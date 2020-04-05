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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5870587158725873> Додано: Пон 06 кві, 2020 16:13 detroytred



Ну так це якраз майже варіант з Голобородьком ...

Вони в кіно навіть не змогли гіпотетично вигадати - що робити . А в реальному житті ?

У нас про соціальні ліфти говорити недоречно - реально просто немає якогось сталого прошарку "еліти" та "напівеліти" . Це майже все скоробагатьки різного пошибу . Колишня радянська еліта практично щось передати в наступні покоління не змогла . так - деякі непринципові випадки ... Що з цією "елітою" буде через пару поколінь - не знає ніхто . З великою імовірністю їх потомків там не буде ... Puente Повідомлень: 2869 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 16:16 detroytred написав:

Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор. Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор.



Ковбоям 200 лет потребовалось чтобы научится порядку и уважению.

У Украины, дай бог, есть 10-20 лет максимум, чтобы окончательно не превратиться в дикие земли. Ковбоям 200 лет потребовалось чтобы научится порядку и уважению.У Украины, дай бог, есть 10-20 лет максимум, чтобы окончательно не превратиться в дикие земли. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3010 З нами з: 26.03.16 Подякував: 159 раз. Подякували: 940 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 16:21 Shram написав: detroytred написав:

Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор. Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор.



Ковбоям 200 лет потребовалось чтобы научится порядку и уважению.

У Украины, дай бог, есть 10-20 лет максимум, чтобы окончательно не превратиться в дикие земли. Ковбоям 200 лет потребовалось чтобы научится порядку и уважению.У Украины, дай бог, есть 10-20 лет максимум, чтобы окончательно не превратиться в дикие земли.



Ну - ми все-таки в центрі Європи . Максимум - хтось знову загарбає ... Які там дикі землі ... ну або льодовиковий період новий , чи там навпаки ...

Я зараз більше про дощ думаю - якщо такі погоди і далі стоятимуть - то буде купа проблем ... Ну - ми все-таки в центрі Європи . Максимум - хтось знову загарбає ... Які там дикі землі ... ну або льодовиковий період новий , чи там навпаки ...Я зараз більше про дощ думаю - якщо такі погоди і далі стоятимуть - то буде купа проблем ... Puente Повідомлень: 2869 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 16:49 Puente написав: Shram написав: detroytred написав: Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор. Ковбои были ещё более, чем вiльнодюди, но ... сейчас исправно платят налоги, убирают в пакет дерьмо за собакой и не возмущаются таким *резакам* за неуплату или мусор. Ковбоям 200 лет потребовалось чтобы научится порядку и уважению.

У Украины, дай бог, есть 10-20 лет максимум, чтобы окончательно не превратиться в дикие земли. Ковбоям 200 лет потребовалось чтобы научится порядку и уважению.У Украины, дай бог, есть 10-20 лет максимум, чтобы окончательно не превратиться в дикие земли. Ну - ми все-таки в центрі Європи . Максимум - хтось знову загарбає ... Які там дикі землі ... ну або льодовиковий період новий , чи там навпаки ...

Я зараз більше про дощ думаю - якщо такі погоди і далі стоятимуть - то буде купа проблем ... Ну - ми все-таки в центрі Європи . Максимум - хтось знову загарбає ... Які там дикі землі ... ну або льодовиковий період новий , чи там навпаки ...Я зараз більше про дощ думаю - якщо такі погоди і далі стоятимуть - то буде купа проблем ...

И это, между прочим, гораздо важнее коронавируса.

Причем масса людей не может сейчас попасть на свои огороды из-за идиотского карантина. И это, между прочим, гораздо важнее коронавируса.Причем масса людей не может сейчас попасть на свои огороды из-за идиотского карантина. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17112 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1823 раз. Подякували: 2678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 16:50 detroytred написав: Да их немеряно ... на 40 млн. чел.

Даже святых найти можно.



Проблема не в наличии, а в возможности таким людям занять посады в государства, обществе.

Да их немеряно ... на 40 млн. чел.Даже святых найти можно.Проблема не в наличии, а в возможности таким людям занять посады в государства, обществе.



Вангую, что заняв эти посады, 90% из них скатится в унылое г...

Ибо каждый умен сам по себе, а в коллективе умных и пушистых будет как всегда.



