Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5877587858795880> Додано: Пон 13 кві, 2020 14:32 freeze написав:

Каких доказательств вам не хватает ))) Признание покойного ?

Где здесь самооборона ?



"Вышеуказанные обстоятельства и заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что Стерненко С.В. нанес выше указанное смертельное ножевое ранение Кузнецову И.В. от которого последний скончался, нанес после того, как пострадавший начал убегать и пробежал 99,1 м, то есть Стерненко С.В. догнал пострадавшего и намеренно лишил его жизни, то есть совершил уголовное преступление предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК Украины, и соответственно не мог находиться в состоянии необходимой обороны", - сделан окончательный вывод в экспертном заключении. Каких доказательств вам не хватает ))) Признание покойного ?Где здесь самооборона ?"Вышеуказанные обстоятельства и заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что Стерненко С.В. нанес выше указанное смертельное ножевое ранение Кузнецову И.В. от которого последний скончался, нанес после того, как пострадавший начал убегать и пробежал 99,1 м, то есть Стерненко С.В. догнал пострадавшего и намеренно лишил его жизни, то есть совершил уголовное преступление предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК Украины, и соответственно не мог находиться в состоянии необходимой обороны", - сделан окончательный вывод в экспертном заключении.

По цій "експертизі" він миттєво сконав, хоч на відео видно, що жертва була жива, мінімум, 5 хвилин, і могла пробігти 100м на адреналіні. По цій "експертизі" він миттєво сконав, хоч на відео видно, що жертва була жива, мінімум, 5 хвилин, і могла пробігти 100м на адреналіні. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10300 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1127 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 14:34 lapay написав: freeze написав:

Если за вами в 11 часов кто-то пойдет, вы его тоже зарежете ? Смешно. Вас-то точно посадят. Если за вами в 11 часов кто-то пойдет, вы его тоже зарежете ? Смешно. Вас-то точно посадят.

Ну не просто підійшли, а з конкретною метою "пагаваріть", чекаючи Стерненка в машині.

Ну потрапили бандюки на неочікуваний ніж - буває. Чиста самооборона, бо їх було двоє. Ну не просто підійшли, а з конкретною метою "пагаваріть", чекаючи Стерненка в машині.Ну потрапили бандюки на неочікуваний ніж - буває. Чиста самооборона, бо їх було двоє.



Первый раз вижу бандюков, которые идут на дело без заточки, биты, кастета.

Может новое поколение бандюков. Да еще имеющих безукоризненный бэкграунд - бывший военный, многодетный отец, в порочащих пророссийских связях ни разу не замечен, обычный работяга, даже не барыга



Самооборону можно было за уши притянуть, если хотя бы Стерненко на месте в ухо дали, и он на месте в ответ пырнул ножом. И то не факт принял бы суд во внимание, такой неадекватный ответ.

А так ему показалось, что кто-то дернулся в его сторону и после пробежки в сто метров всё случилось убийством. Тут самооборону можно натянуть только сильно запугав судью, имхо. Первый раз вижу бандюков, которые идут на дело без заточки, биты, кастета.Может новое поколение бандюков. Да еще имеющих безукоризненный бэкграунд - бывший военный, многодетный отец, в порочащих пророссийских связях ни разу не замечен, обычный работяга, даже не барыгаСамооборону можно было за уши притянуть, если хотя бы Стерненко на месте в ухо дали, и он на месте в ответ пырнул ножом. И то не факт принял бы суд во внимание, такой неадекватный ответ.А так ему показалось, что кто-то дернулся в его сторону и после пробежки в сто метров всё случилось убийством. Тут самооборону можно натянуть только сильно запугав судью, имхо. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16271 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4105 раз. Подякували: 6440 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 14:41 lapay написав: По цій "експертизі" він миттєво сконав, хоч на відео видно, що жертва була жива, мінімум, 5 хвилин, і могла пробігти 100м на адреналіні. По цій "експертизі" він миттєво сконав, хоч на відео видно, що жертва була жива, мінімум, 5 хвилин, і могла пробігти 100м на адреналіні.



Это официальная экспертиза. Сторона защиты может на суде, предоставить свои аргументы.

Но тут определенные конторы панически боятся самого факта суда, то ли аргументы защиты тухлые, то ли Стерненко слишком много знает лишнего.



