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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5875587658775878
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:14

  freeze написав:Давайте быть объективными.
Хотели ли убить Стерненко, вопрос непонятный, у Стерненко, ни одного синяка.
Покойный в ужасе галопом сто метров бежал прочь от разъяренного Стерненко, но тот парень спортивный догнал покойного и заколол как кабанчика.
Я пару раз общался со Стерненко, редкостный самовлюбленный типок из глубинки, уже много лет зарабатывавший деньги на активизме. В 2014 году крышевал наркоточки, потом занялся активизмом, дело закрыли, потом с корешами похитил человека, держал его в подвале и бил, дело прикрыто, наконец зарезал человека, подозрение не могут подписать.
Обычный спецслужбовский сексот.

Там мінімум "перевищення меж необхідної самооборони",
в країнах розвинутої демократії йому скоріше за все був би "дім тюрма",
але тут питання, як, через суд присяжних?
а в нас? політичне рішення? слабкість зекоманди?
відсутність правової держави?
слабкість державних інстутутів?
як це розуміти?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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