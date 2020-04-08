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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5874587558765877
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:57

Re: Політичні дискусії

розкрадання бюджету під час пандемії, це мародерство, чи барижництво?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:32

  flyman написав:розкрадання бюджету під час пандемії, це мародерство, чи барижництво?

Эти термины уже зарезервированы, нужны свежие.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:25

Світла пам'ять!

Зображення
10 квітня 2020 р. близько опівночі, напередодні Лазаревої суботи, на 44 році життя, раптово помер протоієрей Андрій Дуда, клірик Свято-Миколаївського храму м. Львова, капелан і волонтер. Про це інформує Митрополит Димитрій Рудюк.

“Висловлюємо свої співчуття декану Львівського благочиння митрофорному протоієрею Ярославу Дуді, їмості та всім родичам покійного. Це надзвичайно важка втрата для усіх нас. Її зараз важко збагнути. Отець десятки разів їздив на передову, там де зараз вирує війна, займався на Донбасі просвітницьким та милосердницьким служінням, горів любов’ю до України”, — йдеться у повідомленні.

У повідомленні храму зазначається, що у 2015 році, коли брат Андрія Дуди пішов служити добровольцем, священник зголосився до Синодального управління з ініціативою нести духовну службу на фронті. Він був капеланом у 80 бригаді десантно-штурмових військ та отримав нагороду – орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

«Отець Андрій для кожного з нас був дуже особливою людиною. Готовий завжди допомогти чи тут, у Львові, чи там, на передовій разом із хлопцями. Наша громада втратила дуже дорогого нам військового капелана. Сумуємо, співчуваємо», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

У 2016 році отець Андрій був нагороджений Орденом святого Юрія за молитовність і щиру місіонерську працю, відданість своїй пастві, духовну опіку над рідною землею, любов до свого народу та з нагоди Дня міста Львова.

Православна церква Святого Миколая є найдавнішою спорудою Львова, це зразок давньоукраїнської архітектури XIII століття. Вважається, що цей храм був надвірною церквою галицько-волинських князів та їх родинною усипальницею.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 01:52

  Аlександр написав:Так для чего Западу и Соросу с их аристократичными чикагскими мальчиками марать и смешивать себя с токсичными порохоботами, пусть даже и прикидывающимися ихними сателлитами :roll:
Они должны понимать, что выгораживая гопников и убийц вроде стерненко, они тем самым ставят их в один ряд вместе с учителями, что сейчас уроки детям преподают и другими такими же самыми незапятнанными простыми сотрудниками.


Посмотри, до чего довели вашу "великую энергетическую державу" ваши московские мальчики. Аж по бункерам поховались со страха от гнева своих пида-рашкиных.
А Стерненко герой. Он замочил русскую сволочь. Русскую сволочь и их наймитов надо безжалостно истреблять с лица земли. Риспект Стерненко!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:30

  Libo написав:А Стерненко герой. Он замочил русскую сволочь. Русскую сволочь и их наймитов надо безжалостно истреблять с лица земли. Риспект Стерненко!
:lol: :lol: :lol:


А ведь у убитого этим у*** остались жена и дети.
Хоть это и не по-человечески желать такое, но для такой сволочи как ты сделаю исключение - желаю тебе в период американского карантина нарваться на негра которому не хватило на дозу или еду также как тому которого убил стерненко
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:45

Re: Політичні дискусії

Народ Ви що хочете бути долярчиками далі?? Хто за них голосує ще?
Лідером електоральних симпатій на виборах до міської ради є партія "Слуга народу". Її підтримують 22,3% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.

18,6% таких опитаних проголосували б за партію "Європейська солідарність", 13,5% – за партію "УДАР", 9,4% – партію "Батьківщина", 7,2% – партію "Опозиційна платформа – За життя", 5,9% – партію "Голос", 3,8% – партію Шарія, 3,2% – партію "Сила і честь".

https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/13/7247621/
Ethereum
 
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