Может я, конечно, и ошибаюсь, но вроде любой случай насильственной смерти должен заканчиваться судом. Какой там будет приговор, хоть пожизненное, хоть условный срок, хоть оправдательный приговор, это должен суд решать. Это официальная экспертиза. Сторона защиты может на суде, предоставить свои аргументы.Но тут определенные конторы панически боятся самого факта суда, то ли аргументы защиты тухлые, то ли Стерненко слишком много знает лишнего.Может я, конечно, и ошибаюсь, но вроде любой случай насильственной смерти должен заканчиваться судом. Какой там будет приговор, хоть пожизненное, хоть условный срок, хоть оправдательный приговор, это должен суд решать. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16271 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4105 раз. Подякували: 6440 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 14:50 lapay написав: freeze написав:

Если за вами в 11 часов кто-то пойдет, вы его тоже зарежете ? Смешно. Вас-то точно посадят. Если за вами в 11 часов кто-то пойдет, вы его тоже зарежете ? Смешно. Вас-то точно посадят.

Ну не просто підійшли, а з конкретною метою "пагаваріть", чекаючи Стерненка в машині.

Ну потрапили бандюки на неочікуваний ніж - буває. Чиста самооборона, бо їх було двоє. Ну не просто підійшли, а з конкретною метою "пагаваріть", чекаючи Стерненка в машині.Ну потрапили бандюки на неочікуваний ніж - буває. Чиста самооборона, бо їх було двоє.

ще раз, для тупих, якщо людина від тебе тікає, яка самооборона, він кого, від тікаючого?

може досить нести пургу? ще раз, для тупих, якщо людина від тебе тікає, яка самооборона, він кого, від тікаючого?може досить нести пургу? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18503 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1045 раз. Подякували: 1219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 14:53 freeze написав:

Первый раз вижу бандюков, которые идут на дело без заточки, биты, кастета.

Может новое поколение бандюков. Да еще имеющих безукоризненный бэкграунд - бывший военный, многодетный отец, в порочащих пророссийских связях ни разу не замечен, обычный работяга, даже не барыга Первый раз вижу бандюков, которые идут на дело без заточки, биты, кастета.Может новое поколение бандюков. Да еще имеющих безукоризненный бэкграунд - бывший военный, многодетный отец, в порочащих пророссийских связях ни разу не замечен, обычный работяга, даже не барыга

Я вже давав посилання на покази водія " мирних громадян", з конкретної банди - як вони чекали Стерненка.

Два амбала проти худенького хлопця не взяли кастети - фантастична історія.

Самооборону можно было за уши притянуть, если хотя бы Стерненко на месте в ухо дали, и он на месте в ответ пырнул ножом. И то не факт принял бы суд во внимание, такой неадекватный ответ.

А так ему показалось, что кто-то дернулся в его сторону и после пробежки в сто метров всё случилось убийством. Тут самооборону можно натянуть только сильно запугав судью, имхо.

Справа резонансна, ватанам і так кинули кістку, якою вони подавляться (справа Шеремета). Підозру Стерненку навіть нова прокурорша не вручить, бо це вже відверта маячня. Я вже давав посилання на покази водія " мирних громадян", з конкретної банди - як вони чекали Стерненка.Два амбала проти худенького хлопця не взяли кастети - фантастична історія.Справа резонансна, ватанам і так кинули кістку, якою вони подавляться (справа Шеремета). Підозру Стерненку навіть нова прокурорша не вручить, бо це вже відверта маячня. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10300 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1127 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 15:00 flyman написав: ще раз, для тупих, якщо людина від тебе тікає, яка самооборона, він кого, від тікаючого?

може досить нести пургу? ще раз, для тупих, якщо людина від тебе тікає, яка самооборона, він кого, від тікаючого?може досить нести пургу?

Ще раз для тупих - не має ні доказів, ні свідків того, що Стерненко наносив удари ножем поза місцем початкового конфлікту. Ще раз для тупих - не має ні доказів, ні свідків того, що Стерненко наносив удари ножем поза місцем початкового конфлікту. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10300 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1127 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 15:07 lapay написав: flyman написав: ще раз, для тупих, якщо людина від тебе тікає, яка самооборона, він кого, від тікаючого?

може досить нести пургу? ще раз, для тупих, якщо людина від тебе тікає, яка самооборона, він кого, від тікаючого?може досить нести пургу?

