Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:порохата пропаганда працює один в один по тим же шаблонам, що і російська, тут вже нема сумнівів, що курують цим одні й ті ж люди.
Вот поэтому Соросу, который, как Ленин, - живее (т. е. активней и влиятельней) всех живых украинских президентов, нужно начать отделять зерна от плевел, чтобы не сводить все свои филантропские старания на нет. Т. е. прекратить покрывать барыг, мародеров, воров, гопников, убийц вроде стерненко-порошенко, которые уже подвели под белый дом добрую половину его команды с Рябошапкой во главе, и которые своими действиями неоднократно, постоянно подставляют ценности западных стран вместе с западными друзьями. Тот же Зеленский начал хуры-муры с порошенко и вот его рейтинг уже 36.6%, о чем он теперь сам постоянно бормочет в эфире.
Западу и Соросу необходимо бесполезного, токсичного идиота порошенко сделать идиотом полезным, вернее позлом отпущения, вынудив его вместе с рядом таких же пороботских преступников, под большим напором громким уголовных дел слинять в Россию, где его скорее всего посадят под домашний арест в качестве свидетеля. А вот дальше столько управляемого хаоса одновременно... 1. Регулярные акции протеста в России с требованием освобождения порошенко. 2. Регулярные акции протеста в России с требованием посадить порошенко. 3. Регулярные акции протеста в России с требованием выдачи Украинскому суду. 4. Регулярные акции протеста в России и в ЛДНР с требованием выдачи порошенко ЛДНР. 5. Очередной пакет антироссийских санкций за невыдачу порошенко Украине. И т. д., и т. п. Бедный Владимир Владимирович, он ведь мало на чем сможет сконцентрироваться, так как все его усилия будут сводиться вокруг токсичного порошенко, порошенко, порошенко
Так для чего Западу и Соросу с их аристократичными чикагскими мальчиками марать и смешивать себя с токсичными порохоботами, пусть даже и прикидывающимися ихними сателлитами Они должны понимать, что выгораживая гопников и убийц вроде стерненко, они тем самым ставят их в один ряд вместе с учителями, что сейчас уроки детям преподают и другими такими же самыми незапятнанными простыми сотрудниками.
unicdima написав:порохата пропаганда працює один в один по тим же шаблонам, що і російська, тут вже нема сумнівів, що курують цим одні й ті ж люди.
Вот поэтому Соросу, который, как Ленин, - живее (т. е. активней и влиятельней) всех живых украинских президентов, нужно начать отделять зерна от плевел, чтобы не сводить все свои филантропские старания на нет. Т. е. прекратить покрывать барыг, мародеров, воров, гопников, убийц вроде стерненко-порошенко, которые уже подвели под белый дом добрую половину его команды с Рябошапкой во главе, и которые своими действиями неоднократно, постоянно подставляют ценности западных стран вместе с западными друзьями. Тот же Зеленский начал хуры-муры с порошенко и вот его рейтинг уже 36.6%, о чем он теперь сам постоянно бормочет в эфире.
Западу и Соросу необходимо бесполезного, токсичного идиота порошенко сделать идиотом полезным, вернее позлом отпущения, вынудив его вместе с рядом таких же пороботских преступников, под большим напором громким уголовных дел слинять в Россию, где его скорее всего посадят под домашний арест в качестве свидетеля. А вот дальше столько управляемого хаоса одновременно... 1. Регулярные акции протеста в России с требованием освобождения порошенко. 2. Регулярные акции протеста в России с требованием посадить порошенко. 3. Регулярные акции протеста в России с требованием выдачи Украинскому суду. 4. Регулярные акции протеста в России и в ЛДНР с требованием выдачи порошенко ЛДНР. 5. Очередной пакет антироссийских санкций за невыдачу порошенко Украине. И т. д., и т. п. Бедный Владимир Владимирович, он ведь мало на чем сможет сконцентрироваться, так как все его усилия будут сводиться вокруг токсичного порошенко, порошенко, порошенко
Так для чего Западу и Соросу с их аристократичными чикагскими мальчиками марать и смешивать себя с токсичными порохоботами, пусть даже и прикидывающимися ихними сателлитами Они должны понимать, что выгораживая гопников и убийц вроде стерненко, они тем самым ставят их в один ряд вместе с учителями, что сейчас уроки детям преподают и другими такими же самыми незапятнанными простыми сотрудниками.
В Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины дали разъяснения к указу президента № 135 «О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины» от 10 апреля 2020 года. В Генштабе отмечают, что в некоторых средствах массовой информации и в социальных сетях заявляется о сужении указанным указом президента Украины прав военнослужащих при назначении в особый период на должности без их согласия (в том числе и на низшие должности). «Указанные заявления не соответствуют действительности, поскольку правовая норма о перемещении военнослужащих на другие должности после объявления мобилизации и в результате проведения организационных мероприятий (в первую очередь переход на штаты и структуры военного времени) уже существовала с начала военных действий в 2014 году», - отмечается в сообщении. --------------------------------------------------------------------- порохоботы опять об...... с очередным своим фейком.
unicdima написав:В Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины дали разъяснения к указу президента № 135 «О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины» от 10 апреля 2020 года. В Генштабе отмечают, что в некоторых средствах массовой информации и в социальных сетях заявляется о сужении указанным указом президента Украины прав военнослужащих при назначении в особый период на должности без их согласия (в том числе и на низшие должности). «Указанные заявления не соответствуют действительности, поскольку правовая норма о перемещении военнослужащих на другие должности после объявления мобилизации и в результате проведения организационных мероприятий (в первую очередь переход на штаты и структуры военного времени) уже существовала с начала военных действий в 2014 году», - отмечается в сообщении. --------------------------------------------------------------------- порохоботы опять об...... с очередным своим фейком.
Норма то существовала в 2014, но зачем ее возвращать в "змінах"? Ответьте себе на этот вопрос, зебобики или может медведчуковские зажопинцы, кто вас там разберет.