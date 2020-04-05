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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:13
detroytred
Ну так це якраз майже варіант з Голобородьком ...
Вони в кіно навіть не змогли гіпотетично вигадати - що робити . А в реальному житті ?
У нас про соціальні ліфти говорити недоречно - реально просто немає якогось сталого прошарку "еліти" та "напівеліти" . Це майже все скоробагатьки різного пошибу . Колишня радянська еліта практично щось передати в наступні покоління не змогла . так - деякі непринципові випадки ... Що з цією "елітою" буде через пару поколінь - не знає ніхто . З великою імовірністю їх потомків там не буде ...
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:16
detroytred написав:
Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор.
Ковбоям 200 лет потребовалось чтобы научится порядку и уважению.
У Украины, дай бог, есть 10-20 лет максимум, чтобы окончательно не превратиться в дикие земли.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:21
Shram написав: detroytred написав:
Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор.
Ковбоям 200 лет потребовалось чтобы научится порядку и уважению.
У Украины, дай бог, есть 10-20 лет максимум, чтобы окончательно не превратиться в дикие земли.
Ну - ми все-таки в центрі Європи . Максимум - хтось знову загарбає ... Які там дикі землі ... ну або льодовиковий період новий , чи там навпаки ...
Я зараз більше про дощ думаю - якщо такі погоди і далі стоятимуть - то буде купа проблем ...
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