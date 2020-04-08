Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Судя по тому что нож которым был убит якобы нападавший был у "активиста" кто на кого нападал ещё большой вопрос. С трудом представляю людей идущих кого-то минимум избить с голыми руками. Такие только в фильмах бывают, в жизни не встречал
То есть Стерненко шел к своему дому что-бы убить Кузнецова и Исайкула которых туда совершенно случайно привезли в одиннадцать ночи?
flyman написав:В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо
У нас тут один известный одесский активист после того как полицейский сделал замечание за неправильную парковку, сломал нос полицейскому. Так даже дело не открыли, полицейский написал заявление, что не имеет никаких претензий. Нос сломали, ерунда полная, какие могут быть претензии у полицейского.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Schmit здорово портной пошутил, мол, "нужно прибрать банды с улиц". это в Австрии, видимо, глаза открываются. вода полезная, видимо. а пока у чивокуни сидел в администрации банды по всему Киеву с гнездом в Мариинском ему не мешали. как и всем остальным рыгам на видео.
flyman написав:В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо
У нас тут один известный одесский активист после того как полицейский сделал замечание за неправильную парковку, сломал нос полицейскому. Так даже дело не открыли, полицейский написал заявление, что не имеет никаких претензий. Нос сломали, ерунда полная, какие могут быть претензии у полицейского.
Це взагалі показник абсолюної нездатності системи впливати на когось , крім законослухняних громадян . Нездатність всієї цієї системи охорони порядку ( від поліції до судів ) захищати реально громадян - якраз з часом і приводить до хаосу та анархічно-кримінальних стосунків в суспільстві . В результаті в якийсь момент відбувається вибух - і розвалюється все ...
Аlександр написав:Так для чего Западу и Соросу с их аристократичными чикагскими мальчиками марать и смешивать себя с токсичными порохоботами, пусть даже и прикидывающимися ихними сателлитами Они должны понимать, что выгораживая гопников и убийц вроде стерненко, они тем самым ставят их в один ряд вместе с учителями, что сейчас уроки детям преподают и другими такими же самыми незапятнанными простыми сотрудниками.
А Стерненко герой. Он замочил русскую сволочь. Русскую сволочь и их наймитов надо безжалостно истреблять с лица земли. Риспект Стерненко!
Впервые Стерненко попал в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков еще в 2013 году. То есть еще до Майдана и до того момента, когда он вошел в "Правый сектор" и стал известен как руководитель одесского филиала этой организации.
Согласно уголовному производству, зарегистрированному в Едином реестре досудебных расследований под номером 1201716000000092 от 14.12.2017 года, Сергей Стерненко подозревается в нескольких эпизодах продажи наркотиков через интернет – этой деятельностью он, по данным оперативников, начал заниматься с 2013 года.
Также бывший соратник Стерненко, активист Дмитрий Рудой сообщил "Стране", что радикал в 2014 году, будучи руководителем "Правого сектора" в Одессе, занимался крышеванием баров и киосков.
Однако помимо подозрений в торговле наркотиками, в полиции лежат еще как минимум два заявления от пострадавших от Стерненко людей.
На этот раз речь идет уже о преступлениях более тяжких – похищениях людей, грабеже и вымогательстве. Интересно, что уголовным производствам по похищениям людей уже по три года, но они до сих пор пребывают в "замороженном" состоянии – видимо, по "политическим" мотивам.
Согласно одному из заявлений, Сергей Стерненко с неким Русланом Д. похитил и пытал депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича в 2015 году. После похищения депутата избивали дубинкой и пытали изощренными методами – например, давили пальцы Щербича плоскогубцами. Также, по словам потерпевшего, ему несколько раз стреляли из травматического пистолета в спину и ноги. При этом Щербич был связан по рукам и ногам.
По данным полиции, похитители во главе со Стерненко, держали Щербича в офисе "Правого сектора" – на улице Жуковского в Одессе. После запугиваний и избиений "активисты" выбросили депутата возле Суворовского суда Одессы.
О втором случае похищения и пыток группой активистов во главе с Сергеем Стерненко рассказал еще один одессит – Стас В. Его заявление тоже находится в полиции. Он утверждает, что его похитили и угрожали люди, среди которых был Стерненко - по наводке "Правого сектора" из Белой Церкви, которым Стас недавно продал машину. У него в итоге отобрали шесть тысяч долларов. Решить вопрос по закону не удалось.
В 2017 году Сергея Стерненко все-таки задержали и отправили в одесский следственный изолятор. На этот раз по подозрению в организации массовых беспорядков в Одесском городском саду, в ходе которых получили травмы несколько полицейских.
Все по классике и нарастающей - наркотики, вымогательство, рекет, разбой и венец карьеры патриота - покушение на убийство вместе с самим умышленным убийством при отягчающих обстоятельствах. Дедушка Сорос, и не стыдно ли вам своих кембриджских и гарвардских девочек-мальчиков такими патриотическими активистами вымарывать, если, конечно, наркотики, рекет, разбой и убийства не основа "Открытого Общества" А убийце, вымогателю, гопнику пора возвращаться в родные пенаты, где его действительно по-настоящему любят и ждут.
