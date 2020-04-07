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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5871587258735874
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:00

  shapo написав:1) Украинские военные на Донбассе сбили российский беспилотник стоимостью $2 миллиона
Как такая железка может стоить 2 млн.долларов?
Журналисты ничего не перепутали?

2 млн стоил комплекс который русские купили у Израиля, там три БПЛА и станция управления. Вот оттуда цифру и взяли.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:59

Ітогі подвєдьом. 2020-04-07

Ітогі подвєдьом. 2020-04-07
Православных, с Праздником Благовещение Пресвятой Богородицы.

1) "Подвижки блокируются Россией": ТКГ в Минске не сумела договориться о новых участках разведения на Донбассе
По его мнению, основная преграда к достижению договоренностей - нежелание России признавать себя стороной конфликта на Донбассе.
"Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая - представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. Мол, вы сами договоритесь, а мы это поддержим", - рассказал он.

РФ постоянно продвигает тезис, что они не сторона конфликта. Что является неправдой

Новые договоренности в Минске: Зеленский ответил, будет ли отзывать подписи Ермака и Кучмы под протоколом с боевиками
Президент Владимир Зеленский не намерен отзывать подписи руководителя своего Офиса Андрея Ермака и представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы под протоколом о создании так называемого консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Но Бубочка поддакивает РФ

2) Разумков признал, что в связи с пандемией наблюдается "сужение прав и свобод"
При этом спикер парламента уверен, что в Украине "все эти процессы намного более демократичны".

Ещё немного и дополнил бы "по многочисленным просьбам трудящихся"

3) Верховный суд Британии встал на сторону Приватбанка в судебном споре с Коломойским
Верховный суд Великобритании отклонил ходатайства бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые пытались обжаловать решение апелляционного суда, который решил не закрывать дело о выводе денег из Приватбанка.

4) Поправок к "антиколомойскому" законопроекту уже 16 тысяч, из них от "слуг" — 13 тысяч
Абсолютный рекордсмен – нардеп СН Антон Поляков, который подал 6033 правки.

Депутат из Чернигова, под торговой маркой "Пидрахуй" торговал ламинатом и проф.настилом. Правки составлял явно не он, а за него

5) У Зеленского считают: перенос КСУ в Харьков отдалит его от олигархов и политиков
Идею перенести Конституционный суд в Харьков и ввести для его судей одновременный отпуск поддержал представитель Зеленского в КСУ Вениславский

Вот больше других забот нет в стране.
Администрацию Президента уже "переносили" в Украинский Дом.
А с КСУ всё гораздо сложнее. Если я не ошибаюсь, деятельность КСУ определяется отдельным законом и там очень много требований

6) Еще не доросли: Ляшко объяснил закрытие парков на время коронавирусного карантина в Украине (видео)
Во время пандемии нового типа коронавируса COVID-19 власть вынуждена закрыть парки для посещения, потому что "украинцы еще не доросли до нужного уровня сознания".

Так мудрый нарид или не доросли сознанием ?
Впрочем, ответ известен. Проголосовать за бывшего комика, без опыта государственного управления и без комманды - это не мудрый нарид

7) Россия заявила, что Трамп "хочет захватить другие планеты"
В ответ Россия назвала указ Трампа «попыткой захватить другие планеты» и вспомнила опыт «одной страны».

Из творчества душевнобольных
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:23

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:55

Re: Політичні дискусії

«Не оправдал доверия»: главу правления УЗ Марчека уволят после двух месяцев работы
"В «Укрзализныце» есть и. о. главы компании. Но, к сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней», - сказал министр.

"Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия"
"В связи с утратой доверия"

Под хайп карантина, Украину скатывают в грёбанный совок
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:32

  pesikot написав:«Не оправдал доверия»: главу правления УЗ Марчека уволят после двух месяцев работы
"В «Укрзализныце» есть и. о. главы компании. Но, к сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней», - сказал министр.

"Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия"
"В связи с утратой доверия"

Под хайп карантина, Украину скатывают в грёбанный совок

Соросята всьо? Буде СЕО з ДТЕК чи Беніних структур? Може зРадіо?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:46

Ітогі подвєдьом. 2020-04-08

Ітогі подвєдьом. 2020-04-08
Тем, кто будет праздновать - Хаг Песах самеах!

1) Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин и не быть "детьми, которым во время простуды запретили мороженое"

Зеленский анонсировал поставку в Украину еще 50 миллионов медицинских масок (видео)
Бубочка продолжает записывать видосики

2) Венедиктова завела пять дел против Порошенко
Когда уже обвинят Порошенко в убийстве Кеннеди

3) СБУ не увидела госизмены в согласии Ермака на создание "консультативного совета"
Какая же это измена, всего лишь переговоры с террористами и вывод РФ из статуса агрессора.

4) "Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе (видео)
Так называемые "пленки Ермака" могли быть спецоперацией НАБУ, целью которой был срыв мирного процесса на Донбассе.

Брат Ермака, который был якобы убит на Донбассе, а на самом деле, живее всех живых торгует должностями - это конечно же, срыв мирного процесса.
Насквозь гнилая отмазка. Как и вранье Ермака о "погибшем" брате

5) Коронавирусный кризис: в Минэкономики рассказали, на сколько упадет экономика и как будут ее спасать
Министр экономики прогнозирует, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 4,8%, а безработица вырастет до 9,4%.

Цифра падения будет больше. Германии на второй квартал прогнозируют падение почти 10%
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:00

  pesikot написав: 2) Венедиктова завела пять дел против Порошенко
Когда уже обвинят Порошенко в убийстве Кеннеди

Шарик испускает на эту тему 2-3 говноблога в день. Ждать осталось недолго.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:16

  Starikan написав:
  pesikot написав: 2) Венедиктова завела пять дел против Порошенко
Когда уже обвинят Порошенко в убийстве Кеннеди

Шарик испускает на эту тему 2-3 говноблога в день. Ждать осталось недолго.

Шарік каже, що ніхто садити не буде, каоліція з договорняком
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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