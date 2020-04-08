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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 13 кві, 2020 17:48
unicdima написав: freeze написав:
unicdima написав:shapo и freeze, а как вы относитесь к событиям 2 мая в Одессе?
Ужасно отношусь.
А как вы относитесь как крышеванию наркоторговли и похищению людей ?
это не ответ.
с тобой все понятно, дальше только попусту тратить время.
Так что с ответом на мой вопрос, любишь кокаинчиком нюхнуть ?
Тоже надоел, иди отдыхай, книжки читай.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 17:48
Puente написав: freeze написав: flyman написав:
В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо
У нас тут один известный одесский активист после того как полицейский сделал замечание за неправильную парковку, сломал нос полицейскому.
Так даже дело не открыли, полицейский написал заявление, что не имеет никаких претензий.
Нос сломали, ерунда полная, какие могут быть претензии у полицейского.
Це взагалі показник абсолюної нездатності системи впливати на когось , крім законослухняних громадян . Нездатність всієї цієї системи охорони порядку ( від поліції до судів ) захищати реально громадян - якраз з часом і приводить до хаосу та анархічно-кримінальних стосунків в суспільстві . В результаті в якийсь момент відбувається вибух - і розвалюється все ...
чекай, це ж при По реформована ... і розвалюється все...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Пон 13 кві, 2020 17:51
unicdima написав:
shapo и freeze, а как вы относитесь к событиям 2 мая в Одессе?
Плохо как и к любому преступлению на которое ни при Порошенко, ни при уже Зеленском не будет получен ответ.
По якобы про-российским источникам преступление организовал Парубий, по тем что милы вашему сердцу "патриота" что-то невнятное
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 13 кві, 2020 17:51
Аlександр написав:
Без кредитки и работы ты в Америке нищеброд и раб. Остаться без кредитки, - значит остаться без средств к существованию, а теряя работу ты теряешь и медстраховку, что равнозначно колоссальным счетам за лечение.
О, вернулся еще один волгарь и с ходу завел шарманку про "у них негров линчуют"? Бедные, бедные волгари, теперь им приходится в 2 раза больше пахать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 17:53
shapo написав: unicdima написав:
shapo и freeze, а как вы относитесь к событиям 2 мая в Одессе?
Плохо как и к любому преступлению на которое ни при Порошенко, ни при уже Зеленском не будет получен ответ.
По якобы про-российским источникам преступление организовал Парубий
Порошенко и Турчинов. Один заряжал пулемет, второй подносил патроны.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 18:02
shapo написав: unicdima написав:
shapo и freeze, а как вы относитесь к событиям 2 мая в Одессе?
Плохо как и к любому преступлению на которое ни при Порошенко, ни при уже Зеленском не будет получен ответ.
По якобы про-российским источникам преступление организовал Парубий, по тем что милы вашему сердцу "патриота" что-то невнятное
о каком преступлении речь?
конкретно
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Додано: Пон 13 кві, 2020 18:05
freeze написав:
А как вы относитесь как крышеванию наркоторговли и похищению людей ?
Ви ще спитайте, чому Порошенко замовив брата?
Хіба є карні справи чи вирок суду, по Стерненку, по наркотикам чи ватним активістам? Є тільки справа по вбивству, в якій і досі немає підписаної підозри.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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