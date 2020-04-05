Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Я не вангую, а знаю. Пример: гражданский ВУЗ, во всем ВУЗе на всех кафедрах, отделах и т.д., как и в державе И лишь одна кафедра, как не от мира сего. Начкафедры ... просто по призванию. Требует от всех остальных сотрудников кафедры.
Ректор бы его давно вытолкал бы, зачем ему такое бельмо)) Но чудак реально и науковець, и управленец-организатор, и педагог. С англичанами, французами и т.д. контакты, контракты, дела, связи. Делает картинку всему ВУЗу. Почёт ректору.
Чудак работает. Дает просто невероятный для окружающих имеющихся условий результат. Доволен, рад, одержим делом. Делом!!! Его цель -- результат. Ему нужен результат, который он обязан давать. Когда все остальные во главе с ректором тупо стригут. И им абсолютно побоку результат, выполнение своей работы, своих обязанностей.
И таких примеров в своей жизни видел достаточно. Особенно в ЗСУ. Ну не интесует людей по призванию тупое набивание своей мошны. При этом они отнюдь не лишены желания роста личного благополучия. Но имеют рамки.
Проблема наших элит, что получив золотой батон и унитаз, они в лучшем случае, как старуха с разбитым корытом, хотят ещё больше (золотой дворец), а в худшем и типичном -- забивают на выполнение своих посадовых обязанностей. Но должность с рычагами, правами занимают! И никто за них эту работу не выполнит.
От що правда, то правда. Що ВФЯ, що гріб як не всебе, що ПОП, що теперішні
Тільки ті хоть були "крєпкі хозяйствєнніки", а зараз чорти що, чи то провінційне шапіто, чи то балаган.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
shapo написав:Так эти слова ко мне в меньшей степени относятся чем к порохоботам голосующих за своего ненаглядного после всех коррупционных скандалов, предательств и лжи
На ватні казочки про тотальну корупцію вже навіть зелебобіки не ведуться. Хіба що самі упороті, разом з упоротими ватанами.
Эт точно! https://novosti-n.org/news/read/188405.html "На место происшествия прибыл начальник ГУНП в Николаевской области Александр Анохин, начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак, практически в полном составе управление уголовного розыска, следователи, эксперты. Всего во дворе находятся более трех десятков сотрудников управления полиции." Во как работает полиция по простому бизнесмену, а уж если у бабки кошелек дернут, то ховайся злодей, в минуту найдем!
detroytred написав:Да их немеряно ... на 40 млн. чел. Даже святых найти можно. Проблема не в наличии, а в возможности таким людям занять посады в государства, обществе.
В математиці( як і в житті) є правило Вірно поставлена умова задачі - це вже 50% правильної відповіді.... Давайте спробуємо проаналізувати 1 Мій опонент вважає що хтось повинен організувати ліфти Я вважаю що той хто хоче мати право покерувати - той не повинен чекати поки йому щось організують - той сам повинен вміти будувати ліфти(драбини) 2 Наприклад феномен Зеленського а - до влади прийшли всі хто хотів(від фотографа з таксистом до людей з бувшого КабМіну) Тобто ліфти були відкриті усім.... б - чомусь ті(винесені ліфтами) ,буквально через пів-року роботи - були замінені за профнепригодністю... Чому? Моя версія наступна Для людей створили ліфт ,посадили в нього .вивезли і...дали можливість керувати...але керувати ким? тими хто хоче(вміє)щось робити??? чи тими хто чекає поки за них хтось зробить? Але якщо ліфти винесли не тих хто будував ці ліфти . а всіх вперемішку з тих хто чекав...то й працювати нікому Виконавців немає. Є ждуни....
От і виходить Якби людина сама створила ліфт - вона б побудувала згідно з тим досвідом ,який отримала будуючи з малого... Приклади Кравчук - будував економіку для партійної еліти Кучма - будував економіку для начальника цеху Ющенко -будував економіку для бухгалтерів Янукович -будував економіку для завгарів(або жуліків) Порошенко - будував економіку а-ля макро Рошен...але Рошен ,це закінчений бізнес і його можна було масштабувати до рівня Держави Зеленський - будує економіку для цирку...
