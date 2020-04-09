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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5872587358745875
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:36

Ітогі подвєдьом. 2020-04-09

Ітогі подвєдьом. 2020-04-09

1) НБУ не планирует запускать "печатный станок"
“Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвацийнно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы.

2) В Офисе президента рассматривают возможность ослабления карантина к 24 апреля

Правительство не планирует ослаблять карантинные меры

3) "Газпром" блокирует транзит газа через Украину для европейских компаний - "Оператор ГТС"
Российский газовый монополист компания "Газпром" не разрешил ряду европейских компаний получать газ на границе Украина-Россия для последующей поставки в Европу.

4) Разбор | Запах Солсбери. Фигуранты "пленок Ермака" дали интервью: о чем рассказали
А что там с плёнками Гончарука ? Или Гончарука писали те, кому было позволено писать

5) Сандерс вышел из президентской гонки в США, открыв дорогу Байдену
Ну поглядим ...
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:55

Re: Політичні дискусії

https://prm.ua/u-radi-pidtrimali-dozvil-natsgvardiytsyam-provoditi-obshuk-ukrayintsiv-pid-chas-karantinu/

Зображення
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:40

Ітогі подвєдьом. 2020-04-10

Ітогі подвєдьом. 2020-04-10

1) Кулеба: как министр я никогда не соглашусь на прямой диалог Киева с "представителями Донецка и Луганска"
Глава МИД утверждает, что идея создания Консультативного совета не предусматривает прямых переговоров с боевиками.

Врёт, как дышит.
Ну ок, будет создан некий совет с представителями ЛДНР.
Они не представители власти, как нас пытаются убедить. Зачем вести консультации с теми, кто ничего не решает ?
Значит, снова и снова хотят, по желанию РФ, организовать прямые переговоры с террористами. Которые опять же ничего не решают.
Но РФ хочет настойчиво выйти из стороны конфликта, санкции им ж*** подгорает

2) Ну и дурость Бубочки. б***, воно тупе
ГБР проводит обыски в доме Черновол (фото)

Экс-нардепу Черновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве
Бывшего депутата Татьяну Черновол подозревают в организации в феврале 2014 года поджога партийного офиса в центре Киева, что привело к гибели человека.

Злые языки говорят, офис был партии регионов

3) "Идите к черту с госслужбы": Аваков жестко прошелся по ГБР из-за преследования Черновол
Глава МВД Арсен Аваков считает подлостью сообщение экс-депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве человека во время Революции достоинства.

Даже Рюкзакян офигел от такой дурости

4) Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 миллиардов гривень – Зеленский
Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

Он опять записал видосик.
Госпидя. Он вообще не понимает, откуда берутся деньги в бюджете.
Дыра в бюджете растёт со космической скоростью, откуда возьмутся лишние 66 ярдов ?
РукаЛицо

PS.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:20

В УПЦ МП считают, что через причастие невозможно заразиться коронавирусом
https://m.gordonua.com/news/society/v-u ... 95044.html

Як там Харьков? Довго ще до фашистської церкви будете ходити? :)
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 04:29

Живописна Україна

На сайті Бібліотеки Конгресу США опубліковані кілька унікальних кольорових фотографій України, зроблених у 1905 році. Це частина колекції робіт російського фотографа Сергія Прокудіна-Горського.

Прокудін-Горський не був піонером у галузі кольорової фотографії. Він використовував звичайні чорно-білі фотопластини. Через кольорові фільтри синього, зеленого і червоного кольорів робилися послідовно три знімки одного і того ж сюжету. Після цього виходили три чорно-білі позитиви.

Для переглядання таких світлин використовувався проектор, що працює через відповідні світлофільтри. При проекції зображень з фотопластин на екран виходило кольорове зображення.

У 1918 році Прокудін-Горський емігрував з революційної Росії до Франції та забрав із собою практично всі свої роботи. У 1948 році колекцію викупила в спадкоємців фотографа Бібліотека Конгресу США.

Світлини довгий час лежали в архівах, і тільки розвиток комп’ютерних технологій дозволив обробити ці знімки. Скляні пластини відсканували, і за допомогою комп’ютера відтворили початкові кольорові фотографії.


Всього колекція Прокудіна-Горського налічує 1902 кольорових і близько 1000 чорно-білих фотографій. Їх реставрація й обробка продовжується по сьогоднішній день.

Серед цих робіт є кілька світлин, які фотограф зробив біля міста Путивль Сумської області, а також роботи з Криму (Ластівчине гніздо та місто Алупка).
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 07:10

  pesikot написав:2) Ну и дурость Бубочки. б***, воно тупе
ГБР проводит обыски в доме Черновол (фото)

Экс-нардепу Черновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве
Бывшего депутата Татьяну Черновол подозревают в организации в феврале 2014 года поджога партийного офиса в центре Киева, что привело к гибели человека.

Злые языки говорят, офис был партии регионов


Да, это был офис Партии Регионов. И что с того? Там был убит человек, даже не функционер партии, а технический работник. Полагаете, что убийц надо простить? Может, наградить еще? Почему-то ни один из лидеров этой "злодейской" партии после победы майдана так и не был осужден, а один из её основателей даже вскоре стал президентом.
Не знаю, причастна ли Т. Черновол к тому убийству или нет, но оно должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности.

3) "Идите к черту с госслужбы": Аваков жестко прошелся по ГБР из-за преследования Черновол
Глава МВД Арсен Аваков считает подлостью сообщение экс-депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве человека во время Революции достоинства.

Даже Рюкзакян офигел от такой дурости

Дурость - это давить на следствие и препятствовать расследованию убийства. Все, кто в те трагические дни стрелял в людей, сжигал людей заживо должны быть привлечены к ответственности. Вне завивимости от того, по какую сторону баррикад майдана они находились. Можете считать меня "ватником" и "сторонником Путина". Но пока принцип неизбежности наказания, равной ответственности и шестая Божья Заповедь не будут поставлены выше принципа политической целесообразности - нам не видать ни успешных реформ, ни экономического роста, ни движения к ценностям современной цивилизации.
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Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:54

  Schmit написав:


бред сивой кобылы

уявили, уявили.....
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  Schmit написав:

порохата пропаганда працює один в один по тим же шаблонам, що і російська, тут вже нема сумнівів, що курують цим одні й ті ж люди.
unicdima
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