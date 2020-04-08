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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:14
freeze написав:
Давайте быть объективными.
Хотели ли убить Стерненко, вопрос непонятный, у Стерненко, ни одного синяка.
Покойный в ужасе галопом сто метров бежал прочь от разъяренного Стерненко, но тот парень спортивный догнал покойного и заколол как кабанчика.
Я пару раз общался со Стерненко, редкостный самовлюбленный типок из глубинки, уже много лет зарабатывавший деньги на активизме. В 2014 году крышевал наркоточки, потом занялся активизмом, дело закрыли, потом с корешами похитил человека, держал его в подвале и бил, дело прикрыто, наконец зарезал человека, подозрение не могут подписать.
Обычный спецслужбовский сексот.
Там мінімум "перевищення меж необхідної самооборони",
в країнах розвинутої демократії йому скоріше за все був би "дім тюрма",
але тут питання, як, через суд присяжних?
а в нас? політичне рішення? договорняк зекоманди?
відсутність правової держави?
імпотенція державних інстутутів?
як це розуміти?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 13 кві, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:36
freeze написав:
Давайте быть объективными.
Хотели ли убить Стерненко, вопрос непонятный, у Стерненко, ни одного синяка.
Покойный в ужасе галопом сто метров бежал прочь от разъяренного Стерненко, но тот парень спортивный догнал покойного и заколол как кабанчика.
Я пару раз общался со Стерненко, редкостный самовлюбленный типок из глубинки, уже много лет зарабатывавший деньги на активизме. В 2014 году крышевал наркоточки, потом занялся активизмом, дело закрыли, потом с корешами похитил человека, держал его в подвале и бил, дело прикрыто, наконец зарезал человека, подозрение не могут подписать.
Обычный спецслужбовский сексот.
а вот тут врешь, прекрасно же видно гематомы на лице, серьезная рана руки, это явно не сам себе специально сделал. А те два типочка совершенно случайно в 11 ночи встретились и пошли за ним? ))) Смешно.
большинство таких как он со спецслужбами сотрудничают, тут ничего необычного.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:57
shapo написав:
Хороши "убийцы" зарезанные "пострадавшим" стерненко получившим непонятную, скорее всего, сделанную самим рану руки от пореза своим же ножом.
Нет ни доказательств ни опровержений, потому нет оснований ни называть совершенное убийство намеренным, ни опровергнуть то, что это была самооборона.
shapo написав:
Границы давно уже перешли "активисты" превратившиеся в латиноамериканские эскадроны смерти под прикрытием постмайданной власти
Мотива тоже как бы нет, какие еще эскадроны, будто за погибшим приехали специально
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:58
unicdima написав: freeze написав:
Давайте быть объективными.
Хотели ли убить Стерненко, вопрос непонятный, у Стерненко, ни одного синяка.
Покойный в ужасе галопом сто метров бежал прочь от разъяренного Стерненко, но тот парень спортивный догнал покойного и заколол как кабанчика.
Я пару раз общался со Стерненко, редкостный самовлюбленный типок из глубинки, уже много лет зарабатывавший деньги на активизме. В 2014 году крышевал наркоточки, потом занялся активизмом, дело закрыли, потом с корешами похитил человека, держал его в подвале и бил, дело прикрыто, наконец зарезал человека, подозрение не могут подписать.
Обычный спецслужбовский сексот.
а вот тут врешь, прекрасно же видно гематомы на лице, серьезная рана руки, это явно не сам себе специально сделал. А те два типочка совершенно случайно в 11 ночи встретились и пошли за ним? ))) Смешно.
большинство таких как он со спецслужбами сотрудничают, тут ничего необычного.
Серьезная рана руки от своего же ножа, когда он резал другого человека. О том, что нож его, Стерненко по глупости сразу же заявил в своей телетрансляции с места преступления. У нападавших не было с собой оружия, биты, кастета.
Советую вам тщательнее изучать обстоятельства дела прежде чем бросаться на защиту бывшего крышевателя наркопритонов и человека с жизненным уголовным бэкграундом.
Если за вами в 11 часов кто-то пойдет, вы его тоже зарежете ? Смешно. Вас-то точно посадят.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 14:03
Faceless написав: shapo написав:
Хороши "убийцы" зарезанные "пострадавшим" стерненко получившим непонятную, скорее всего, сделанную самим рану руки от пореза своим же ножом.
Нет ни доказательств ни опровержений, потому нет оснований ни называть совершенное убийство намеренным, ни опровергнуть то, что это была самооборона.
Каких доказательств вам не хватает ))) Признание покойного ?
Где здесь самооборона ?
"Вышеуказанные обстоятельства и заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что Стерненко С.В. нанес выше указанное смертельное ножевое ранение Кузнецову И.В. от которого последний скончался, нанес после того, как пострадавший начал убегать и пробежал 99,1 м, то есть Стерненко С.В. догнал пострадавшего и намеренно лишил его жизни, то есть совершил уголовное преступление предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК Украины, и соответственно не мог находиться в состоянии необходимой обороны", - сделан окончательный вывод в экспертном заключении.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 14:09
freeze написав: unicdima написав:
а вот тут врешь, прекрасно же видно гематомы на лице, серьезная рана руки, это явно не сам себе специально сделал. А те два типочка совершенно случайно в 11 ночи встретились и пошли за ним? ))) Смешно.
большинство таких как он со спецслужбами сотрудничают, тут ничего необычного.
Серьезная рана руки от своего же ножа, когда он резал другого человека. О том, что нож его, Стерненко по глупости сразу же заявил в своей телетрансляции с места преступления. У нападавших не было с собой оружия, биты, кастета.
Советую вам тщательнее изучать обстоятельства дела прежде чем бросаться на защиту бывшего крышевателя наркопритонов и человека с жизненным уголовным бэкграундом.
Если за вами в 11 часов кто-то пойдет, вы его тоже зарежете ? Смешно. Вас-то точно посадят.
советует изучить обстоятельства тот который только что заявлял, что у Стерненка нет даже синяка
все с тобой понятно, свободен.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 14:12
unicdima написав:
все с тобой понятно, свободен.
Дружище, если ты не допонимаешь, еще раз повторю, тебя персонально за ровно такое деяние точно посадят в тюрьму. Поэтому можешь тут сколько угодно заниматься садомазохизмом
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Додано: Пон 13 кві, 2020 14:18
freeze написав: unicdima написав:
все с тобой понятно, свободен.
Дружище, если ты не допонимаешь, еще раз повторю, тебя персонально за ровно такое деяние точно посадят в тюрьму. Поэтому можешь тут сколько угодно заниматься садомазохизмом
тут є каста "недоторкуваних", unicdima, вважає, що він з тої касти.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 14:25
freeze написав:
Если за вами в 11 часов кто-то пойдет, вы его тоже зарежете ? Смешно. Вас-то точно посадят.
Ну не просто підійшли, а з конкретною метою "пагаваріть", чекаючи Стерненка в машині.
Ну потрапили бандюки на неочікуваний ніж - буває. Чиста самооборона, бо їх було двоє.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 14:28
А выбрали бы Порошенко - он бы уже за 2 недели победил корону, и каждый медик получал бы 1000грн в день!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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