Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5876587758785879> Додано: Пон 13 кві, 2020 13:14 freeze написав: Давайте быть объективными.

Хотели ли убить Стерненко, вопрос непонятный, у Стерненко, ни одного синяка.

Покойный в ужасе галопом сто метров бежал прочь от разъяренного Стерненко, но тот парень спортивный догнал покойного и заколол как кабанчика.

Я пару раз общался со Стерненко, редкостный самовлюбленный типок из глубинки, уже много лет зарабатывавший деньги на активизме. В 2014 году крышевал наркоточки, потом занялся активизмом, дело закрыли, потом с корешами похитил человека, держал его в подвале и бил, дело прикрыто, наконец зарезал человека, подозрение не могут подписать.

Там мінімум "перевищення меж необхідної самооборони",

в країнах розвинутої демократії йому скоріше за все був би "дім тюрма",

але тут питання, як, через суд присяжних?

а в нас? політичне рішення? договорняк зекоманди?

відсутність правової держави?

імпотенція державних інстутутів?

Там мінімум "перевищення меж необхідної самооборони",
в країнах розвинутої демократії йому скоріше за все був би "дім тюрма",
але тут питання, як, через суд присяжних?
а в нас? політичне рішення? договорняк зекоманди?
відсутність правової держави?
імпотенція державних інстутутів?
як це розуміти? Там мінімум "перевищення меж необхідної самооборони",в країнах розвинутої демократії йому скоріше за все був би "дім тюрма",але тут питання, як, через суд присяжних?а в нас? політичне рішення? договорняк зекоманди?відсутність правової держави?імпотенція державних інстутутів?як це розуміти?

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18493 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1045 раз. Подякували: 1219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 13:36 freeze написав: Давайте быть объективными.

Хотели ли убить Стерненко, вопрос непонятный, у Стерненко, ни одного синяка.

Покойный в ужасе галопом сто метров бежал прочь от разъяренного Стерненко, но тот парень спортивный догнал покойного и заколол как кабанчика.

Я пару раз общался со Стерненко, редкостный самовлюбленный типок из глубинки, уже много лет зарабатывавший деньги на активизме. В 2014 году крышевал наркоточки, потом занялся активизмом, дело закрыли, потом с корешами похитил человека, держал его в подвале и бил, дело прикрыто, наконец зарезал человека, подозрение не могут подписать.

а вот тут врешь, прекрасно же видно гематомы на лице, серьезная рана руки, это явно не сам себе специально сделал. А те два типочка совершенно случайно в 11 ночи встретились и пошли за ним? ))) Смешно.

а вот тут врешь, прекрасно же видно гематомы на лице, серьезная рана руки, это явно не сам себе специально сделал. А те два типочка совершенно случайно в 11 ночи встретились и пошли за ним? ))) Смешно.
большинство таких как он со спецслужбами сотрудничают, тут ничего необычного.

Додано: Пон 13 кві, 2020 13:57 Re: Політичні дискусії shapo написав: Хороши "убийцы" зарезанные "пострадавшим" стерненко получившим непонятную, скорее всего, сделанную самим рану руки от пореза своим же ножом.

Нет ни доказательств ни опровержений, потому нет оснований ни называть совершенное убийство намеренным, ни опровергнуть то, что это была самооборона. shapo написав: Границы давно уже перешли "активисты" превратившиеся в латиноамериканские эскадроны смерти под прикрытием постмайданной власти Границы давно уже перешли "активисты" превратившиеся в латиноамериканские эскадроны смерти под прикрытием постмайданной власти

Мотива тоже как бы нет, какие еще эскадроны, будто за погибшим приехали специально Нет ни доказательств ни опровержений, потому нет оснований ни называть совершенное убийство намеренным, ни опровергнуть то, что это была самооборона.Мотива тоже как бы нет, какие еще эскадроны, будто за погибшим приехали специально Faceless

Модератор Повідомлень: 26845 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1147 раз. Подякували: 6402 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 13:58 unicdima написав: freeze написав: Давайте быть объективными.

Хотели ли убить Стерненко, вопрос непонятный, у Стерненко, ни одного синяка.

Покойный в ужасе галопом сто метров бежал прочь от разъяренного Стерненко, но тот парень спортивный догнал покойного и заколол как кабанчика.

Я пару раз общался со Стерненко, редкостный самовлюбленный типок из глубинки, уже много лет зарабатывавший деньги на активизме. В 2014 году крышевал наркоточки, потом занялся активизмом, дело закрыли, потом с корешами похитил человека, держал его в подвале и бил, дело прикрыто, наконец зарезал человека, подозрение не могут подписать.

а вот тут врешь, прекрасно же видно гематомы на лице, серьезная рана руки, это явно не сам себе специально сделал. А те два типочка совершенно случайно в 11 ночи встретились и пошли за ним? ))) Смешно.

Серьезная рана руки от своего же ножа, когда он резал другого человека. О том, что нож его, Стерненко по глупости сразу же заявил в своей телетрансляции с места преступления. У нападавших не было с собой оружия, биты, кастета.



