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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:13
detroytred
Ну так це якраз майже варіант з Голобородьком ...
Вони в кіно навіть не змогли гіпотетично вигадати - що робити . А в реальному житті ?
У нас про соціальні ліфти говорити недоречно - реально просто немає якогось сталого прошарку "еліти" та "напівеліти" . Це майже все скоробагатьки різного пошибу . Колишня радянська еліта практично щось передати в наступні покоління не змогла . так - деякі непринципові випадки ... Що з цією "елітою" буде через пару поколінь - не знає ніхто . З великою імовірністю їх потомків там не буде ...
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:16
detroytred написав:
Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор.
Ковбоям 200 лет потребовалось чтобы научится порядку и уважению.
У Украины, дай бог, есть 10-20 лет максимум, чтобы окончательно не превратиться в дикие земли.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:21
Shram написав: detroytred написав:
Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор.
Ковбоям 200 лет потребовалось чтобы научится порядку и уважению.
У Украины, дай бог, есть 10-20 лет максимум, чтобы окончательно не превратиться в дикие земли.
Ну - ми все-таки в центрі Європи . Максимум - хтось знову загарбає ... Які там дикі землі ... ну або льодовиковий період новий , чи там навпаки ...
Я зараз більше про дощ думаю - якщо такі погоди і далі стоятимуть - то буде купа проблем ...
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:49
Puente написав: Shram написав: detroytred написав:
Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор.
Ковбоям 200 лет потребовалось чтобы научится порядку и уважению.
У Украины, дай бог, есть 10-20 лет максимум, чтобы окончательно не превратиться в дикие земли.
Ну - ми все-таки в центрі Європи . Максимум - хтось знову загарбає ... Які там дикі землі ... ну або льодовиковий період новий , чи там навпаки ...
Я зараз більше про дощ думаю - якщо такі погоди і далі стоятимуть - то буде купа проблем ...
И это, между прочим, гораздо важнее коронавируса.
Причем масса людей не может сейчас попасть на свои огороды из-за идиотского карантина.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:50
detroytred написав:
Да их немеряно ... на 40 млн. чел.
Даже святых найти можно.
Проблема не в наличии, а в возможности таким людям занять посады в государства, обществе.
Вангую, что заняв эти посады, 90% из них скатится в унылое г...
Ибо каждый умен сам по себе, а в коллективе умных и пушистых будет как всегда.
Но да, не попробуешь не узнаешь
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:51
zРадио написав:
Москали твои, а не мои - ты с ними носишься в каждом комментарии! Ну и твоя узколобость уже просто поражает! Сами англо-саксы руководствуются принципом "у нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их — наш долг", публично озвученным Премьер-министром Британии Генри Палмерстоуном.
Ты бы не спасителей делал из этих умных людей, а учителей! Глядишь, и врагов бы стало меньше! Именно сявки одной и другой внешних сил и ведут Украину в пропасть, поочередно перетаскивая одеяло на сторону своих спонсоров вместо поиска и защиты национального интереса!
Ты еще глупее глупого волгаря, который в чужой стране рвет пятую точку за свою - а ты в своей за чужую! Фу
Сказал критикус, рвущий свою пятую точку за англо-саксов, причем за две страны сразу - Америку и Англию.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:57
Puente
С уровнем влаги в почве и впрямь капець.
Мы тут не раз дискутировали о 32-33 годах.
Конечно даже приблизительно голода быть не должно, но увидеть, как влияет неурожайный год и политика властей на обеспечение продуктами, вполне можем.
Агроном старый в ютубе говорит, что за 53 года работы ничего подобного не видел и на месте аграриев придержал бы зерно.
Зерно-то могут ... за бугор.
Зерно кушают куры и т.д.
Конечно навезут. Должны навезти.
Но вопрос резерва и продовольственной безопасности интересен.
В конце 80-х ел говядину с клеймом то ли 60-х, точно не помню, но где-то так. Заменяли резерв. Остались ли сейчас такие склады?
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:14
detroytred написав:Puente
С уровнем влаги в почве и впрямь капець.
Мы тут не раз дискутировали о 32-33 годах.
Конечно даже приблизительно голода быть не должно, но увидеть, как влияет неурожайный год и политика властей на обеспечение продуктами, вполне можем.
Агроном старый в ютубе говорит, что за 53 года работы ничего подобного не видел и на месте аграриев придержал бы зерно.
Зерно-то могут ... за бугор.
Зерно кушают куры и т.д.
Конечно навезут. Должны навезти.
Но вопрос резерва и продовольственной безопасности интересен.
В конце 80-х ел говядину с клеймом то ли 60-х, точно не помню, но где-то так. Заменяли резерв. Остались ли сейчас такие склады?
якщо Радуцький не вивіз, може ще і, є що, крім миші, що повісилася
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:16
justit написав: detroytred написав:
Да их немеряно ... на 40 млн. чел.
Даже святых найти можно.
Проблема не в наличии, а в возможности таким людям занять посады в государства, обществе.
Вангую, что заняв эти посады, 90% из них скатится в унылое г...
Ибо каждый умен сам по себе, а в коллективе умных и пушистых будет как всегда.
Но да, не попробуешь не узнаешь
Я не вангую, а знаю.
Пример: гражданский ВУЗ, во всем ВУЗе на всех кафедрах, отделах и т.д., как и в державе
И лишь одна кафедра, как не от мира сего.
Начкафедры ... просто по призванию.
Требует от всех остальных сотрудников кафедры.
Ректор бы его давно вытолкал бы, зачем ему такое бельмо))
Но чудак реально и науковець, и управленец-организатор, и педагог.
С англичанами, французами и т.д. контакты, контракты, дела, связи.
Делает картинку всему ВУЗу. Почёт ректору.
Чудак работает. Дает просто невероятный для окружающих имеющихся условий результат. Доволен, рад, одержим делом. Делом!!! Его цель -- результат. Ему нужен результат, который он обязан давать.
Когда все остальные во главе с ректором тупо стригут.
И им абсолютно побоку результат, выполнение своей работы, своих обязанностей.
И таких примеров в своей жизни видел достаточно.
Особенно в ЗСУ.
Ну не интесует людей по призванию тупое набивание своей мошны.
При этом они отнюдь не лишены желания роста личного благополучия.
Но имеют рамки.
Проблема наших элит, что получив золотой батон и унитаз, они в лучшем случае, как старуха с разбитым корытом, хотят ещё больше (золотой дворец), а в худшем и типичном -- забивают на выполнение своих посадовых обязанностей.
Но должность с рычагами, правами занимают!
И никто за них эту работу не выполнит.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 06 кві, 2020 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:20
shapo написав:
Так эти слова ко мне в меньшей степени относятся чем к порохоботам голосующих за своего ненаглядного после всех коррупционных скандалов, предательств и лжи
На ватні казочки про тотальну корупцію вже навіть зелебобіки не ведуться. Хіба що самі упороті, разом з упоротими ватанами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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