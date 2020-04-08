Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:flyman В цій експертизі написано, що вбитий відразу помер від удару в сердце, хоч на відео це далеко не так. Люди бігали і з ножем в серці, тим паче спортсмен. На одній такій "експертизі" далеко не заїдеш, тому цю "підозру" не підписували і не підпишуть.
А что какой-то следователь может отклонить результаты официальной экспертизы ? Это не его дело, и он мало компетентен на то, чтобы понять своим мозгом сколько метров кто может и как пробежать.
Тем более другой экспертизы нет, нет проблем, делайте другую экспертизу, если эксперт согласится подписаться под ней, и в суд. Можно суд присяжных, раз такое резонансное дело.
Lapay, я думаю, вы тоже не сомневаетесь, что окажись Вы персонально в такой ситуации, то уже были бы в колонии ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Первый раз вижу бандюков, которые идут на дело без заточки, биты, кастета. Может новое поколение бандюков. Да еще имеющих безукоризненный бэкграунд - бывший военный, многодетный отец, в порочащих пророссийских связях ни разу не замечен, обычный работяга, даже не барыга
Самооборону можно было за уши притянуть, если хотя бы Стерненко на месте в ухо дали, и он на месте в ответ пырнул ножом. И то не факт принял бы суд во внимание, такой неадекватный ответ. А так ему показалось, что кто-то дернулся в его сторону и после пробежки в сто метров всё случилось убийством. Тут самооборону можно натянуть только сильно запугав судью, имхо.
1 у Стерненка есть синяки, раны руки? 2 у Кузнецова и Исайкула были основания находиться у дома Стерненко в 23.00 кроме как для нападения? 3 Подвозили Кузнецова и Исайкула к дому Стерненко Подобедов и Посувайло? 4 Был у Стерненко конфликт с главой полиции и прокурором Одесской области? 5 Был ли живой Кузнецов еще минимум пять минут после ранения?
В суд. Всё в суд. Тут аматорский форум людей, который не имеют доступ ко всем материалам дела, поэтому не могут делать никаких выводов. Пусть разбираются кому положено, оценивают доводы защиты и обвинения, оценивают разные экспертизы. Там есть кучу судебных инстанций, три как минимум, разные люди, разные судьи, за что им деньги платим большие, пусть работают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
lapay написав:flyman В цій експертизі написано, що вбитий відразу помер від удару в сердце, хоч на відео це далеко не так. Люди бігали і з ножем в серці, тим паче спортсмен. На одній такій "експертизі" далеко не заїдеш, тому цю "підозру" не підписували і не підпишуть.
А что какой-то следователь может отклонить результаты официальной экспертизы ? Это не его дело, и он мало компетентен на то, чтобы понять своим мозгом сколько метров кто может и как пробежать.
Тем более другой экспертизы нет, нет проблем, делайте другую экспертизу, если эксперт согласится подписаться под ней, и в суд. Можно суд присяжных, раз такое резонансное дело.
Lapay, я думаю, вы тоже не сомневаетесь, что окажись Вы персонально в такой ситуации, то уже были бы в колонии ?
хіба це вже не повторна експертиза?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ethereum написав:Народ Ви що хочете бути долярчиками далі?? Хто за них голосує ще? Лідером електоральних симпатій на виборах до міської ради є партія "Слуга народу". Її підтримують 22,3% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.
18,6% таких опитаних проголосували б за партію "Європейська солідарність", 13,5% – за партію "УДАР", 9,4% – партію "Батьківщина", 7,2% – партію "Опозиційна платформа – За життя", 5,9% – партію "Голос", 3,8% – партію Шарія, 3,2% – партію "Сила і честь".
freeze написав:В суд. Всё в суд. Тут аматорский форум людей, который не имеют доступ ко всем материалам дела, поэтому не могут делать никаких выводов. Пусть разбираются кому положено, оценивают доводы защиты и обвинения, оценивают разные экспертизы. Там есть кучу судебных инстанций, три как минимум, разные люди, разные судьи, за что им деньги платим большие, пусть работают.
когда речь дошла до фактов то сразу слился. в общем я оказался прав еще в самом начале разговора, но подопытный брыкался, пришлось добить контрольным.
freeze написав:В суд. Всё в суд. Тут аматорский форум людей, который не имеют доступ ко всем материалам дела, поэтому не могут делать никаких выводов. Пусть разбираются кому положено, оценивают доводы защиты и обвинения, оценивают разные экспертизы. Там есть кучу судебных инстанций, три как минимум, разные люди, разные судьи, за что им деньги платим большие, пусть работают.
когда речь дошла до фактов то сразу слился. в общем я оказался прав еще в самом начале разговора, но подопытный брыкался, пришлось добить контрольным.
Какие факты ? Откуда у тебя факты ? Из СМИ, как и у всех теоретиков, коими все здесь являются ? Какой синяк ? Где экспертиза и описание ? Были кто-то где-то, что карантин был и было ограничение по передвижению ? Напали на бедолагу как - вербально ? Достаточно ли, чтобы убить за это ? Не ваше дело судить, для это есть в государстве специальные высоко оплачиваемые люди.
А то эти активисты-аматоры, которые самозванно берут на себя функции судит, обвинять, отбеливать преступников, функции которые им никто не давал, которые они сами себе присвоили, типа членов Домкома Швондеров у Булгакова, начинают утомлять. Вносят хаос, срач и разброд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shapo написав:А ведь у убитого этим у*** остались жена и дети.
Видимо Стерненку перед тем, как защитить себя от нападавших титушек, все таки надо было спросить у них "а нет ли у вас жен и детей, дорогие мои человеки?".
Судя по тому что нож которым был убит якобы нападавший был у "активиста" кто на кого нападал ещё большой вопрос. С трудом представляю людей идущих кого-то минимум избить с голыми руками. Такие только в фильмах бывают, в жизни не встречал
freeze написав:В суд. Всё в суд. Тут аматорский форум людей, который не имеют доступ ко всем материалам дела, поэтому не могут делать никаких выводов. Пусть разбираются кому положено, оценивают доводы защиты и обвинения, оценивают разные экспертизы. Там есть кучу судебных инстанций, три как минимум, разные люди, разные судьи, за что им деньги платим большие, пусть работают.
когда речь дошла до фактов то сразу слился. в общем я оказался прав еще в самом начале разговора, но подопытный брыкался, пришлось добить контрольным.
Какие факты ? Откуда у тебя факты ? Из СМИ, как и у всех теоретиков, коими все здесь являются ? Какой синяк ? Где экспертиза и описание ? Были кто-то где-то, что карантин был и было ограничение по передвижению ? Напали на бедолагу как - вербально ? Достаточно ли, чтобы убить за это ? Не ваше дело судить, для это есть в государстве специальные высоко оплачиваемые люди.
А то эти активисты-аматоры, которые самозванно берут на себя функции судит, обвинять, отбеливать преступников, функции которые им никто не давал, которые они сами себе присвоили, типа членов Домкома Швондеров у Булгакова, начинают утомлять. Вносят хаос, срач и разброд.
Дословно: "При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции Беляевского ОП остановился, чтобы сделать замечание группе лиц, которые находились возле магазина без средств защиты (масок). В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо ".
Детали: Подполковника полиции госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Предоставлять какие-либо объяснения и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения правонарушитель отказался.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/