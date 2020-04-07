Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
По его мнению, основная преграда к достижению договоренностей - нежелание России признавать себя стороной конфликта на Донбассе. "Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая - представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. Мол, вы сами договоритесь, а мы это поддержим", - рассказал он.
РФ постоянно продвигает тезис, что они не сторона конфликта. Что является неправдой
Президент Владимир Зеленский не намерен отзывать подписи руководителя своего Офиса Андрея Ермака и представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы под протоколом о создании так называемого консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.
Верховный суд Великобритании отклонил ходатайства бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые пытались обжаловать решение апелляционного суда, который решил не закрывать дело о выводе денег из Приватбанка.
Идею перенести Конституционный суд в Харьков и ввести для его судей одновременный отпуск поддержал представитель Зеленского в КСУ Вениславский
Вот больше других забот нет в стране. Администрацию Президента уже "переносили" в Украинский Дом. А с КСУ всё гораздо сложнее. Если я не ошибаюсь, деятельность КСУ определяется отдельным законом и там очень много требований
Так называемые "пленки Ермака" могли быть спецоперацией НАБУ, целью которой был срыв мирного процесса на Донбассе.
Брат Ермака, который был якобы убит на Донбассе, а на самом деле, живее всех живых торгует должностями - это конечно же, срыв мирного процесса. Насквозь гнилая отмазка. Как и вранье Ермака о "погибшем" брате