Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
“Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвацийнно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы.
Глава МИД утверждает, что идея создания Консультативного совета не предусматривает прямых переговоров с боевиками.
Врёт, как дышит. Ну ок, будет создан некий совет с представителями ЛДНР. Они не представители власти, как нас пытаются убедить. Зачем вести консультации с теми, кто ничего не решает ? Значит, снова и снова хотят, по желанию РФ, организовать прямые переговоры с террористами. Которые опять же ничего не решают. Но РФ хочет настойчиво выйти из стороны конфликта, санкции им ж*** подгорает
На сайті Бібліотеки Конгресу США опубліковані кілька унікальних кольорових фотографій України, зроблених у 1905 році. Це частина колекції робіт російського фотографа Сергія Прокудіна-Горського.
Прокудін-Горський не був піонером у галузі кольорової фотографії. Він використовував звичайні чорно-білі фотопластини. Через кольорові фільтри синього, зеленого і червоного кольорів робилися послідовно три знімки одного і того ж сюжету. Після цього виходили три чорно-білі позитиви.
Для переглядання таких світлин використовувався проектор, що працює через відповідні світлофільтри. При проекції зображень з фотопластин на екран виходило кольорове зображення.
У 1918 році Прокудін-Горський емігрував з революційної Росії до Франції та забрав із собою практично всі свої роботи. У 1948 році колекцію викупила в спадкоємців фотографа Бібліотека Конгресу США.
Світлини довгий час лежали в архівах, і тільки розвиток комп’ютерних технологій дозволив обробити ці знімки. Скляні пластини відсканували, і за допомогою комп’ютера відтворили початкові кольорові фотографії.
Всього колекція Прокудіна-Горського налічує 1902 кольорових і близько 1000 чорно-білих фотографій. Їх реставрація й обробка продовжується по сьогоднішній день.
Серед цих робіт є кілька світлин, які фотограф зробив біля міста Путивль Сумської області, а також роботи з Криму (Ластівчине гніздо та місто Алупка).
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Бывшего депутата Татьяну Черновол подозревают в организации в феврале 2014 года поджога партийного офиса в центре Киева, что привело к гибели человека.
Злые языки говорят, офис был партии регионов
Да, это был офис Партии Регионов. И что с того? Там был убит человек, даже не функционер партии, а технический работник. Полагаете, что убийц надо простить? Может, наградить еще? Почему-то ни один из лидеров этой "злодейской" партии после победы майдана так и не был осужден, а один из её основателей даже вскоре стал президентом. Не знаю, причастна ли Т. Черновол к тому убийству или нет, но оно должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности.
Глава МВД Арсен Аваков считает подлостью сообщение экс-депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве человека во время Революции достоинства.
Даже Рюкзакян офигел от такой дурости
Дурость - это давить на следствие и препятствовать расследованию убийства. Все, кто в те трагические дни стрелял в людей, сжигал людей заживо должны быть привлечены к ответственности. Вне завивимости от того, по какую сторону баррикад майдана они находились. Можете считать меня "ватником" и "сторонником Путина". Но пока принцип неизбежности наказания, равной ответственности и шестая Божья Заповедь не будут поставлены выше принципа политической целесообразности - нам не видать ни успешных реформ, ни экономического роста, ни движения к ценностям современной цивилизации.