В 2017 году Сергея Стерненко все-таки задержали и отправили в одесский следственный изолятор. На этот раз по подозрению в организации массовых беспорядков в Одесском городском саду, в ходе которых получили травмы несколько полицейских. Радикала по заказу неких его недоброжелателей закрыли в камеру, в которой содержались заключенные из категории отверженных и "опущенных" по тюремным "понятиям". По слухам, в этой камере с активистом обошлись не очень ласково.
Этот случай прокомментировали авторитетные в криминальном мире люди, которые находились в это время в СИЗО: "Со Стерненко поступили по беспределу. Людской ход (воры и их смотрящие по СИЗО. – Прим. ред.) в этом случае не при делах, этого человека заказали его же подельники – "активисты".
Libo написав:Посмотри, до чего довели вашу "великую энергетическую державу" ваши московские мальчики. Аж по бункерам поховались со страха от гнева своих пида-рашкиных.
Посмотрел и ужаснулся! Бедные, бедные, бедные, несчастные утята Без кредитки и работы ты в Америке нищеброд и раб. Остаться без кредитки, - значит остаться без средств к существованию, а теряя работу ты теряешь и медстраховку, что равнозначно колоссальным счетам за лечение.
Еще одно объяснение быстрому распространению инфекции - дорогая медицина в США и отсутствие оплачиваемого больничного во многих штатах, из-за чего грипп тут обычно переносят на ногах (а к коронавирусу сначала относились как к гриппу).
Те, кто не мог себе позволить лечение от коронавируса (люди без страховки), лечились дома, а в больницу попадали уже когда помочь им было нельзя.
"Из-за карантина в США работу потеряли 16 миллионов человек, то есть они остались без страховки, которую обычно оплачивает работодатель. Кроме них, еще примерно у 30 миллионов американцев нет страховки (низкооплачиваемые сотрудники сферы обслуживания, водители, кассиры, официанты, повара, работники торговли), а еще есть миллионы нелегалов. Попасть в больницу для них - это счета на десятки тысяч долларов. И тесты на коронавирус поначалу были платными, около 900 долларов. Лишь 18 марта приняли закон Families First Coronavirus Response Act, который покрывает стоимость тестирования на коронавирус, но не стоимость обращения в пункты скорой помощи, консультацию врача и лечение", - говорит "Стране" журналистка Абигайль Абрамс.
Как говорят эксперты, если бы в США ввели всеобщую систему медицинского страхования для всех граждан, вне зависимости от их дохода (как это практикуется в большинстве европейских стран), распространение пандемии удалось бы сдержать на более ранних стадиях.
Нынче же есть несколько планов страховок, от которых зависит плата за лечение.
Согласно анализу независимого исследовательского центра Фонд семьи Кайзер, стоимость лечения COVID-19 для человека, имеющего страховку работодателя доходит до 10 тысяч долларов США за 5 дней госпитализации. Люди с серьезными осложнениями могут получить счета примерно вдвое больше: 20 тысяч (за 7 дней госпитализации).
А без страховки эти суммы и вовсе составляют 40-75 тысяч долларов, пишет CNBC со ссылкой на организацию FAIR Health. Правда, малоимущие могут претендовать на госсубсидии на лечение.
История Дэнни Аскини
Одна из тех, кому выставили колоссальный счет за лечение коронавируса, стала жительница Бостона Дэнни Аскини, об истории которой рассказали американские СМИ.
Женщина, которая борется с онкологией, попала в больницу с симптомами коронавируса в конце февраля, после того, как уволилась с работы из-за переезда в другой штат и потеряла страховку.
Аскини сначала пошла в отделение скорой помощи, но ей отказали в тесте. Обследовали через пару дней, когда стало хуже. Женщину в итоге вылечили.
По затем ей пришел крупный счет, в который был вписана и стоимость теста, так как она проходила его еще до того, как приняли закон о бесплатных тестах (закон не распространяется на тех пациентов, кому тест на коронавирус делали до его принятия 18 марта).
"У меня просто не было слов, я была шокирована. Счет был примерно на 34 тысячи долларов. Только тест на COVID-19 обошелся в 907 долларов. И это всего 2% моего счета", - рассказывала Аскини Times.
Например, счет за первый визит в пункт скорой помощи госпиталя составил 1 тысячи 804 доллара за само посещение и 3 тысячи 841 доллар за услуги больницы и налог на нахождение в госпитале, который снимают за каждое посещение. В услуги больницы могут входить тестирование на грипп, рентгенографию грудной клетки и бактериальные, вирусные или анализы крови.
Аlександр написав:Все по классике и нарастающей - наркотики, вымогательство, рекет, разбой и венец карьеры патриота - покушение на убийство вместе с самим умышленным убийством при отягчающих обстоятельствах. Дедушка Сорос, и не стыдно ли вам своих кембриджских и гарвардских девочек-мальчиков такими патриотическими активистами вымарывать, если, конечно, наркотики, рекет, разбой и убийства не основа "Открытого Общества" А убийце, вымогателю, гопнику пора возвращаться в родные пенаты, где его действительно по-настоящему любят и ждут.
а вот и третий поклонник русскомирной пропаганды нарисовался. уверен, что этот тоже на вопросы поставленные не ответит и сольётся.