Puente написав: freeze написав: flyman написав: В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо



У нас тут один известный одесский активист после того как полицейский сделал замечание за неправильную парковку, сломал нос полицейскому.

Так даже дело не открыли, полицейский написал заявление, что не имеет никаких претензий.

Нос сломали, ерунда полная, какие могут быть претензии у полицейского. У нас тут один известный одесский активист после того как полицейский сделал замечание за неправильную парковку, сломал нос полицейскому.Так даже дело не открыли, полицейский написал заявление, что не имеет никаких претензий.Нос сломали, ерунда полная, какие могут быть претензии у полицейского.



Це взагалі показник абсолюної нездатності системи впливати на когось , крім законослухняних громадян . Нездатність всієї цієї системи охорони порядку ( від поліції до судів ) захищати реально громадян - якраз з часом і приводить до хаосу та анархічно-кримінальних стосунків в суспільстві . В результаті в якийсь момент відбувається вибух - і розвалюється все ... Це взагалі показник абсолюної нездатності системи впливати на когось , крім законослухняних громадян . Нездатність всієї цієї системи охорони порядку ( від поліції до судів ) захищати реально громадян - якраз з часом і приводить до хаосу та анархічно-кримінальних стосунків в суспільстві . В результаті в якийсь момент відбувається вибух - і розвалюється все ...

чекай, це ж при По реформована ... і розвалюється все... чекай, це ж при По реформована ... і розвалюється все...

