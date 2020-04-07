Додано: Вів 07 кві, 2020 17:59

По его мнению, основная преграда к достижению договоренностей - нежелание России признавать себя стороной конфликта на Донбассе.

"Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая - представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. Мол, вы сами договоритесь, а мы это поддержим", - рассказал он.

Президент Владимир Зеленский не намерен отзывать подписи руководителя своего Офиса Андрея Ермака и представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы под протоколом о создании так называемого консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

При этом спикер парламента уверен, что в Украине "все эти процессы намного более демократичны".

Верховный суд Великобритании отклонил ходатайства бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые пытались обжаловать решение апелляционного суда, который решил не закрывать дело о выводе денег из Приватбанка.

Абсолютный рекордсмен – нардеп СН Антон Поляков, который подал 6033 правки.

Идею перенести Конституционный суд в Харьков и ввести для его судей одновременный отпуск поддержал представитель Зеленского в КСУ Вениславский

Во время пандемии нового типа коронавируса COVID-19 власть вынуждена закрыть парки для посещения, потому что "украинцы еще не доросли до нужного уровня сознания".

В ответ Россия назвала указ Трампа «попыткой захватить другие планеты» и вспомнила опыт «одной страны».

Ітогі подвєдьом. 2020-04-07Православных, с Праздником Благовещение Пресвятой Богородицы.РФ постоянно продвигает тезис, что они не сторона конфликта. Что является неправдойНо Бубочка поддакивает РФЕщё немного и дополнил бы "по многочисленным просьбам трудящихся"Депутат из Чернигова, под торговой маркой "Пидрахуй" торговал ламинатом и проф.настилом. Правки составлял явно не он, а за негоВот больше других забот нет в стране.Администрацию Президента уже "переносили" в Украинский Дом.А с КСУ всё гораздо сложнее. Если я не ошибаюсь, деятельность КСУ определяется отдельным законом и там очень много требованийТак мудрый нарид или не доросли сознанием ?Впрочем, ответ известен. Проголосовать за бывшего комика, без опыта государственного управления и без комманды - это не мудрый наридИз творчества душевнобольных