Як бачите Все згідно правила. Хто яке завдання поставив - той те і отримує.. Поки дейтройт буде ставити завдання що для приходу у владу,та сама влада має створити умови... То й будемо отримувати ждунів.які будуть чекати поки влада створить умови по яким інша влада за ждунів все зробить...
Тому на мій погляд Внаслідок того ,що Порошенко як організатор Рошену - є найбільшфаховим представником у владі за весь час незалежності- тому й Україна ще борсається під керівництвом клоунів... А єдине завдання(історичне) клоунів при владі - це показати пагубність доставки владними ліфтами на вершини влади таксистів з фотографами....
shapo написав:Так эти слова ко мне в меньшей степени относятся чем к порохоботам голосующих за своего ненаглядного после всех коррупционных скандалов, предательств и лжи
На ватні казочки про тотальну корупцію вже навіть зелебобіки не ведуться. Хіба що самі упороті, разом з упоротими ватанами.
Эт точно! https://novosti-n.org/news/read/188405.html "На место происшествия прибыл начальник ГУНП в Николаевской области Александр Анохин, начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак, практически в полном составе управление уголовного розыска, следователи, эксперты. Всего во дворе находятся более трех десятков сотрудников управления полиции." Во как работает полиция по простому бизнесмену, а уж если у бабки кошелек дернут, то ховайся злодей, в минуту найдем!
А при шоколадном зайце все было, конечно, не так. Не пойму что это, амнезия или порохизм головного мозга. Напомнить про Ганзюк, Бузину, Шеремета, Воронкова и др. трупы времен несравненного Петрухи?
Востаннє редагувалось shapo в Пон 06 кві, 2020 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидев в ленте новостей занимательную карту сравнительных размеров областей Украины и Европейских стран я испытал всю палитру чувств от восторга и гордости до полного ужаса. Вы только посмотрите! Дыхание захватывает! Какая же у нас огромная страна! Только давайте подумаем. Суммарно ВВП всех стран, которые вмещаются на фото – почти 3.5 ТРИЛЛИОНА долларов! Украина не дотягивает и до отметки в 150 миллиардов. Если предположить, что основным фактором производства была бы только земля, то это означало бы, что фактически мы используем свой потенциал чуть ли не в 20 раз менее эффективно и безалаберно, и откровенно глупо, чем наши самые близкие соседи. Пример небольшой Словакии с площадью практически в любые две наши области. С населением в 5.4 миллиона человек, она производит ВВП в объеме порядка 110 млрд. долларов, что в пересчете на душу населения означает 20 тысяч долларов. А мы не в состоянии достичь для украинца и 1/6 части от того, что достигает словак? Не противно? Не стыдно? Не обидно? Снова, отбрасывая все другие факторы производства и оставляя только земельный банк как основное богатство страны, мы должны были бы получить в 2019 году ВВП практически в 12 раз больше, чем словаки. Он должен был бы достигнуть отметки практически в 1.3 триллиона долларов. Но мы не смогли. Прогнозировано не смогли. Не смогли уже практически три десятка лет. А ведь стартовые условия и у них, и у нас были практически идентичными. И у нас, и у них много ментальных схожестей. И они, и мы были частью социалистического лагеря. И они, и мы имеем тяжелое прошлое. И они, и мы хотели лучшего будущего. И у нас, и у них ЛЮДИ заслуживали хорошей жизни. Тысячу раз да, что их подтолкнуло к реформам и борьбе реальная перспектива членства в успешном ЕС. Не хочу судить почему у нас лидеры нации того времени не смогли добиться такой же судьбы для нас. «Поезд уже ушел». Или промчался? Без остановки на нашем полустанке? А кто-то видел его расписание? Он еще будет проходить мимо нас? Или проследует без остановки? А машинист согласится с тем, что если мы вывесим на нашем полустанке флаг ЕС все же взять и остановиться? И не важно, что в голове у многих политиков нет никакой Европы, а полная «дремучая Азия». Не надо ничего делать. Важно ведь изображать. Движение все – результат ничто? Надо напомнить, что же мы имеем по факту? «Достижения» впечатляют. Не правда ли? ВВП на душу населения Украины чуть больше 3 000 долларов. Это сравнимо с Конго, Анголой , Марокко. Но мы все