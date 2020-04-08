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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5881588258835884
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:42

  shapo написав:вся твоя информированность об этом мире из инетовских помоек

Ты уже самокритичен в отношении себя :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:48

  freeze написав:
Какая-то ерунда, все кто стрелял в жизни из АК, скажут что это фантастика, при такой интенсивности стрельбы из такого оружия в скопление людей должны быть десятки погибших.

Не перестаю удивляться, какая многогранная личность у коллеги freeze :)
Много где был, со многими знаком, по-любому вопросу у него своё экспертное и правильное мнение :)

Знает, как выглядит стрельба из АК, а также вычисляете любого преступника по отпечатку ботинка на песке :)

Даже со Стерненко общался, только, в момент общения со Стерненко, не называл его убийцей прямо в глаза.
Зато здесь на форуме ... :) Ухх, какой изобличитель "убийц" :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:40

Рыговата продолжает играть в непонималку. Точно как шакалистое хулиганьё, борзое против слабых и исподтишка, а как только отгребают, сразу чуть ли не про ЕСПЧ вспоминают и супергуманизм.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:44

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:
Какая-то ерунда, все кто стрелял в жизни из АК, скажут что это фантастика, при такой интенсивности стрельбы из такого оружия в скопление людей должны быть десятки погибших.

Не перестаю удивляться, какая многогранная личность у коллеги freeze :)
Много где был, со многими знаком, по-любому вопросу у него своё экспертное и правильное мнение :)

Знает, как выглядит стрельба из АК, а также вычисляете любого преступника по отпечатку ботинка на песке :)

Даже со Стерненко общался, только, в момент общения со Стерненко, не называл его убийцей прямо в глаза.
Зато здесь на форуме ... :) Ухх, какой изобличитель "убийц" :)


Я с автоматом Калашникова провел не расставаясь пару лет, поэтому можете смело считать меня специалистом в этом вопросе.

Зачем мне Сироже говорить, что он убийца, все это и так знают, что он убил, и он в курсе.
Мне надо было разрешить одну ситуацию, а так с криком вопросы не решаются, тем более Сирожа обычно с корешами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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