Ще раз для тупих - не має ні доказів, ні свідків того, що Стерненко наносив удари ножем поза місцем початкового конфлікту. Ще раз для тупих - не має ні доказів, ні свідків того, що Стерненко наносив удари ножем поза місцем початкового конфлікту.



freeze написав: Вышеуказанные обстоятельства и заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что Стерненко С.В. нанес выше указанное смертельное ножевое ранение Кузнецову И.В. от которого последний скончался, нанес после того, как пострадавший начал убегать и пробежал 99,1 м, то есть Стерненко С.В. догнал пострадавшего и намеренно лишил его жизни, то есть совершил уголовное преступление предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК Украины, и соответственно не мог находиться в состоянии необходимой обороны", - сделан окончательный вывод в экспертном заключении. Вышеуказанные обстоятельства и заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что Стерненко С.В. нанес выше указанное смертельное ножевое ранение Кузнецову И.В. от которого последний скончался,то есть Стерненко С.В. догнал пострадавшего и намеренно лишил его жизни, то есть совершил уголовное преступление предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК Украины, и соответственно не мог находиться в состоянии необходимой обороны", - сделан окончательный вывод в экспертном заключении. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18503 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1045 раз. Подякували: 1219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 15:23 flyman

В цій експертизі написано, що вбитий відразу помер від удару в сердце, хоч на відео це далеко не так. Люди бігали і з ножем в серці, тим паче спортсмен. На одній такій "експертизі" далеко не заїдеш, тому цю "підозру" не підписували і не підпишуть. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10300 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1127 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 15:26 freeze написав: Первый раз вижу бандюков, которые идут на дело без заточки, биты, кастета.

Может новое поколение бандюков. Да еще имеющих безукоризненный бэкграунд - бывший военный, многодетный отец, в порочащих пророссийских связях ни разу не замечен, обычный работяга, даже не барыга



Самооборону можно было за уши притянуть, если хотя бы Стерненко на месте в ухо дали, и он на месте в ответ пырнул ножом. И то не факт принял бы суд во внимание, такой неадекватный ответ.

А так ему показалось, что кто-то дернулся в его сторону и после пробежки в сто метров всё случилось убийством. Тут самооборону можно натянуть только сильно запугав судью, имхо. Первый раз вижу бандюков, которые идут на дело без заточки, биты, кастета.Может новое поколение бандюков. Да еще имеющих безукоризненный бэкграунд - бывший военный, многодетный отец, в порочащих пророссийских связях ни разу не замечен, обычный работяга, даже не барыгаСамооборону можно было за уши притянуть, если хотя бы Стерненко на месте в ухо дали, и он на месте в ответ пырнул ножом. И то не факт принял бы суд во внимание, такой неадекватный ответ.А так ему показалось, что кто-то дернулся в его сторону и после пробежки в сто метров всё случилось убийством. Тут самооборону можно натянуть только сильно запугав судью, имхо.

1 у Стерненка есть синяки, раны руки?

2 у Кузнецова и Исайкула были основания находиться у дома Стерненко в 23.00 кроме как для нападения?

3 Подвозили Кузнецова и Исайкула к дому Стерненко Подобедов и Посувайло?

4 Был у Стерненко конфликт с главой полиции и прокурором Одесской области?

5 Был ли живой Кузнецов еще минимум пять минут после ранения? 1 у Стерненка есть синяки, раны руки?2 у Кузнецова и Исайкула были основания находиться у дома Стерненко в 23.00 кроме как для нападения?3 Подвозили Кузнецова и Исайкула к дому Стерненко Подобедов и Посувайло?4 Был у Стерненко конфликт с главой полиции и прокурором Одесской области?5 Был ли живой Кузнецов еще минимум пять минут после ранения? unicdima

Повідомлень: 291 З нами з: 10.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 15:29 lapay написав: flyman

В цій експертизі написано, що вбитий відразу помер від удару в сердце, хоч на відео це далеко не так. Люди бігали і з ножем в серці, тим паче спортсмен. На одній такій "експертизі" далеко не заїдеш, тому цю "підозру" не підписували і не підпишуть. В цій експертизі написано, що вбитий відразу помер від удару в сердце, хоч на відео це далеко не так. Люди бігали і з ножем в серці, тим паче спортсмен. На одній такій "експертизі" далеко не заїдеш, тому цю "підозру" не підписували і не підпишуть.

хз, може дотянуть до сроку давності... хз, може дотянуть до сроку давності... Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18503 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1045 раз. Подякували: 1219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5877587858795880> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Аlександр flyman і 3 гостейМодератори: ТупУм