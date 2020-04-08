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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5873587458755876 Додано: Суб 11 кві, 2020 18:08 unicdima написав: порохата пропаганда працює один в один по тим же шаблонам, що і російська, тут вже нема сумнівів, що курують цим одні й ті ж люди. порохата пропаганда працює один в один по тим же шаблонам, що і російська, тут вже нема сумнівів, що курують цим одні й ті ж люди.

Вот поэтому Соросу, который, как Ленин, - живее (т. е. активней и влиятельней) всех живых украинских президентов, нужно начать отделять зерна от плевел, чтобы не сводить все свои филантропские старания на нет. Т. е. прекратить покрывать барыг, мародеров, воров, гопников, убийц вроде стерненко-порошенко, которые уже подвели под белый дом добрую половину его команды с Рябошапкой во главе, и которые своими действиями неоднократно, постоянно подставляют ценности западных стран вместе с западными друзьями. Тот же Зеленский начал хуры-муры с порошенко и вот его рейтинг уже 36.6%, о чем он теперь сам постоянно бормочет в эфире.



Западу и Соросу необходимо бесполезного, токсичного идиота порошенко сделать идиотом полезным, вернее позлом отпущения, вынудив его вместе с рядом таких же пороботских преступников, под большим напором громким уголовных дел слинять в Россию, где его скорее всего посадят под домашний арест в качестве свидетеля. А вот дальше столько управляемого хаоса одновременно...

1. Регулярные акции протеста в России с требованием освобождения порошенко.

2. Регулярные акции протеста в России с требованием посадить порошенко.

3. Регулярные акции протеста в России с требованием выдачи Украинскому суду.

4. Регулярные акции протеста в России и в ЛДНР с требованием выдачи порошенко ЛДНР.

5. Очередной пакет антироссийских санкций за невыдачу порошенко Украине.

И т. д., и т. п.

Бедный Владимир Владимирович, он ведь мало на чем сможет сконцентрироваться, так как все его усилия будут сводиться вокруг токсичного порошенко, порошенко, порошенко



Так для чего Западу и Соросу с их аристократичными чикагскими мальчиками марать и смешивать себя с токсичными порохоботами, пусть даже и прикидывающимися ихними сателлитами

Они должны понимать, что выгораживая гопников и убийц вроде стерненко, они тем самым ставят их в один ряд вместе с учителями, что сейчас уроки детям преподают и другими такими же самыми незапятнанными простыми сотрудниками. Вот поэтому Соросу, который, как Ленин, - живее (т. е. активней и влиятельней) всех живых украинских президентов, нужно начать отделять зерна от плевел, чтобы не сводить все свои филантропские старания на нет. Т. е. прекратить покрывать барыг, мародеров, воров, гопников, убийц вроде стерненко-порошенко, которые уже подвели под белый дом добрую половину его команды с Рябошапкой во главе, и которые своими действиями неоднократно, постоянно подставляют ценности западных стран вместе с западными друзьями. Тот же Зеленский начал хуры-муры с порошенко и вот его рейтинг уже 36.6%, о чем он теперь сам постоянно бормочет в эфире.Западу и Соросу необходимо бесполезного, токсичного идиота порошенко сделать идиотом полезным, вернее позлом отпущения, вынудив его вместе с рядом таких же пороботских преступников, под большим напором громким уголовных дел слинять в Россию, где его скорее всего посадят под домашний арест в качестве свидетеля. А вот дальше столько управляемого хаоса одновременно...1. Регулярные акции протеста в России с требованием освобождения порошенко.2. Регулярные акции протеста в России с требованием посадить порошенко.3. Регулярные акции протеста в России с требованием выдачи Украинскому суду.4. Регулярные акции протеста в России и в ЛДНР с требованием выдачи порошенко ЛДНР.5. Очередной пакет антироссийских санкций за невыдачу порошенко Украине.И т. д., и т. п.Бедный Владимир Владимирович, он ведь мало на чем сможет сконцентрироваться, так как все его усилия будут сводиться вокруг токсичного порошенко, порошенко, порошенкоТак для чего Западу и Соросу с их аристократичными чикагскими мальчиками марать и смешивать себя с токсичными порохоботами, пусть даже и прикидывающимися ихними сателлитамиОни должны понимать, что выгораживая гопников и убийц вроде стерненко, они тем самым ставят их в один ряд вместе с учителями, что сейчас уроки детям преподают и другими такими же самыми незапятнанными простыми сотрудниками. Аlександр Повідомлень: 3488 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 18:27 Аlександр написав: unicdima написав: порохата пропаганда працює один в один по тим же шаблонам, що і російська, тут вже нема сумнівів, що курують цим одні й ті ж люди. порохата пропаганда працює один в один по тим же шаблонам, що і російська, тут вже нема сумнівів, що курують цим одні й ті ж люди.

