Додано: Суб 11 кві, 2020 18:08

unicdima написав: порохата пропаганда працює один в один по тим же шаблонам, що і російська, тут вже нема сумнівів, що курують цим одні й ті ж люди. порохата пропаганда працює один в один по тим же шаблонам, що і російська, тут вже нема сумнівів, що курують цим одні й ті ж люди.

Вот поэтому Соросу, который, как Ленин, - живее (т. е. активней и влиятельней) всех живых украинских президентов, нужно начать отделять зерна от плевел, чтобы не сводить все свои филантропские старания на нет. Т. е. прекратить покрывать барыг, мародеров, воров, гопников, убийц вроде стерненко-порошенко, которые уже подвели под белый дом добрую половину его команды с Рябошапкой во главе, и которые своими действиями неоднократно, постоянно подставляют ценности западных стран вместе с западными друзьями. Тот же Зеленский начал хуры-муры с порошенко и вот его рейтинг уже 36.6%, о чем он теперь сам постоянно бормочет в эфире.Западу и Соросу необходимо бесполезного, токсичного идиота порошенко сделать идиотом полезным, вернее позлом отпущения, вынудив его вместе с рядом таких же пороботских преступников, под большим напором громким уголовных дел слинять в Россию, где его скорее всего посадят под домашний арест в качестве свидетеля. А вот дальше столько управляемого хаоса одновременно...1. Регулярные акции протеста в России с требованием освобождения порошенко.2. Регулярные акции протеста в России с требованием посадить порошенко.3. Регулярные акции протеста в России с требованием выдачи Украинскому суду.4. Регулярные акции протеста в России и в ЛДНР с требованием выдачи порошенко ЛДНР.5. Очередной пакет антироссийских санкций за невыдачу порошенко Украине.И т. д., и т. п.Бедный Владимир Владимирович, он ведь мало на чем сможет сконцентрироваться, так как все его усилия будут сводиться вокруг токсичного порошенко, порошенко, порошенкоТак для чего Западу и Соросу с их аристократичными чикагскими мальчиками марать и смешивать себя с токсичными порохоботами, пусть даже и прикидывающимися ихними сателлитамиОни должны понимать, что выгораживая гопников и убийц вроде стерненко, они тем самым ставят их в один ряд вместе с учителями, что сейчас уроки детям преподают и другими такими же самыми незапятнанными простыми сотрудниками.