Зефіли вже оцінили діяльність свого кумира???

Дай бог, щоб він не розніс вщент державу за решту 4 роки.

Корупція при Зеленському зросла до небес:



1)То,что я проголосовал за Зеленского во втором туре от того, что больше голосовать было не за кого, не делает меня зефилом похожим на тебя, порохобот. Была надежда что у хлопчика есть яйца и он будет ломать сложившуюся систему, а не следовать в её фарватере. Надежды в очередной раз не оправдались

2) Коррупция никуда не делась со времен Шоколадного, просто сейчас ситуация в стране более критическая и она сильнее бросается в глаза.

4 года это ты загнул, тут все может случиться намного раньше, и актёр в этом отношении не сильно отличается от Шоколадного барыги которого вместо обещанной посадки взял в союзники и выдал индульгенцию.

Задачи стоящие перед страной сейчас настолько огромны, а стоящие у власти настолько мелки и ничтожны что шансов выбраться не распавшейся у страны совсем немного.

Справедливости ради нужно отметить что и из предыдущих президентов включая твоего ненаглядного петруху вряд ли был кто-то способный решать такие задачи.

