Додано: Пон 06 кві, 2020 17:27

detroytred написав: Я не вангую, а знаю.

Пример: гражданский ВУЗ, во всем ВУЗе на всех кафедрах, отделах и т.д., как и в державе

И лишь одна кафедра, как не от мира сего.

Начкафедры ... просто по призванию.

Требует от всех остальных сотрудников кафедры.



Ректор бы его давно вытолкал бы, зачем ему такое бельмо))

Но чудак реально и науковець, и управленец-организатор, и педагог.

С англичанами, французами и т.д. контакты, контракты, дела, связи.

Делает картинку всему ВУЗу. Почёт ректору.



Чудак работает. Дает просто невероятный для окружающих имеющихся условий результат. Доволен, рад, одержим делом. Делом!!! Его цель -- результат. Ему нужен результат, который он обязан давать.

Когда все остальные во главе с ректором тупо стригут.

И им абсолютно побоку результат, выполнение своей работы, своих обязанностей.



И таких примеров в своей жизни видел достаточно.

Особенно в ЗСУ.

Ну не интесует людей по призванию тупое набивание своей мошны.

При этом они отнюдь не лишены желания роста личного благополучия.

Но имеют рамки.



Проблема наших элит, что получив золотой батон и унитаз, они в лучшем случае, как старуха с разбитым корытом, хотят ещё больше (золотой дворец), а в худшем и типичном -- забивают на выполнение своих посадовых обязанностей.

Но должность с рычагами, правами занимают!

От що правда, то правда.

Що ВФЯ, що гріб як не всебе, що ПОП, що теперішні



