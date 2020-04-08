Ты уже самокритичен в отношении себя
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:42
Ты уже самокритичен в отношении себя
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:48
Не перестаю удивляться, какая многогранная личность у коллеги freeze
Много где был, со многими знаком, по-любому вопросу у него своё экспертное и правильное мнение
Знает, как выглядит стрельба из АК, а также вычисляете любого преступника по отпечатку ботинка на песке
Даже со Стерненко общался, только, в момент общения со Стерненко, не называл его убийцей прямо в глаза.
Зато здесь на форуме ... Ухх, какой изобличитель "убийц"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 13 кві, 2020 20:40
Рыговата продолжает играть в непонималку. Точно как шакалистое хулиганьё, борзое против слабых и исподтишка, а как только отгребают, сразу чуть ли не про ЕСПЧ вспоминают и супергуманизм.
Додано: Пон 13 кві, 2020 20:44
Re: Політичні дискусії
Я с автоматом Калашникова провел не расставаясь пару лет, поэтому можете смело считать меня специалистом в этом вопросе.
Зачем мне Сироже говорить, что он убийца, все это и так знают, что он убил, и он в курсе.
Мне надо было разрешить одну ситуацию, а так с криком вопросы не решаются, тем более Сирожа обычно с корешами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 13 кві, 2020 21:13
Re: Політичні дискусії
Ого. Мушка хоть спилена была? Хотя даже так - незабываемое ощущение, наверное.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Пон 13 кві, 2020 21:26
Коллега freeze, есть моменты, когда вам следует включать своего зам.полита. А есть, когда лучше молчать
Зам.политы из АК не стреляют, у них другое предназначение
Ну вот, опять набросили. При чём, мелко-мелко так
Не простой freeze перед Стерненко засцал Перед 25-летним хлопцем
Вы скатились во враньё своих убеждений
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 13 кві, 2020 21:34
о как, подозревается в продаже наркотиков четыре года назад но никаких фактов подтверждающих это нет, вместо фактов в***р на украинофобской помойке strana.ua
а основное, что ему пытаются приписать это типа крышевание магазинов по рыбалке, в которых кто-то когда-то продавал наркотики, при этом никаких фактов связывающих Стерненка с продажей наркотиков там нет даже в записанных разговорах.
пока слабовато, врите есчо.
Додано: Пон 13 кві, 2020 21:42
а я думал о всех событиях 2 мая, с того момента как русскомирные стали убивать людей еще у Афины, задолго до Дома.
Вот интересно, все 2 мая было заснято на видео, тысячи людей видели как все происходило, но ватники до сих пор носятся с укроинофобской лживой пургой.
Это один в один как с событиями на Майдане, все видели как беркутня расстреливала людей, а русскомирные говорят беркут был безоружный.
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:00
Всем салют. Интереса ради почитываю чатик Стерненко (так и называется) в телеграме. И что я вам скажу - такого заповедного краснокнижного эпигонства, как здесь, нет даже там! Настолько отвыкаешь от этого упоротого порохоботского шабаша, не читая политическую ветку finance.ua, что просто неприятно становится со временем сюда возвращаться...
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:17
Re: Політичні дискусії
Виртуальным диванным воинам в принципе может быть не понятно, что какие то люди не один год таскали АК, а не мучали клавиатуру за деньги
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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