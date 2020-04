Додано: Пон 06 кві, 2020 17:14

detroytred написав: Puente

С уровнем влаги в почве и впрямь капець.



Мы тут не раз дискутировали о 32-33 годах.

Конечно даже приблизительно голода быть не должно, но увидеть, как влияет неурожайный год и политика властей на обеспечение продуктами, вполне можем.



Агроном старый в ютубе говорит, что за 53 года работы ничего подобного не видел и на месте аграриев придержал бы зерно.

Зерно-то могут ... за бугор.

Зерно кушают куры и т.д.



Конечно навезут. Должны навезти.

Но вопрос резерва и продовольственной безопасности интересен.

якщо Радуцький не вивіз, може ще і, є що, крім миші, що повісилася якщо Радуцький не вивіз, може ще і, є що, крім миші, що повісилася

