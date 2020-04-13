Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Хороши "убийцы" зарезанные "пострадавшим" стерненко получившим непонятную, скорее всего, сделанную самим рану руки от пореза своим же ножом.
Нет ни доказательств ни опровержений, потому нет оснований ни называть совершенное убийство намеренным, ни опровергнуть то, что это была самооборона.
Каких доказательств вам не хватает ))) Признание покойного ? Где здесь самооборона ?
"Вышеуказанные обстоятельства и заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что Стерненко С.В. нанес выше указанное смертельное ножевое ранение Кузнецову И.В. от которого последний скончался, нанес после того, как пострадавший начал убегать и пробежал 99,1 м, то есть Стерненко С.В. догнал пострадавшего и намеренно лишил его жизни, то есть совершил уголовное преступление предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК Украины, и соответственно не мог находиться в состоянии необходимой обороны", - сделан окончательный вывод в экспертном заключении.
Я не суд и даже не прокурор, у меня нет оснований ни оправдывать его ни обвинять
unicdima написав:shapo и freeze, а как вы относитесь к событиям 2 мая в Одессе?
Плохо как и к любому преступлению на которое ни при Порошенко, ни при уже Зеленском не будет получен ответ. По якобы про-российским источникам преступление организовал Парубий, по тем что милы вашему сердцу "патриота" что-то невнятное
pesikot написав:Очевидные в твоём воспалённом воображении ? Я тебе давно предлагаю, ты по легенде у нас строитель. Посади любого строителя в СИЗО и он будет знать за что. Давай тебя посадим
Легенды это у тебя, порохобот из Чернигова, где ты занимаешься неизвестно чем кроме политинформацией на этом форуме. О строителях ты знаешь примерно то же что и о СИЗО где ни разу не был - вся твоя информированность об этом мире из инетовских помоек и окна твоего провинциального городка
Schmit написав: А вот Парубий в тельняшке ведет агонь по мирным любителям рускага мира.
Из комментариев Антимайдановцы не носили георгиевскую ленточку вместе с красной повязкой. Так себя обозначили провокаторы для ментов, также, участвовавших в провокации столкновений. Стрельбой и камнями они разъярили толпу и вывели её к лагерю антимайдановцев.
http://2mayodessa.org/%D0%BE%D0%B4%D0%B ... -%D1%87-4/ Совсем другая, не менее важная, сторона поисков виновника (или виновников) – кого в итоге посчитали виноватыми жители города. По данным проведенного Research & Branding Group во второй половине мая 2014 года опроса жителей Одессы о том, кого они считают виновными в событиях 2 мая, самыми распространенными ответами оказались «правительство Украины» (30%), «милиция» (24%) и «одесская власть» (8%), и существенная часть (32%) затруднилась с ответом
shapo написав:Плохо как и к любому преступлению на которое ни при Порошенко, ни при уже Зеленском не будет получен ответ. По якобы про-российским источникам преступление организовал Парубий
Порошенко и Турчинов. Один заряжал пулемет, второй подносил патроны.
А вот Парубий в тельняшке ведет агонь по мирным любителям рускага мира.
Никто так внятно и не смог объяснить как можно в течение 20 минут палить в толпу людей из оружия похожего на автомат Калашникова как у этого Боцмана и при этом в данном эпизоде за 20 минут погиб максимум один человек, и то судя по всему из другого оружия.
Какая-то ерунда, все кто стрелял в жизни из АК, скажут что это фантастика, при такой интенсивности стрельбы из такого оружия в скопление людей должны быть десятки погибших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.