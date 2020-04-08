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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5873587458755876
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:08

  unicdima написав:порохата пропаганда працює один в один по тим же шаблонам, що і російська, тут вже нема сумнівів, що курують цим одні й ті ж люди.

Вот поэтому Соросу, который, как Ленин, - живее (т. е. активней и влиятельней) всех живых украинских президентов, нужно начать отделять зерна от плевел, чтобы не сводить все свои филантропские старания на нет. Т. е. прекратить покрывать барыг, мародеров, воров, гопников, убийц вроде стерненко-порошенко, которые уже подвели под белый дом добрую половину его команды с Рябошапкой во главе, и которые своими действиями неоднократно, постоянно подставляют ценности западных стран вместе с западными друзьями. Тот же Зеленский начал хуры-муры с порошенко и вот его рейтинг уже 36.6%, о чем он теперь сам постоянно бормочет в эфире.

Западу и Соросу необходимо бесполезного, токсичного идиота порошенко сделать идиотом полезным, вернее позлом отпущения, вынудив его вместе с рядом таких же пороботских преступников, под большим напором громким уголовных дел слинять в Россию, где его скорее всего посадят под домашний арест в качестве свидетеля. А вот дальше столько управляемого хаоса одновременно...
1. Регулярные акции протеста в России с требованием освобождения порошенко.
2. Регулярные акции протеста в России с требованием посадить порошенко.
3. Регулярные акции протеста в России с требованием выдачи Украинскому суду.
4. Регулярные акции протеста в России и в ЛДНР с требованием выдачи порошенко ЛДНР.
5. Очередной пакет антироссийских санкций за невыдачу порошенко Украине.
И т. д., и т. п.
Бедный Владимир Владимирович, он ведь мало на чем сможет сконцентрироваться, так как все его усилия будут сводиться вокруг токсичного порошенко, порошенко, порошенко :oops:

Так для чего Западу и Соросу с их аристократичными чикагскими мальчиками марать и смешивать себя с токсичными порохоботами, пусть даже и прикидывающимися ихними сателлитами :roll:
Они должны понимать, что выгораживая гопников и убийц вроде стерненко, они тем самым ставят их в один ряд вместе с учителями, что сейчас уроки детям преподают и другими такими же самыми незапятнанными простыми сотрудниками.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:27

  Аlександр написав:
  unicdima написав:порохата пропаганда працює один в один по тим же шаблонам, що і російська, тут вже нема сумнівів, що курують цим одні й ті ж люди.

Вот поэтому Соросу, который, как Ленин, - живее (т. е. активней и влиятельней) всех живых украинских президентов, нужно начать отделять зерна от плевел, чтобы не сводить все свои филантропские старания на нет. Т. е. прекратить покрывать барыг, мародеров, воров, гопников, убийц вроде стерненко-порошенко, которые уже подвели под белый дом добрую половину его команды с Рябошапкой во главе, и которые своими действиями неоднократно, постоянно подставляют ценности западных стран вместе с западными друзьями. Тот же Зеленский начал хуры-муры с порошенко и вот его рейтинг уже 36.6%, о чем он теперь сам постоянно бормочет в эфире.

Западу и Соросу необходимо бесполезного, токсичного идиота порошенко сделать идиотом полезным, вернее позлом отпущения, вынудив его вместе с рядом таких же пороботских преступников, под большим напором громким уголовных дел слинять в Россию, где его скорее всего посадят под домашний арест в качестве свидетеля. А вот дальше столько управляемого хаоса одновременно...
1. Регулярные акции протеста в России с требованием освобождения порошенко.
2. Регулярные акции протеста в России с требованием посадить порошенко.
3. Регулярные акции протеста в России с требованием выдачи Украинскому суду.
4. Регулярные акции протеста в России и в ЛДНР с требованием выдачи порошенко ЛДНР.
5. Очередной пакет антироссийских санкций за невыдачу порошенко Украине.
И т. д., и т. п.
Бедный Владимир Владимирович, он ведь мало на чем сможет сконцентрироваться, так как все его усилия будут сводиться вокруг токсичного порошенко, порошенко, порошенко :oops:

Так для чего Западу и Соросу с их аристократичными чикагскими мальчиками марать и смешивать себя с токсичными порохоботами, пусть даже и прикидывающимися ихними сателлитами :roll:
Они должны понимать, что выгораживая гопников и убийц вроде стерненко, они тем самым ставят их в один ряд вместе с учителями, что сейчас уроки детям преподают и другими такими же самыми незапятнанными простыми сотрудниками.