Вот поэтому Соросу, который, как Ленин, - живее (т. е. активней и влиятельней) всех живых украинских президентов, нужно начать отделять зерна от плевел, чтобы не сводить все свои филантропские старания на нет. Т. е. прекратить покрывать барыг, мародеров, воров, гопников, убийц вроде стерненко-порошенко, которые уже подвели под белый дом добрую половину его команды с Рябошапкой во главе, и которые своими действиями неоднократно, постоянно подставляют ценности западных стран вместе с западными друзьями. Тот же Зеленский начал хуры-муры с порошенко и вот его рейтинг уже 36.6%, о чем он теперь сам постоянно бормочет в эфире.



Западу и Соросу необходимо бесполезного, токсичного идиота порошенко сделать идиотом полезным, вернее позлом отпущения, вынудив его вместе с рядом таких же пороботских преступников, под большим напором громким уголовных дел слинять в Россию, где его скорее всего посадят под домашний арест в качестве свидетеля. А вот дальше столько управляемого хаоса одновременно...

1. Регулярные акции протеста в России с требованием освобождения порошенко.

2. Регулярные акции протеста в России с требованием посадить порошенко.

3. Регулярные акции протеста в России с требованием выдачи Украинскому суду.

4. Регулярные акции протеста в России и в ЛДНР с требованием выдачи порошенко ЛДНР.

5. Очередной пакет антироссийских санкций за невыдачу порошенко Украине.

И т. д., и т. п.

Бедный Владимир Владимирович, он ведь мало на чем сможет сконцентрироваться, так как все его усилия будут сводиться вокруг токсичного порошенко, порошенко, порошенко



Так для чего Западу и Соросу с их аристократичными чикагскими мальчиками марать и смешивать себя с токсичными порохоботами, пусть даже и прикидывающимися ихними сателлитами

Они должны понимать, что выгораживая гопников и убийц вроде стерненко, они тем самым ставят их в один ряд вместе с учителями, что сейчас уроки детям преподают и другими такими же самыми незапятнанными простыми сотрудниками. Вот поэтому Соросу, который, как Ленин, - живее (т. е. активней и влиятельней) всех живых украинских президентов, нужно начать отделять зерна от плевел, чтобы не сводить все свои филантропские старания на нет. Т. е. прекратить покрывать барыг, мародеров, воров, гопников, убийц вроде стерненко-порошенко, которые уже подвели под белый дом добрую половину его команды с Рябошапкой во главе, и которые своими действиями неоднократно, постоянно подставляют ценности западных стран вместе с западными друзьями. Тот же Зеленский начал хуры-муры с порошенко и вот его рейтинг уже 36.6%, о чем он теперь сам постоянно бормочет в эфире.Западу и Соросу необходимо бесполезного, токсичного идиота порошенко сделать идиотом полезным, вернее позлом отпущения, вынудив его вместе с рядом таких же пороботских преступников, под большим напором громким уголовных дел слинять в Россию, где его скорее всего посадят под домашний арест в качестве свидетеля. А вот дальше столько управляемого хаоса одновременно...1. Регулярные акции протеста в России с требованием освобождения порошенко.2. Регулярные акции протеста в России с требованием посадить порошенко.3. Регулярные акции протеста в России с требованием выдачи Украинскому суду.4. Регулярные акции протеста в России и в ЛДНР с требованием выдачи порошенко ЛДНР.5. Очередной пакет антироссийских санкций за невыдачу порошенко Украине.И т. д., и т. п.Бедный Владимир Владимирович, он ведь мало на чем сможет сконцентрироваться, так как все его усилия будут сводиться вокруг токсичного порошенко, порошенко, порошенкоТак для чего Западу и Соросу с их аристократичными чикагскими мальчиками марать и смешивать себя с токсичными порохоботами, пусть даже и прикидывающимися ихними сателлитамиОни должны понимать, что выгораживая гопников и убийц вроде стерненко, они тем самым ставят их в один ряд вместе с учителями, что сейчас уроки детям преподают и другими такими же самыми незапятнанными простыми сотрудниками.

Schmit

Повідомлень: 1131 З нами з: 08.09.09 Подякував: 13 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 19:10 Re: Політичні дискусії



Любителям партии регионов "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4330 З нами з: 31.08.09 Подякував: 309 раз. Подякували: 946 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 19:48 Re: Політичні дискусії https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4934752#p4934752



proftpd66 написав: Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18465 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1045 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 22:32 Schmit написав:

В Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины дали разъяснения к указу президента № 135 «О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины» от 10 апреля 2020 года. В Генштабе отмечают, что в некоторых средствах массовой информации и в социальных сетях заявляется о сужении указанным указом президента Украины прав военнослужащих при назначении в особый период на должности без их согласия (в том числе и на низшие должности). «Указанные заявления не соответствуют действительности, поскольку правовая норма о перемещении военнослужащих на другие должности после объявления мобилизации и в результате проведения организационных мероприятий (в первую очередь переход на штаты и структуры военного времени) уже существовала с начала военных действий в 2014 году», - отмечается в сообщении.

