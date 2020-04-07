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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5871587258735874
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:00

  shapo написав:1) Украинские военные на Донбассе сбили российский беспилотник стоимостью $2 миллиона
Как такая железка может стоить 2 млн.долларов?
Журналисты ничего не перепутали?

2 млн стоил комплекс который русские купили у Израиля, там три БПЛА и станция управления. Вот оттуда цифру и взяли.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:59

Ітогі подвєдьом. 2020-04-07

Ітогі подвєдьом. 2020-04-07
Православных, с Праздником Благовещение Пресвятой Богородицы.

1) "Подвижки блокируются Россией": ТКГ в Минске не сумела договориться о новых участках разведения на Донбассе
По его мнению, основная преграда к достижению договоренностей - нежелание России признавать себя стороной конфликта на Донбассе.
"Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая - представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. Мол, вы сами договоритесь, а мы это поддержим", - рассказал он.

РФ постоянно продвигает тезис, что они не сторона конфликта. Что является неправдой

Новые договоренности в Минске: Зеленский ответил, будет ли отзывать подписи Ермака и Кучмы под протоколом с боевиками
Президент Владимир Зеленский не намерен отзывать подписи руководителя своего Офиса Андрея Ермака и представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы под протоколом о создании так называемого консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Но Бубочка поддакивает РФ

2) Разумков признал, что в связи с пандемией наблюдается "сужение прав и свобод"
При этом спикер парламента уверен, что в Украине "все эти процессы намного более демократичны".

Ещё немного и дополнил бы "по многочисленным просьбам трудящихся"

3) Верховный суд Британии встал на сторону Приватбанка в судебном споре с Коломойским
Верховный суд Великобритании отклонил ходатайства бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые пытались обжаловать решение апелляционного суда, который решил не закрывать дело о выводе денег из Приватбанка.

4) Поправок к "антиколомойскому" законопроекту уже 16 тысяч, из них от "слуг" — 13 тысяч
Абсолютный рекордсмен – нардеп СН Антон Поляков, который подал 6033 правки.

Депутат из Чернигова, под торговой маркой "Пидрахуй" торговал ламинатом и проф.настилом. Правки составлял явно не он, а за него

5) У Зеленского считают: перенос КСУ в Харьков отдалит его от олигархов и политиков
Идею перенести Конституционный суд в Харьков и ввести для его судей одновременный отпуск поддержал представитель Зеленского в КСУ Вениславский

Вот больше других забот нет в стране.
Администрацию Президента уже "переносили" в Украинский Дом.
А с КСУ всё гораздо сложнее. Если я не ошибаюсь, деятельность КСУ определяется отдельным законом и там очень много требований

6) Еще не доросли: Ляшко объяснил закрытие парков на время коронавирусного карантина в Украине (видео)
Во время пандемии нового типа коронавируса COVID-19 власть вынуждена закрыть парки для посещения, потому что "украинцы еще не доросли до нужного уровня сознания".

Так мудрый нарид или не доросли сознанием ?
Впрочем, ответ известен. Проголосовать за бывшего комика, без опыта государственного управления и без комманды - это не мудрый нарид

7) Россия заявила, что Трамп "хочет захватить другие планеты"
В ответ Россия назвала указ Трампа «попыткой захватить другие планеты» и вспомнила опыт «одной страны».

Из творчества душевнобольных
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:23

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:55

Re: Політичні дискусії

«Не оправдал доверия»: главу правления УЗ Марчека уволят после двух месяцев работы
"В «Укрзализныце» есть и. о. главы компании. Но, к сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней», - сказал министр.

"Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия"
"В связи с утратой доверия"

Под хайп карантина, Украину скатывают в грёбанный совок
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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