Ты уже самокритичен в отношении себя
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:42
Ты уже самокритичен в отношении себя
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:48
Не перестаю удивляться, какая многогранная личность у коллеги freeze
Много где был, со многими знаком, по-любому вопросу у него своё экспертное и правильное мнение
Знает, как выглядит стрельба из АК, а также вычисляете любого преступника по отпечатку ботинка на песке
Даже со Стерненко общался, только, в момент общения со Стерненко, не называл его убийцей прямо в глаза.
Зато здесь на форуме ... Ухх, какой изобличитель "убийц"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 13 кві, 2020 20:40
Рыговата продолжает играть в непонималку. Точно как шакалистое хулиганьё, борзое против слабых и исподтишка, а как только отгребают, сразу чуть ли не про ЕСПЧ вспоминают и супергуманизм.
Додано: Пон 13 кві, 2020 20:44
Re: Політичні дискусії
Я с автоматом Калашникова провел не расставаясь пару лет, поэтому можете смело считать меня специалистом в этом вопросе.
Зачем мне Сироже говорить, что он убийца, все это и так знают, что он убил, и он в курсе.
Мне надо было разрешить одну ситуацию, а так с криком вопросы не решаются, тем более Сирожа обычно с корешами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|