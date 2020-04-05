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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5869587058715872 Додано: Пон 06 кві, 2020 16:13 detroytred



Ну так це якраз майже варіант з Голобородьком ...

Вони в кіно навіть не змогли гіпотетично вигадати - що робити . А в реальному житті ?

У нас про соціальні ліфти говорити недоречно - реально просто немає якогось сталого прошарку "еліти" та "напівеліти" . Це майже все скоробагатьки різного пошибу . Колишня радянська еліта практично щось передати в наступні покоління не змогла . так - деякі непринципові випадки ... Що з цією "елітою" буде через пару поколінь - не знає ніхто . З великою імовірністю їх потомків там не буде ... Puente Повідомлень: 2868 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 16:16 detroytred написав:

Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор. Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор.



Ковбоям 200 лет потребовалось чтобы научится порядку и уважению.

У Украины, дай бог, есть 10-20 лет максимум, чтобы окончательно не превратиться в дикие земли. Ковбоям 200 лет потребовалось чтобы научится порядку и уважению.У Украины, дай бог, есть 10-20 лет максимум, чтобы окончательно не превратиться в дикие земли. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3010 З нами з: 26.03.16 Подякував: 159 раз. Подякували: 940 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 16:21 Shram написав: detroytred написав:

Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор. Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор.



Ковбоям 200 лет потребовалось чтобы научится порядку и уважению.

У Украины, дай бог, есть 10-20 лет максимум, чтобы окончательно не превратиться в дикие земли. Ковбоям 200 лет потребовалось чтобы научится порядку и уважению.У Украины, дай бог, есть 10-20 лет максимум, чтобы окончательно не превратиться в дикие земли.



Ну - ми все-таки в центрі Європи . Максимум - хтось знову загарбає ... Які там дикі землі ... ну або льодовиковий період новий , чи там навпаки ...

Я зараз більше про дощ думаю - якщо такі погоди і далі стоятимуть - то буде купа проблем ... Ну - ми все-таки в центрі Європи . Максимум - хтось знову загарбає ... Які там дикі землі ... ну або льодовиковий період новий , чи там навпаки ...Я зараз більше про дощ думаю - якщо такі погоди і далі стоятимуть - то буде купа проблем ... Puente Повідомлень: 2868 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5869587058715872 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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