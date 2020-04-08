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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5874587558765877 Додано: Нед 12 кві, 2020 20:57 Re: Політичні дискусії розкрадання бюджету під час пандемії, це мародерство, чи барижництво? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18488 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1045 раз. Подякували: 1219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 23:32 flyman написав: розкрадання бюджету під час пандемії, це мародерство, чи барижництво? розкрадання бюджету під час пандемії, це мародерство, чи барижництво?

Эти термины уже зарезервированы, нужны свежие. Эти термины уже зарезервированы, нужны свежие. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17144 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1828 раз. Подякували: 2692 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 00:25 Світла пам'ять!

10 квітня 2020 р. близько опівночі, напередодні Лазаревої суботи, на 44 році життя, раптово помер протоієрей Андрій Дуда, клірик Свято-Миколаївського храму м. Львова, капелан і волонтер. Про це інформує Митрополит Димитрій Рудюк.



“Висловлюємо свої співчуття декану Львівського благочиння митрофорному протоієрею Ярославу Дуді, їмості та всім родичам покійного. Це надзвичайно важка втрата для усіх нас. Її зараз важко збагнути. Отець десятки разів їздив на передову, там де зараз вирує війна, займався на Донбасі просвітницьким та милосердницьким служінням, горів любов’ю до України”, — йдеться у повідомленні.



У повідомленні храму зазначається, що у 2015 році, коли брат Андрія Дуди пішов служити добровольцем, священник зголосився до Синодального управління з ініціативою нести духовну службу на фронті. Він був капеланом у 80 бригаді десантно-штурмових військ та отримав нагороду – орден «За заслуги» ІІІ ступеня.



«Отець Андрій для кожного з нас був дуже особливою людиною. Готовий завжди допомогти чи тут, у Львові, чи там, на передовій разом із хлопцями. Наша громада втратила дуже дорогого нам військового капелана. Сумуємо, співчуваємо», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.



У 2016 році отець Андрій був нагороджений Орденом святого Юрія за молитовність і щиру місіонерську працю, відданість своїй пастві, духовну опіку над рідною землею, любов до свого народу та з нагоди Дня міста Львова.



Православна церква Святого Миколая є найдавнішою спорудою Львова, це зразок давньоукраїнської архітектури XIII століття. Вважається, що цей храм був надвірною церквою галицько-волинських князів та їх родинною усипальницею. 10 квітня 2020 р. близько опівночі, напередодні Лазаревої суботи, на 44 році життя, раптово помер протоієрей Андрій Дуда, клірик Свято-Миколаївського храму м. Львова, капелан і волонтер. Про це інформує Митрополит Димитрій Рудюк.“Висловлюємо свої співчуття декану Львівського благочиння митрофорному протоієрею Ярославу Дуді, їмості та всім родичам покійного. Це надзвичайно важка втрата для усіх нас. Її зараз важко збагнути. Отець десятки разів їздив на передову, там де зараз вирує війна, займався на Донбасі просвітницьким та милосердницьким служінням, горів любов’ю до України”, — йдеться у повідомленні.У повідомленні храму зазначається, що у 2015 році, коли брат Андрія Дуди пішов служити добровольцем, священник зголосився до Синодального управління з ініціативою нести духовну службу на фронті. Він був капеланом у 80 бригаді десантно-штурмових військ та отримав нагороду – орден «За заслуги» ІІІ ступеня.«Отець Андрій для кожного з нас був дуже особливою людиною. Готовий завжди допомогти чи тут, у Львові, чи там, на передовій разом із хлопцями. Наша громада втратила дуже дорогого нам військового капелана. Сумуємо, співчуваємо», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.У 2016 році отець Андрій був нагороджений Орденом святого Юрія за молитовність і щиру місіонерську працю, відданість своїй пастві, духовну опіку над рідною землею, любов до свого народу та з нагоди Дня міста Львова.Православна церква Святого Миколая є найдавнішою спорудою Львова, це зразок давньоукраїнської архітектури XIII століття. Вважається, що цей храм був надвірною церквою галицько-волинських князів та їх родинною усипальницею. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28120 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1909 раз. Подякували: 2094 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 01:52 Аlександр написав: Так для чего Западу и Соросу с их аристократичными чикагскими мальчиками марать и смешивать себя с токсичными порохоботами, пусть даже и прикидывающимися ихними сателлитами

Они должны понимать, что выгораживая гопников и убийц вроде стерненко, они тем самым ставят их в один ряд вместе с учителями, что сейчас уроки детям преподают и другими такими же самыми незапятнанными простыми сотрудниками. Так для чего Западу и Соросу с их аристократичными чикагскими мальчиками марать и смешивать себя с токсичными порохоботами, пусть даже и прикидывающимися ихними сателлитамиОни должны понимать, что выгораживая гопников и убийц вроде стерненко, они тем самым ставят их в один ряд вместе с учителями, что сейчас уроки детям преподают и другими такими же самыми незапятнанными простыми сотрудниками.



Посмотри, до чего довели вашу "великую энергетическую державу" ваши московские мальчики. Аж по бункерам поховались со страха от гнева своих пида-рашкиных.

А Стерненко герой. Он замочил русскую сволочь. Русскую сволочь и их наймитов надо безжалостно истреблять с лица земли. Риспект Стерненко!

Посмотри, до чего довели вашу "великую энергетическую державу" ваши московские мальчики. Аж по бункерам поховались со страха от гнева своих пида-рашкиных.А Стерненко герой. Он замочил русскую сволочь. Русскую сволочь и их наймитов надо безжалостно истреблять с лица земли. Риспект Стерненко! Libo 2

Повідомлень: 8065 З нами з: 14.11.11 Подякував: 344 раз. Подякували: 3958 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5874587558765877 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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