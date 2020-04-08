"Из-за карантина в США работу потеряли 16 миллионов человек, то есть они остались без страховки, которую обычно оплачивает работодатель. Кроме них, еще примерно у 30 миллионов американцев нет страховки (низкооплачиваемые сотрудники сферы обслуживания, водители, кассиры, официанты, повара, работники торговли), а еще есть миллионы нелегалов. Попасть в больницу для них - это счета на десятки тысяч долларов.

А без страховки эти суммы и вовсе составляют 40-75 тысяч долларов

История Дэнни Аскини

Еще одно объяснение быстрому распространению инфекции - дорогая медицина в США и отсутствие оплачиваемого больничного во многих штатах, из-за чего грипп тут обычно переносят на ногах (а к коронавирусу сначала относились как к гриппу).Те, кто не мог себе позволить лечение от коронавируса (люди без страховки), лечились дома, а в больницу попадали уже когда помочь им было нельзя.И тесты на коронавирус поначалу были платными, около 900 долларов. Лишь 18 марта приняли закон Families First Coronavirus Response Act, который покрывает стоимость тестирования на коронавирус, но не стоимость обращения в пункты скорой помощи, консультацию врача и лечение", - говорит "Стране" журналистка Абигайль Абрамс.Как говорят эксперты, если бы в США ввели всеобщую систему медицинского страхования для всех граждан, вне зависимости от их дохода (как это практикуется в большинстве европейских стран), распространение пандемии удалось бы сдержать на более ранних стадиях.Нынче же есть несколько планов страховок, от которых зависит плата за лечение.Согласно анализу независимого исследовательского центра Фонд семьи Кайзер, стоимость лечения COVID-19 для человека, имеющего страховку работодателя доходит до 10 тысяч долларов США за 5 дней госпитализации. Люди с серьезными осложнениями могут получить счета примерно вдвое больше: 20 тысяч (за 7 дней госпитализации)., пишет CNBC со ссылкой на организацию FAIR Health. Правда, малоимущие могут претендовать на госсубсидии на лечение.Одна из тех, кому выставили колоссальный счет за лечение коронавируса, стала жительница Бостона Дэнни Аскини, об истории которой рассказали американские СМИ.Женщина, которая борется с онкологией, попала в больницу с симптомами коронавируса в конце февраля, после того, как уволилась с работы из-за переезда в другой штат и потеряла страховку.Аскини сначала пошла в отделение скорой помощи, но ей отказали в тесте. Обследовали через пару дней, когда стало хуже. Женщину в итоге вылечили.По затем ей пришел крупный счет, в который был вписана и стоимость теста, так как она проходила его еще до того, как приняли закон о бесплатных тестах (закон не распространяется на тех пациентов, кому тест на коронавирус делали до его принятия 18 марта)."У меня просто не было слов, я была шокирована. Счет был примерно на 34 тысячи долларов. Только тест на COVID-19 обошелся в 907 долларов. И это всего 2% моего счета", - рассказывала Аскини Times.Например, счет за первый визит в пункт скорой помощи госпиталя составил 1 тысячи 804 доллара за само посещение и 3 тысячи 841 доллар за услуги больницы и налог на нахождение в госпитале, который снимают за каждое посещение. В услуги больницы могут входить тестирование на грипп, рентгенографию грудной клетки и бактериальные, вирусные или анализы крови.В своем Twitter женщина показала те самые счета.