Но да, не попробуешь не узнаешь Вангую, что заняв эти посады, 90% из них скатится в унылое г...Ибо каждый умен сам по себе, а в коллективе умных и пушистых будет как всегда.Но да, не попробуешь не узнаешь justit Повідомлень: 4988 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1488 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 16:51 zРадио написав: Москали твои, а не мои - ты с ними носишься в каждом комментарии! Ну и твоя узколобость уже просто поражает! Сами англо-саксы руководствуются принципом "у нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их — наш долг", публично озвученным Премьер-министром Британии Генри Палмерстоуном.



Ты бы не спасителей делал из этих умных людей, а учителей! Глядишь, и врагов бы стало меньше! Именно сявки одной и другой внешних сил и ведут Украину в пропасть, поочередно перетаскивая одеяло на сторону своих спонсоров вместо поиска и защиты национального интереса!



Ты еще глупее глупого волгаря, который в чужой стране рвет пятую точку за свою - а ты в своей за чужую! Фу Москали твои, а не мои - ты с ними носишься в каждом комментарии! Ну и твоя узколобость уже просто поражает! Сами англо-саксы руководствуются принципом "у нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их — наш долг", публично озвученным Премьер-министром Британии Генри Палмерстоуном.Ты бы не спасителей делал из этих умных людей, а учителей! Глядишь, и врагов бы стало меньше! Именно сявки одной и другой внешних сил и ведут Украину в пропасть, поочередно перетаскивая одеяло на сторону своих спонсоров вместо поиска и защиты национального интереса!Ты еще глупее глупого волгаря, который в чужой стране рвет пятую точку за свою - а ты в своей за чужую! Фу



Сказал критикус, рвущий свою пятую точку за англо-саксов, причем за две страны сразу - Америку и Англию. Сказал критикус, рвущий свою пятую точку за англо-саксов, причем за две страны сразу - Америку и Англию. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5007 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 16:57 Puente

С уровнем влаги в почве и впрямь капець.



Мы тут не раз дискутировали о 32-33 годах.

Конечно даже приблизительно голода быть не должно, но увидеть, как влияет неурожайный год и политика властей на обеспечение продуктами, вполне можем.



Агроном старый в ютубе говорит, что за 53 года работы ничего подобного не видел и на месте аграриев придержал бы зерно.

Зерно-то могут ... за бугор.

Зерно кушают куры и т.д.



Конечно навезут. Должны навезти.

Но вопрос резерва и продовольственной безопасности интересен.

В конце 80-х ел говядину с клеймом то ли 60-х, точно не помню, но где-то так. Заменяли резерв. Остались ли сейчас такие склады? detroytred

Повідомлень: 23291 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1911 раз. Подякували: 3238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 17:14 detroytred написав: Puente

С уровнем влаги в почве и впрямь капець.



Мы тут не раз дискутировали о 32-33 годах.

Конечно даже приблизительно голода быть не должно, но увидеть, как влияет неурожайный год и политика властей на обеспечение продуктами, вполне можем.



Агроном старый в ютубе говорит, что за 53 года работы ничего подобного не видел и на месте аграриев придержал бы зерно.

Зерно-то могут ... за бугор.

Зерно кушают куры и т.д.



Конечно навезут. Должны навезти.

Но вопрос резерва и продовольственной безопасности интересен.

В конце 80-х ел говядину с клеймом то ли 60-х, точно не помню, но где-то так. Заменяли резерв. Остались ли сейчас такие склады? С уровнем влаги в почве и впрямь капець.Мы тут не раз дискутировали о 32-33 годах.Конечно даже приблизительно голода быть не должно, но увидеть, как влияет неурожайный год и политика властей на обеспечение продуктами, вполне можем.Агроном старый в ютубе говорит, что за 53 года работы ничего подобного не видел и на месте аграриев придержал бы зерно.Зерно-то могут ... за бугор.Зерно кушают куры и т.д.Конечно навезут. Должны навезти.Но вопрос резерва и продовольственной безопасности интересен.В конце 80-х ел говядину с клеймом то ли 60-х, точно не помню, но где-то так. Заменяли резерв. Остались ли сейчас такие склады?

якщо Радуцький не вивіз, може ще і, є що, крім миші, що повісилася якщо Радуцький не вивіз, може ще і, є що, крім миші, що повісилася Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18307 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1042 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 17:16 justit написав: detroytred написав: Да их немеряно ... на 40 млн. чел.