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порохоботы опять об...... с очередным своим фейком. В Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины дали разъяснения к указу президента № 135 «О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины» от 10 апреля 2020 года. В Генштабе отмечают, что в некоторых средствах массовой информации и в социальных сетях заявляется о сужении указанным указом президента Украины прав военнослужащих при назначении в особый период на должности без их согласия (в том числе и на низшие должности). «Указанные заявления не соответствуют действительности, поскольку правовая норма о перемещении военнослужащих на другие должности после объявления мобилизации и в результате проведения организационных мероприятий (в первую очередь переход на штаты и структуры военного времени) уже существовала с начала военных действий в 2014 году», - отмечается в сообщении.---------------------------------------------------------------------порохоботы опять об...... с очередным своим фейком. unicdima

Повідомлень: 284 З нами з: 10.06.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 10:05 unicdima написав: В Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины дали разъяснения к указу президента № 135 «О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины» от 10 апреля 2020 года. В Генштабе отмечают, что в некоторых средствах массовой информации и в социальных сетях заявляется о сужении указанным указом президента Украины прав военнослужащих при назначении в особый период на должности без их согласия (в том числе и на низшие должности). «Указанные заявления не соответствуют действительности, поскольку правовая норма о перемещении военнослужащих на другие должности после объявления мобилизации и в результате проведения организационных мероприятий (в первую очередь переход на штаты и структуры военного времени) уже существовала с начала военных действий в 2014 году», - отмечается в сообщении.

---------------------------------------------------------------------

порохоботы опять об...... с очередным своим фейком. В Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины дали разъяснения к указу президента № 135 «О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины» от 10 апреля 2020 года. В Генштабе отмечают, что в некоторых средствах массовой информации и в социальных сетях заявляется о сужении указанным указом президента Украины прав военнослужащих при назначении в особый период на должности без их согласия (в том числе и на низшие должности). «Указанные заявления не соответствуют действительности, поскольку правовая норма о перемещении военнослужащих на другие должности после объявления мобилизации и в результате проведения организационных мероприятий (в первую очередь переход на штаты и структуры военного времени) уже существовала с начала военных действий в 2014 году», - отмечается в сообщении.---------------------------------------------------------------------порохоботы опять об...... с очередным своим фейком.

Норма то существовала в 2014, но зачем ее возвращать в "змінах"? Ответьте себе на этот вопрос, зебобики или может медведчуковские зажопинцы, кто вас там разберет. Норма то существовала в 2014, но зачем ее возвращать в "змінах"? Ответьте себе на этот вопрос, зебобики или может медведчуковские зажопинцы, кто вас там разберет. Schmit

Повідомлень: 1131 З нами з: 08.09.09 Подякував: 13 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 11:58 Schmit написав: unicdima написав: В Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины дали разъяснения к указу президента № 135 «О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины» от 10 апреля 2020 года. В Генштабе отмечают, что в некоторых средствах массовой информации и в социальных сетях заявляется о сужении указанным указом президента Украины прав военнослужащих при назначении в особый период на должности без их согласия (в том числе и на низшие должности). «Указанные заявления не соответствуют действительности, поскольку правовая норма о перемещении военнослужащих на другие должности после объявления мобилизации и в результате проведения организационных мероприятий (в первую очередь переход на штаты и структуры военного времени) уже существовала с начала военных действий в 2014 году», - отмечается в сообщении.

---------------------------------------------------------------------

порохоботы опять об...... с очередным своим фейком. В Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины дали разъяснения к указу президента № 135 «О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины» от 10 апреля 2020 года. В Генштабе отмечают, что в некоторых средствах массовой информации и в социальных сетях заявляется о сужении указанным указом президента Украины прав военнослужащих при назначении в особый период на должности без их согласия (в том числе и на низшие должности). «Указанные заявления не соответствуют действительности, поскольку правовая норма о перемещении военнослужащих на другие должности после объявления мобилизации и в результате проведения организационных мероприятий (в первую очередь переход на штаты и структуры военного времени) уже существовала с начала военных действий в 2014 году», - отмечается в сообщении.---------------------------------------------------------------------порохоботы опять об...... с очередным своим фейком.

Норма то существовала в 2014, но зачем ее возвращать в "змінах"?

Ответьте себе на этот вопрос, зебобики или может медведчуковские зажопинцы, кто вас там разберет. Норма то существовала в 2014, но зачем ее возвращать в "змінах"?Ответьте себе на этот вопрос, зебобики или может медведчуковские зажопинцы, кто вас там разберет.



Та то Шарій і шарікови та гундяєви

Запроданці рідної землі. Та то Шарій і шарікови та гундяєвиЗапроданці рідної землі. Ethereum Повідомлень: 1166 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 76 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 12:22 Schmit написав: unicdima написав: порохоботы опять об...... с очередным своим фейком. порохоботы опять об...... с очередным своим фейком.

Норма то существовала в 2014, но зачем ее возвращать в "змінах"? Ответьте себе на этот вопрос, зебобики или может медведчуковские зажопинцы, кто вас там разберет. Норма то существовала в 2014, но зачем ее возвращать в "змінах"? Ответьте себе на этот вопрос, зебобики или может медведчуковские зажопинцы, кто вас там разберет.

читай до конца если не доходит https://www.unian.net/society/10955036- ... v-vsu.html

вы порохоботы запарили своими фейками читай до конца если не доходитвы порохоботы запарили своими фейками unicdima

Повідомлень: 284 З нами з: 10.06.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5873587458755876 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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