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Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:10

Re: Політичні дискусії



Любителям партии регионов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:48

Re: Політичні дискусії

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4934752#p4934752

  proftpd66 написав:Зображення
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:32

  Schmit написав:

В Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины дали разъяснения к указу президента № 135 «О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины» от 10 апреля 2020 года. В Генштабе отмечают, что в некоторых средствах массовой информации и в социальных сетях заявляется о сужении указанным указом президента Украины прав военнослужащих при назначении в особый период на должности без их согласия (в том числе и на низшие должности). «Указанные заявления не соответствуют действительности, поскольку правовая норма о перемещении военнослужащих на другие должности после объявления мобилизации и в результате проведения организационных мероприятий (в первую очередь переход на штаты и структуры военного времени) уже существовала с начала военных действий в 2014 году», - отмечается в сообщении.
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порохоботы опять об...... с очередным своим фейком. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 10:05

  unicdima написав:В Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины дали разъяснения к указу президента № 135 «О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины» от 10 апреля 2020 года. В Генштабе отмечают, что в некоторых средствах массовой информации и в социальных сетях заявляется о сужении указанным указом президента Украины прав военнослужащих при назначении в особый период на должности без их согласия (в том числе и на низшие должности). «Указанные заявления не соответствуют действительности, поскольку правовая норма о перемещении военнослужащих на другие должности после объявления мобилизации и в результате проведения организационных мероприятий (в первую очередь переход на штаты и структуры военного времени) уже существовала с начала военных действий в 2014 году», - отмечается в сообщении.
---------------------------------------------------------------------
порохоботы опять об...... с очередным своим фейком. :D

Норма то существовала в 2014, но зачем ее возвращать в "змінах"? Ответьте себе на этот вопрос, зебобики или может медведчуковские зажопинцы, кто вас там разберет.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:58

  Schmit написав:
  unicdima написав:В Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины дали разъяснения к указу президента № 135 «О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины» от 10 апреля 2020 года. В Генштабе отмечают, что в некоторых средствах массовой информации и в социальных сетях заявляется о сужении указанным указом президента Украины прав военнослужащих при назначении в особый период на должности без их согласия (в том числе и на низшие должности). «Указанные заявления не соответствуют действительности, поскольку правовая норма о перемещении военнослужащих на другие должности после объявления мобилизации и в результате проведения организационных мероприятий (в первую очередь переход на штаты и структуры военного времени) уже существовала с начала военных действий в 2014 году», - отмечается в сообщении.
---------------------------------------------------------------------
порохоботы опять об...... с очередным своим фейком. :D

Норма то существовала в 2014, но зачем ее возвращать в "змінах"?
Ответьте себе на этот вопрос, зебобики или может медведчуковские зажопинцы, кто вас там разберет.


Та то Шарій і шарікови та гундяєви :D
Запроданці рідної землі.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 12:22

  Schmit написав:
  unicdima написав:порохоботы опять об...... с очередным своим фейком. :D

Норма то существовала в 2014, но зачем ее возвращать в "змінах"? Ответьте себе на этот вопрос, зебобики или может медведчуковские зажопинцы, кто вас там разберет.

читай до конца если не доходит https://www.unian.net/society/10955036- ... v-vsu.html
вы порохоботы запарили своими фейками
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:56

  unicdima написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:порохоботы опять об...... с очередным своим фейком. :D

Норма то существовала в 2014, но зачем ее возвращать в "змінах"? Ответьте себе на этот вопрос, зебобики или может медведчуковские зажопинцы, кто вас там разберет.

читай до конца если не доходит https://www.unian.net/society/10955036- ... v-vsu.html
вы порохоботы запарили своими фейками



Фашисти наступають на Україну:
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/s ... ions/79669

Перший заступник глави Офісу президента вважає перереєстрацію Української Православної Церкви Московського Патріархату УПЦ МП тиском.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:00

  Ethereum написав:Фашисти наступають на Україну:
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/s ... ions/79669

Перший заступник глави Офісу президента вважає перереєстрацію Української Православної Церкви Московського Патріархату УПЦ МП тиском.

«Перебуваючи на своїй посаді, я не даю команд на чиюсь користь і професійно не займаюсь цими процесами. Але, як віруюча людина і громадянин, я, звісно ж, буду відстоювати законність у вирішенні церковних питань. Я отримую багато листів і звернень щодо незаконної перереєстрації з тиском на місцях. Тому головам ОДА ставиться завдання слідкувати за законністю цих процесів», – сказав Трофімов.
unicdima
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