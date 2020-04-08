freeze написав:Давайте быть объективными.
Хотели ли убить Стерненко, вопрос непонятный, у Стерненко, ни одного синяка.
Покойный в ужасе галопом сто метров бежал прочь от разъяренного Стерненко, но тот парень спортивный догнал покойного и заколол как кабанчика.
Я пару раз общался со Стерненко, редкостный самовлюбленный типок из глубинки, уже много лет зарабатывавший деньги на активизме. В 2014 году крышевал наркоточки, потом занялся активизмом, дело закрыли, потом с корешами похитил человека, держал его в подвале и бил, дело прикрыто, наконец зарезал человека, подозрение не могут подписать.
Обычный спецслужбовский сексот.
Там мінімум "перевищення меж необхідної самооборони",
в країнах розвинутої демократії йому скоріше за все був би "дім тюрма",
але тут питання, як, через суд присяжних?
а в нас? політичне рішення? слабкість зекоманди?
відсутність правової держави?
слабкість державних інстутутів?
як це розуміти?