еще отстаем от Ботсваны и Экваториальной Гвинеи. Понятно, что в таком анализе есть искривления. Понятно, что уровень концентрации богатства в руках немногих сильно влияет на восприятие всех. Понятно еще очень много чего. Не понятно одно. Почему на плодородных землях, с трудолюбивым народом, с тем, что уже очень многие знают, как живут соседи и что они точно не лучше нас мы оказались не на том континенте? Так может нам все же воспользоваться кризисом и переосмыслить свою роль в этом мире? Наш потенциал просто неизмерим! Ведь европейцы давно поняли, что простота ведения бизнеса, уровень налогов, стимулирование внутреннего производства, продуманный протекционизм - это то что делает именно их страны сильными. И только туземцы согласны отдавать свой драгоценный ресурс в обмен на «бусы». А может все же забыть про «доброго дядю», который придёт и «все порешает»? Может все же взять и сделать? Например, самое либеральное налоговое законодательство. Может взять и расчистить авгиевы конюшни, как минимум на нашей таможне, и найти дополнительный ресурс для бюджета? Может, пренебречь частью былых обещаний, которые все наши предыдущие власти давали в обмен на что-то призрачное в будущем, заменив их реальной защитой себя прямо сейчас? Например, на, как минимум, введение элементов протекционизма? Может все же взять и стимулировать глубокую переработку ресурсов так активно вывозимых сейчас на экспорт и начать продавать продукт, а не ресурс? Может все же покупать украинское и, только если нет такого, то тогда переходить к импорту? Может прекратить быть просто самовлюбленными, а сделать так, чтобы нас начали уважать, а не смотреть на нас как на бедных родственников? Кризис – это не только трагедия и вызов. Кризис – это еще и шанс. Будет непростительно, если мы им не воспользуемся.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
shapo написав:что их кумир и его окружение не образцы честности и добродетели
За останні 2020 років зразком чесності і порядності- був тільки один єврейський хлопчик на імя Ісус....І все Навіть ті хто його оточував - мали море гріхів ( різні там Іуди...),я вже мовчу про його намісників на Землі у вигляді Пап Римських чи простих священників...що ті тільки не витворяли і в чому їх тільки не звинувачували ..... Тому 1 Не варто шукати ідеалу- по багатьом причинам це недосяжно.. а - в різних людей різні ідеали б - в різних людей різні бажання/можливості досягати ідеалів 2 Діяльність людини -потрібно порівнювати з діяльністю людей-які були на цій посаді в попередні періоди Тут Порошенко-найкращий , далі Ющенко ,потім Кучма , потім Кравчук і останній Янукович Зеленського в переліку немає, бо по четвертині роботи не судять ( в крайньому випадку розумні люди) 3 Перекликується з моїм попереднім повідомленням Якщо людина сама будує собі ліфти ,то під час будівництва-чим вищий ліфт-тим більша кількість людей приймає участь в цьому будівництві... Тому на виході отримуємо Якщо ліфт настільки високий ,що людина його побудувавша доїзжає до посади Першої Особи Держави - значить на кожній щабельці цього ліфта,стоїть хтось хто за цей щабель відповідає і Першій особі є на кого спертись....
Якщо ж ліфт будує клоун , і правом користування цього ліфта отримують тільки ті хто не будуючи цей ліфт-найсильніше клоуну аплодував - то конструкція стає нестійкою..Кабінка то на верхній поверх виїде - але хто буде підтримувати функціональність ліфта на нижніх щабелях,якщо всі симпатики вже на найвищому рівні разом з першою Особою...
Глава МИД заявил, что данная информация полностью далека от правды, а также подчеркнул, что не королевство вышло из соглашения, а именно Россия, в то время как Саудовская Аравия и 22 другие страны пытались убедить РФ сделать дальнейшие сокращения и продлить соглашение, но Россия не согласилась.
Еще 16,8 млрд грн (или 2,1 млрд грн в месяц) - ожидаемые ежемесячные расходы на индексацию пенсий.
Цифры не сходятся. Сейчас ежемесячные выплаты ПФ ~36 ярдов гривен. Индексация на 11% - это +4 ярда ежемесячно. Только на заявленный процент индексации необходимо дополнительно 32 ярда 16 ярдов на остальные выплаты, итого, необходимо 48 ярдов гривен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой