Додано: Пон 13 кві, 2020 21:42

shapo написав: unicdima написав: о каком преступлении речь?

конкретно о каком преступлении речь?конкретно

О сожженных в доме Профсоюзов https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 86aoexRp1o О сожженных в доме Профсоюзов

а я думал о всех событиях 2 мая, с того момента как русскомирные стали убивать людей еще у Афины, задолго до Дома.Вот интересно, все 2 мая было заснято на видео, тысячи людей видели как все происходило, но ватники до сих пор носятся с укроинофобской лживой пургой.Это один в один как с событиями на Майдане, все видели как беркутня расстреливала людей, а русскомирные говорят беркут был безоружный.