариться. Почему Порошенко не пришел на встречу Зеленского с олигархами, которая состоялась накануне введеня карантина? Там были Ахметов, Коломойский, Пинчук, Ярославский, Косюк, Веревский и прочие. Перед лицом общей беды всем нужно объединяться, вносить свою лепту. Порошенко какой-то особенный?В вашей ссылке нет ничего об аппаратах, только костюмы.Костюмы - копеечный товар, постыдился бы на таком пиариться.

Повідомлень: 18297 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1041 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 13:24 shapo написав: мне это не интересно, для меня Зеленский уже политический труп. мне это не интересно, для меня Зеленский уже политический труп.

Зефіли вже оцінили діяльність свого кумира???

Дай бог, щоб він не розніс вщент державу за решту 4 роки.

Корупція при Зеленському зросла до небес:



https://uainfo.org/blognews/1586155588- ... tisya.html Зефіли вже оцінили діяльність свого кумира???Дай бог, щоб він не розніс вщент державу за решту 4 роки.Корупція при Зеленському зросла до небес: Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

1)То,что я проголосовал за Зеленского во втором туре от того, что больше голосовать было не за кого, не делает меня зефилом похожим на тебя, порохобот. Была надежда что у хлопчика есть яйца и он будет ломать сложившуюся систему, а не следовать в её фарватере. Надежды в очередной раз не оправдались

2) Коррупция никуда не делась со времен Шоколадного, просто сейчас ситуация в стране более критическая и она сильнее бросается в глаза.

4 года это ты загнул, тут все может случиться намного раньше, и актёр в этом отношении не сильно отличается от Шоколадного барыги которого вместо обещанной посадки взял в союзники и выдал индульгенцию.

Задачи стоящие перед страной сейчас настолько огромны, а стоящие у власти настолько мелки и ничтожны что шансов выбраться не распавшейся у страны совсем немного.

Справедливости ради нужно отметить что и из предыдущих президентов включая твоего ненаглядного петруху вряд ли был кто-то способный решать такие задачи.

От тут підпис centurionus :

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell От тут підпис centurionus :“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”― George Orwell Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

