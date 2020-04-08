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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:57
Re: Політичні дискусії
розкрадання бюджету під час пандемії, це мародерство, чи барижництво?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 12 кві, 2020 23:32
Эти термины уже зарезервированы, нужны свежие.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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