Додано: Суб 11 кві, 2020 07:10

pesikot написав: 2) Ну и дурость Бубочки. б***, воно тупе

ГБР проводит обыски в доме Черновол (фото)



Экс-нардепу Черновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве

Бывшего депутата Татьяну Черновол подозревают в организации в феврале 2014 года поджога партийного офиса в центре Киева, что привело к гибели человека.



Злые языки говорят, офис был партии регионов Ну и дурость Бубочки. б***, воно тупеЗлые языки говорят, офис был партии регионов

3) "Идите к черту с госслужбы": Аваков жестко прошелся по ГБР из-за преследования Черновол

Глава МВД Арсен Аваков считает подлостью сообщение экс-депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве человека во время Революции достоинства.



Даже Рюкзакян офигел от такой дурости Даже Рюкзакян офигел от такой дурости

Да, это был офис Партии Регионов. И что с того? Там был убит человек, даже не функционер партии, а технический работник. Полагаете, что убийц надо простить? Может, наградить еще? Почему-то ни один из лидеров этой "злодейской" партии после победы майдана так и не был осужден, а один из её основателей даже вскоре стал президентом.Не знаю, причастна ли Т. Черновол к тому убийству или нет, но оно должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности.Дурость - это давить на следствие и препятствовать расследованию убийства. Все, кто в те трагические дни стрелял в людей, сжигал людей заживо должны быть привлечены к ответственности. Вне завивимости от того, по какую сторону баррикад майдана они находились. Можете считать меня "ватником" и "сторонником Путина". Но пока принцип неизбежности наказания, равной ответственности и шестая Божья Заповедь не будут поставлены выше принципа политической целесообразности - нам не видать ни успешных реформ, ни экономического роста, ни движения к ценностям современной цивилизации.