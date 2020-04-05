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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5869587058715872>
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:13

  Tegularius написав:
  Frant написав:Фонд Порошенка безплатно надає захисні медичні костюми, маски і апарати ІВЛ українським лікарням.

Почему Порошенко не пришел на встречу Зеленского с олигархами, которая состоялась накануне введеня карантина? Там были Ахметов, Коломойский, Пинчук, Ярославский, Косюк, Веревский и прочие. Перед лицом общей беды всем нужно объединяться, вносить свою лепту. Порошенко какой-то особенный?
В вашей ссылке нет ничего об аппаратах, только костюмы.
https://censor.net.ua/photo_news/3186888/10_tys_zaschitnyh_kostyumov_ot_poroshenko_otpravleny_v_bolnitsy_chernovtsov_ternopolya_kieva_i_vinnitsy
Костюмы - копеечный товар, постыдился бы на таком пиариться.

Кстати, на интервью, которое дал своим каналам он вёл себя как минимум не красиво. Сильно пиарился на масках, защитных костюмах, даже точное количество назвал с увеличением. Вопрос в том ,что от предыдущего президента слышать про отсутствие всего и вся в медицине как минимум странно. Кстати очки ещё незапотевающие купил
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:59

  hume написав:
  Tegularius написав:
  Frant написав:Фонд Порошенка безплатно надає захисні медичні костюми, маски і апарати ІВЛ українським лікарням.

Почему Порошенко не пришел на встречу Зеленского с олигархами, которая состоялась накануне введеня карантина? Там были Ахметов, Коломойский, Пинчук, Ярославский, Косюк, Веревский и прочие. Перед лицом общей беды всем нужно объединяться, вносить свою лепту. Порошенко какой-то особенный?
В вашей ссылке нет ничего об аппаратах, только костюмы.
https://censor.net.ua/photo_news/3186888/10_tys_zaschitnyh_kostyumov_ot_poroshenko_otpravleny_v_bolnitsy_chernovtsov_ternopolya_kieva_i_vinnitsy
Костюмы - копеечный товар, постыдился бы на таком пиариться.

Кстати, на интервью, которое дал своим каналам он вёл себя как минимум не красиво. Сильно пиарился на масках, защитных костюмах, даже точное количество назвал с увеличением. Вопрос в том ,что от предыдущего президента слышать про отсутствие всего и вся в медицине как минимум странно. Кстати очки ещё незапотевающие купил

в нього "синдром збитого льотчіка"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:24

  shapo написав:мне это не интересно, для меня Зеленский уже политический труп.

Зефіли вже оцінили діяльність свого кумира???
Дай бог, щоб він не розніс вщент державу за решту 4 роки.
Корупція при Зеленському зросла до небес:

https://uainfo.org/blognews/1586155588- ... tisya.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:00

  Frant написав:
  shapo написав:мне это не интересно, для меня Зеленский уже политический труп.

Зефіли вже оцінили діяльність свого кумира???
Дай бог, щоб він не розніс вщент державу за решту 4 роки.
Корупція при Зеленському зросла до небес:

https://uainfo.org/blognews/1586155588- ... tisya.html

1)То,что я проголосовал за Зеленского во втором туре от того, что больше голосовать было не за кого, не делает меня зефилом похожим на тебя, порохобот. Была надежда что у хлопчика есть яйца и он будет ломать сложившуюся систему, а не следовать в её фарватере. Надежды в очередной раз не оправдались
2) Коррупция никуда не делась со времен Шоколадного, просто сейчас ситуация в стране более критическая и она сильнее бросается в глаза.
4 года это ты загнул, тут все может случиться намного раньше, и актёр в этом отношении не сильно отличается от Шоколадного барыги которого вместо обещанной посадки взял в союзники и выдал индульгенцию.
Задачи стоящие перед страной сейчас настолько огромны, а стоящие у власти настолько мелки и ничтожны что шансов выбраться не распавшейся у страны совсем немного.
Справедливости ради нужно отметить что и из предыдущих президентов включая твоего ненаглядного петруху вряд ли был кто-то способный решать такие задачи.
PS Не этому бывшему то ли менту то ли криминальному авторитету Гене Москалю рассуждать о энергетике. Поехал бы лучше к себе в имение в Выжницу вернувшихся из Италии земляков от коронавируса спасать или к дочке с зятем и внуками в Канаду махнул чтобы здесь воздух не портить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:36

  shapo написав:
  Frant написав:
  shapo написав:мне это не интересно, для меня Зеленский уже политический труп.

