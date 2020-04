Додано: Вів 07 кві, 2020 23:32

pesikot написав: «Не оправдал доверия»: главу правления УЗ Марчека уволят после двух месяцев работы

"В «Укрзализныце» есть и. о. главы компании. Но, к сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней», - сказал министр.

"Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия"

"В связи с утратой доверия"



Под хайп карантина, Украину скатывают в грёбанный совок "Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия""В связи с утратой доверия"Под хайп карантина, Украину скатывают в грёбанный совок

Соросята всьо? Буде СЕО з ДТЕК чи Беніних структур? Може зРадіо? Соросята всьо? Буде СЕО з ДТЕК чи Беніних структур? Може зРадіо?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/