Советую вам тщательнее изучать обстоятельства дела прежде чем бросаться на защиту бывшего крышевателя наркопритонов и человека с жизненным уголовным бэкграундом.



Нет ни доказательств ни опровержений, потому нет оснований ни называть совершенное убийство намеренным, ни опровергнуть то, что это была самооборона. Нет ни доказательств ни опровержений, потому нет оснований ни называть совершенное убийство намеренным, ни опровергнуть то, что это была самооборона.



Каких доказательств вам не хватает ))) Признание покойного ?

Где здесь самооборона ?



Додано: Пон 13 кві, 2020 14:03 Faceless написав: shapo написав: Хороши "убийцы" зарезанные "пострадавшим" стерненко получившим непонятную, скорее всего, сделанную самим рану руки от пореза своим же ножом.
Нет ни доказательств ни опровержений, потому нет оснований ни называть совершенное убийство намеренным, ни опровергнуть то, что это была самооборона.
Каких доказательств вам не хватает ))) Признание покойного ?
Где здесь самооборона ?
"Вышеуказанные обстоятельства и заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что Стерненко С.В. нанес выше указанное смертельное ножевое ранение Кузнецову И.В. от которого последний скончался, нанес после того, как пострадавший начал убегать и пробежал 99,1 м, то есть Стерненко С.В. догнал пострадавшего и намеренно лишил его жизни, то есть совершил уголовное преступление предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК Украины, и соответственно не мог находиться в состоянии необходимой обороны", - сделан окончательный вывод в экспертном заключении.

большинство таких как он со спецслужбами сотрудничают, тут ничего необычного. а вот тут врешь, прекрасно же видно гематомы на лице, серьезная рана руки, это явно не сам себе специально сделал. А те два типочка совершенно случайно в 11 ночи встретились и пошли за ним? ))) Смешно.большинство таких как он со спецслужбами сотрудничают, тут ничего необычного.



Серьезная рана руки от своего же ножа, когда он резал другого человека. О том, что нож его, Стерненко по глупости сразу же заявил в своей телетрансляции с места преступления. У нападавших не было с собой оружия, биты, кастета.



Советую вам тщательнее изучать обстоятельства дела прежде чем бросаться на защиту бывшего крышевателя наркопритонов и человека с жизненным уголовным бэкграундом.



Если за вами в 11 часов кто-то пойдет, вы его тоже зарежете ? Смешно. Вас-то точно посадят. Серьезная рана руки от своего же ножа, когда он резал другого человека. О том, что нож его, Стерненко по глупости сразу же заявил в своей телетрансляции с места преступления. У нападавших не было с собой оружия, биты, кастета.Советую вам тщательнее изучать обстоятельства дела прежде чем бросаться на защиту бывшего крышевателя наркопритонов и человека с жизненным уголовным бэкграундом.Если за вами в 11 часов кто-то пойдет, вы его тоже зарежете ? Смешно. Вас-то точно посадят.

советует изучить обстоятельства тот который только что заявлял, что у Стерненка нет даже синяка

все с тобой понятно, свободен. советует изучить обстоятельства тот который только что заявлял, что у Стерненка нет даже синякавсе с тобой понятно, свободен. unicdima

Повідомлень: 289 З нами з: 10.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 14:12 unicdima написав: все с тобой понятно, свободен. все с тобой понятно, свободен.



Додано: Пон 13 кві, 2020 14:12 unicdima написав: все с тобой понятно, свободен.
Дружище, если ты не допонимаешь, еще раз повторю, тебя персонально за ровно такое деяние точно посадят в тюрьму. Поэтому можешь тут сколько угодно заниматься садомазохизмом



Дружище, если ты не допонимаешь, еще раз повторю, тебя персонально за ровно такое деяние точно посадят в тюрьму. Поэтому можешь тут сколько угодно заниматься садомазохизмом Дружище, если ты не допонимаешь, еще раз повторю, тебя персонально за ровно такое деяние точно посадят в тюрьму. Поэтому можешь тут сколько угодно заниматься садомазохизмом

тут є каста "недоторкуваних", unicdima, вважає, що він з тої касти. тут є каста "недоторкуваних", unicdima, вважає, що він з тої касти. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: Пон 13 кві, 2020 14:25 freeze написав:
Если за вами в 11 часов кто-то пойдет, вы его тоже зарежете ? Смешно. Вас-то точно посадят.

Если за вами в 11 часов кто-то пойдет, вы его тоже зарежете ? Смешно. Вас-то точно посадят. Если за вами в 11 часов кто-то пойдет, вы его тоже зарежете ? Смешно. Вас-то точно посадят.

Ну не просто підійшли, а з конкретною метою "пагаваріть", чекаючи Стерненка в машині.

Додано: Пон 13 кві, 2020 14:28 А выбрали бы Порошенко - он бы уже за 2 недели победил корону, и каждый медик получал бы 1000грн в день!

