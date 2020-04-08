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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5881588258835884 Додано: Пон 13 кві, 2020 19:42 shapo написав: вся твоя информированность об этом мире из инетовских помоек вся твоя информированность об этом мире из инетовских помоек

Ты уже самокритичен в отношении себя Ты уже самокритичен в отношении себя "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4337 З нами з: 31.08.09 Подякував: 309 раз. Подякували: 947 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 19:48 freeze написав:

Какая-то ерунда, все кто стрелял в жизни из АК, скажут что это фантастика, при такой интенсивности стрельбы из такого оружия в скопление людей должны быть десятки погибших. Какая-то ерунда, все кто стрелял в жизни из АК, скажут что это фантастика, при такой интенсивности стрельбы из такого оружия в скопление людей должны быть десятки погибших.

Не перестаю удивляться, какая многогранная личность у коллеги freeze

Много где был, со многими знаком, по-любому вопросу у него своё экспертное и правильное мнение



Знает, как выглядит стрельба из АК, а также вычисляете любого преступника по отпечатку ботинка на песке



Даже со Стерненко общался, только, в момент общения со Стерненко, не называл его убийцей прямо в глаза.

Зато здесь на форуме ... Ухх, какой изобличитель "убийц" Не перестаю удивляться, какая многогранная личность у коллегиМного где был, со многими знаком, по-любому вопросу у него своё экспертное и правильное мнениеЗнает, как выглядит стрельба из АК, а также вычисляете любого преступника по отпечатку ботинка на пескеДаже со Стерненко общался, только, в момент общения со Стерненко, не называл его убийцей прямо в глаза.Зато здесь на форуме ...Ухх, какой изобличитель "убийц" "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4337 З нами з: 31.08.09 Подякував: 309 раз. Подякували: 947 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 20:40 Рыговата продолжает играть в непонималку. Точно как шакалистое хулиганьё, борзое против слабых и исподтишка, а как только отгребают, сразу чуть ли не про ЕСПЧ вспоминают и супергуманизм. komp 1 Повідомлень: 8191 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2241 раз. Подякували: 3265 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 20:44 Re: Політичні дискусії pesikot написав: freeze написав:

Какая-то ерунда, все кто стрелял в жизни из АК, скажут что это фантастика, при такой интенсивности стрельбы из такого оружия в скопление людей должны быть десятки погибших. Какая-то ерунда, все кто стрелял в жизни из АК, скажут что это фантастика, при такой интенсивности стрельбы из такого оружия в скопление людей должны быть десятки погибших.

Не перестаю удивляться, какая многогранная личность у коллеги freeze

Много где был, со многими знаком, по-любому вопросу у него своё экспертное и правильное мнение



Знает, как выглядит стрельба из АК, а также вычисляете любого преступника по отпечатку ботинка на песке



Даже со Стерненко общался, только, в момент общения со Стерненко, не называл его убийцей прямо в глаза.

Зато здесь на форуме ... Ухх, какой изобличитель "убийц" Не перестаю удивляться, какая многогранная личность у коллегиМного где был, со многими знаком, по-любому вопросу у него своё экспертное и правильное мнениеЗнает, как выглядит стрельба из АК, а также вычисляете любого преступника по отпечатку ботинка на пескеДаже со Стерненко общался, только, в момент общения со Стерненко, не называл его убийцей прямо в глаза.Зато здесь на форуме ...Ухх, какой изобличитель "убийц"



Я с автоматом Калашникова провел не расставаясь пару лет, поэтому можете смело считать меня специалистом в этом вопросе.



Зачем мне Сироже говорить, что он убийца, все это и так знают, что он убил, и он в курсе.

Мне надо было разрешить одну ситуацию, а так с криком вопросы не решаются, тем более Сирожа обычно с корешами. Я с автоматом Калашникова провел не расставаясь пару лет, поэтому можете смело считать меня специалистом в этом вопросе.Зачем мне Сироже говорить, что он убийца, все это и так знают, что он убил, и он в курсе.Мне надо было разрешить одну ситуацию, а так с криком вопросы не решаются, тем более Сирожа обычно с корешами. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16281 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4106 раз. Подякували: 6446 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5881588258835884 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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