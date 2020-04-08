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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5873587458755876
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:08

  unicdima написав:порохата пропаганда працює один в один по тим же шаблонам, що і російська, тут вже нема сумнівів, що курують цим одні й ті ж люди.

Вот поэтому Соросу, который, как Ленин, - живее (т. е. активней и влиятельней) всех живых украинских президентов, нужно начать отделять зерна от плевел, чтобы не сводить все свои филантропские старания на нет. Т. е. прекратить покрывать барыг, мародеров, воров, гопников, убийц вроде стерненко-порошенко, которые уже подвели под белый дом добрую половину его команды с Рябошапкой во главе, и которые своими действиями неоднократно, постоянно подставляют ценности западных стран вместе с западными друзьями. Тот же Зеленский начал хуры-муры с порошенко и вот его рейтинг уже 36.6%, о чем он теперь сам постоянно бормочет в эфире.

Западу и Соросу необходимо бесполезного, токсичного идиота порошенко сделать идиотом полезным, вернее позлом отпущения, вынудив его вместе с рядом таких же пороботских преступников, под большим напором громким уголовных дел слинять в Россию, где его скорее всего посадят под домашний арест в качестве свидетеля. А вот дальше столько управляемого хаоса одновременно...
1. Регулярные акции протеста в России с требованием освобождения порошенко.
2. Регулярные акции протеста в России с требованием посадить порошенко.
3. Регулярные акции протеста в России с требованием выдачи Украинскому суду.
4. Регулярные акции протеста в России и в ЛДНР с требованием выдачи порошенко ЛДНР.
5. Очередной пакет антироссийских санкций за невыдачу порошенко Украине.
И т. д., и т. п.
Бедный Владимир Владимирович, он ведь мало на чем сможет сконцентрироваться, так как все его усилия будут сводиться вокруг токсичного порошенко, порошенко, порошенко :oops:

Так для чего Западу и Соросу с их аристократичными чикагскими мальчиками марать и смешивать себя с токсичными порохоботами, пусть даже и прикидывающимися ихними сателлитами :roll:
Они должны понимать, что выгораживая гопников и убийц вроде стерненко, они тем самым ставят их в один ряд вместе с учителями, что сейчас уроки детям преподают и другими такими же самыми незапятнанными простыми сотрудниками.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:27

  Аlександр написав:
  unicdima написав:порохата пропаганда працює один в один по тим же шаблонам, що і російська, тут вже нема сумнівів, що курують цим одні й ті ж люди.

Вот поэтому Соросу, который, как Ленин, - живее (т. е. активней и влиятельней) всех живых украинских президентов, нужно начать отделять зерна от плевел, чтобы не сводить все свои филантропские старания на нет. Т. е. прекратить покрывать барыг, мародеров, воров, гопников, убийц вроде стерненко-порошенко, которые уже подвели под белый дом добрую половину его команды с Рябошапкой во главе, и которые своими действиями неоднократно, постоянно подставляют ценности западных стран вместе с западными друзьями. Тот же Зеленский начал хуры-муры с порошенко и вот его рейтинг уже 36.6%, о чем он теперь сам постоянно бормочет в эфире.

Западу и Соросу необходимо бесполезного, токсичного идиота порошенко сделать идиотом полезным, вернее позлом отпущения, вынудив его вместе с рядом таких же пороботских преступников, под большим напором громким уголовных дел слинять в Россию, где его скорее всего посадят под домашний арест в качестве свидетеля. А вот дальше столько управляемого хаоса одновременно...
1. Регулярные акции протеста в России с требованием освобождения порошенко.
2. Регулярные акции протеста в России с требованием посадить порошенко.
3. Регулярные акции протеста в России с требованием выдачи Украинскому суду.
4. Регулярные акции протеста в России и в ЛДНР с требованием выдачи порошенко ЛДНР.
5. Очередной пакет антироссийских санкций за невыдачу порошенко Украине.
И т. д., и т. п.
Бедный Владимир Владимирович, он ведь мало на чем сможет сконцентрироваться, так как все его усилия будут сводиться вокруг токсичного порошенко, порошенко, порошенко :oops:

Так для чего Западу и Соросу с их аристократичными чикагскими мальчиками марать и смешивать себя с токсичными порохоботами, пусть даже и прикидывающимися ихними сателлитами :roll:
Они должны понимать, что выгораживая гопников и убийц вроде стерненко, они тем самым ставят их в один ряд вместе с учителями, что сейчас уроки детям преподают и другими такими же самыми незапятнанными простыми сотрудниками.

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