Даже святых найти можно.



Проблема не в наличии, а в возможности таким людям занять посады в государства, обществе.

Да их немеряно ... на 40 млн. чел.Даже святых найти можно.Проблема не в наличии, а в возможности таким людям занять посады в государства, обществе.



Вангую, что заняв эти посады, 90% из них скатится в унылое г...

Ибо каждый умен сам по себе, а в коллективе умных и пушистых будет как всегда.



Но да, не попробуешь не узнаешь Вангую, что заняв эти посады, 90% из них скатится в унылое г...Ибо каждый умен сам по себе, а в коллективе умных и пушистых будет как всегда.Но да, не попробуешь не узнаешь

Я не вангую, а знаю.

Пример: гражданский ВУЗ, во всем ВУЗе на всех кафедрах, отделах и т.д., как и в державе

И лишь одна кафедра, как не от мира сего.

Начкафедры ... просто по призванию.

Требует от всех остальных сотрудников кафедры.



Ректор бы его давно вытолкал бы, зачем ему такое бельмо))

Но чудак реально и науковець, и управленец-организатор, и педагог.

С англичанами, французами и т.д. контакты, контракты, дела, связи.

Делает картинку всему ВУЗу. Почёт ректору.



Чудак работает. Дает просто невероятный для окружающих имеющихся условий результат. Доволен, рад, одержим делом. Делом!!! Его цель -- результат. Ему нужен результат, который он обязан давать.

Когда все остальные во главе с ректором тупо стригут.

И им абсолютно побоку результат, выполнение своей работы, своих обязанностей.



И таких примеров в своей жизни видел достаточно.

Особенно в ЗСУ.

Ну не интесует людей по призванию тупое набивание своей мошны.

При этом они отнюдь не лишены желания роста личного благополучия.

Но имеют рамки.



Проблема наших элит, что получив золотой батон и унитаз, они в лучшем случае, как старуха с разбитым корытом, хотят ещё больше (золотой дворец), а в худшем и типичном -- забивают на выполнение своих посадовых обязанностей.

Но должность с рычагами, правами занимают!

И никто за них эту работу не выполнит. Я не вангую, а знаю.Пример: гражданский ВУЗ, во всем ВУЗе на всех кафедрах, отделах и т.д., как и в державеИ лишь одна кафедра, как не от мира сего.Начкафедры ... просто по призванию.Требует от всех остальных сотрудников кафедры.Ректор бы его давно вытолкал бы, зачем ему такое бельмо))Но чудак реально и науковець, и управленец-организатор, и педагог.С англичанами, французами и т.д. контакты, контракты, дела, связи.Делает картинку всему ВУЗу. Почёт ректору.Чудак работает. Дает просто невероятный для окружающих имеющихся условий результат. Доволен, рад, одержим делом. Делом!!! Его цель -- результат. Ему нужен результат, который он обязан давать.Когда все остальные во главе с ректором тупо стригут.И им абсолютно побоку результат, выполнение своей работы, своих обязанностей.И таких примеров в своей жизни видел достаточно.Особенно в ЗСУ.Ну не интесует людей по призванию тупое набивание своей мошны.При этом они отнюдь не лишены желания роста личного благополучия.Но имеют рамки.Проблема наших элит, что получив золотой батон и унитаз, они в лучшем случае, как старуха с разбитым корытом, хотят ещё больше (золотой дворец), а в худшем и типичном -- забивают на выполнение своих посадовых обязанностей.Но должность с рычагами, правами занимают!И никто за них эту работу не выполнит. Востаннє редагувалось detroytred в Пон 06 кві, 2020 17:21, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23291 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1911 раз. Подякували: 3238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 17:20 shapo написав: Так эти слова ко мне в меньшей степени относятся чем к порохоботам голосующих за своего ненаглядного после всех коррупционных скандалов, предательств и лжи Так эти слова ко мне в меньшей степени относятся чем к порохоботам голосующих за своего ненаглядного после всех коррупционных скандалов, предательств и лжи

На ватні казочки про тотальну корупцію вже навіть зелебобіки не ведуться. Хіба що самі упороті, разом з упоротими ватанами. На ватні казочки про тотальну корупцію вже навіть зелебобіки не ведуться. Хіба що самі упороті, разом з упоротими ватанами. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10287 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1125 раз. Подякували: 1245 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5870587158725873> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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