Зефіли вже оцінили діяльність свого кумира???
Дай бог, щоб він не розніс вщент державу за решту 4 роки.
Корупція при Зеленському зросла до небес:

https://uainfo.org/blognews/1586155588- ... tisya.html

1)То,что я проголосовал за Зеленского во втором туре от того, что больше голосовать было не за кого, не делает меня зефилом похожим на тебя, порохобот. Была надежда что у хлопчика есть яйца и он будет ломать сложившуюся систему, а не следовать в её фарватере. Надежды в очередной раз не оправдались
2) Коррупция никуда не делась со времен Шоколадного, просто сейчас ситуация в стране более критическая и она сильнее бросается в глаза.
4 года это ты загнул, тут все может случиться намного раньше, и актёр в этом отношении не сильно отличается от Шоколадного барыги которого вместо обещанной посадки взял в союзники и выдал индульгенцию.
Задачи стоящие перед страной сейчас настолько огромны, а стоящие у власти настолько мелки и ничтожны что шансов выбраться не распавшейся у страны совсем немного.
Справедливости ради нужно отметить что и из предыдущих президентов включая твоего ненаглядного петруху вряд ли был кто-то способный решать такие задачи.
PS Не этому бывшему то ли менту то ли криминальному авторитету Гене Москалю рассуждать о энергетике. Поехал бы лучше к себе в имение в Выжницу вернувшихся из Италии земляков от коронавируса спасать или к дочке с зятем и внуками в Канаду махнул чтобы здесь воздух не портить


От тут підпис centurionus :
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:02

  flyman написав:
От тут підпис centurionus :
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell


От я вже багато разів пробую питати - а дайте перелік - хоч маленький - хороших ...
От де нам взяти якогось такого Лі Куан Ю ? Хоч наші вільнолюди піднімуть хай на весь світ - як тільки їх різками за щось покарають ...
Востаннє редагувалось Puente в Пон 06 кві, 2020 15:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:02

  flyman написав:
От тут підпис centurionus :
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell

Так эти слова ко мне в меньшей степени относятся чем к порохоботам голосующих за своего ненаглядного после всех коррупционных скандалов, предательств и лжи
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:33

  Puente написав:От я вже багато разів пробую питати - а дайте перелік - хоч маленький - хороших ...
От де нам взяти ...

Лише Божий промисел.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:49

  Puente написав:
  flyman написав:
От тут підпис centurionus :
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell


От я вже багато разів пробую питати - а дайте перелік - хоч маленький - хороших ...
От де нам взяти якогось такого Лі Куан Ю ? Хоч наші вільнолюди піднімуть хай на весь світ - як тільки їх різками за щось покарають ...

Да их немеряно ... на 40 млн. чел.
Даже святых найти можно.

Проблема не в наличии, а в возможности таким людям занять посады в государства, обществе.
Эти посады заняты другими ...

По какому принципу (с какой целью, топливом)) работают у нас социальные лифты, Вы знаете.

Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:54

  Puente написав:
  flyman написав:
От тут підпис centurionus :
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell


От я вже багато разів пробую питати - а дайте перелік - хоч маленький - хороших ...
От де нам взяти якогось такого Лі Куан Ю ? Хоч наші вільнолюди піднімуть хай на весь світ - як тільки їх різками за щось покарають ...


Так у товарища вообще классная позиция - я против всех, поэтому я самый лучший и буду критиковать всех - порохоботов, зелеботов и других.
Как по мне порохоботы, зелеботы возможно и ошибались, но отстаивали свой выбор голосованием. А люди, которые против всех, это люди, которым всё-равно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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