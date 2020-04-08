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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5882588358845885>
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:42

  shapo написав:вся твоя информированность об этом мире из инетовских помоек

Ты уже самокритичен в отношении себя :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:48

  freeze написав:
Какая-то ерунда, все кто стрелял в жизни из АК, скажут что это фантастика, при такой интенсивности стрельбы из такого оружия в скопление людей должны быть десятки погибших.

Не перестаю удивляться, какая многогранная личность у коллеги freeze :)
Много где был, со многими знаком, по-любому вопросу у него своё экспертное и правильное мнение :)

Знает, как выглядит стрельба из АК, а также вычисляете любого преступника по отпечатку ботинка на песке :)

Даже со Стерненко общался, только, в момент общения со Стерненко, не называл его убийцей прямо в глаза.
Зато здесь на форуме ... :) Ухх, какой изобличитель "убийц" :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:40

Рыговата продолжает играть в непонималку. Точно как шакалистое хулиганьё, борзое против слабых и исподтишка, а как только отгребают, сразу чуть ли не про ЕСПЧ вспоминают и супергуманизм.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:44

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:
Какая-то ерунда, все кто стрелял в жизни из АК, скажут что это фантастика, при такой интенсивности стрельбы из такого оружия в скопление людей должны быть десятки погибших.

Не перестаю удивляться, какая многогранная личность у коллеги freeze :)
Много где был, со многими знаком, по-любому вопросу у него своё экспертное и правильное мнение :)

Знает, как выглядит стрельба из АК, а также вычисляете любого преступника по отпечатку ботинка на песке :)

Даже со Стерненко общался, только, в момент общения со Стерненко, не называл его убийцей прямо в глаза.
Зато здесь на форуме ... :) Ухх, какой изобличитель "убийц" :)


Я с автоматом Калашникова провел не расставаясь пару лет, поэтому можете смело считать меня специалистом в этом вопросе.

Зачем мне Сироже говорить, что он убийца, все это и так знают, что он убил, и он в курсе.
Мне надо было разрешить одну ситуацию, а так с криком вопросы не решаются, тем более Сирожа обычно с корешами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:13

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я с автоматом Калашникова провел не расставаясь пару лет


Ого. Мушка хоть спилена была? Хотя даже так - незабываемое ощущение, наверное.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:26

  freeze написав:
Я с автоматом Калашникова провел не расставаясь пару лет, поэтому можете смело считать меня специалистом в этом вопросе.

Коллега freeze, есть моменты, когда вам следует включать своего зам.полита. А есть, когда лучше молчать :)
Зам.политы из АК не стреляют, у них другое предназначение :)

  freeze написав:Зачем мне Сироже говорить, что он убийца, все это и так знают, что он убил, и он в курсе.
Мне надо было разрешить одну ситуацию, а так с криком вопросы не решаются, тем более Сирожа обычно с корешами.

Ну вот, опять набросили. При чём, мелко-мелко так :)
Не простой freeze перед Стерненко засцал :) Перед 25-летним хлопцем

Вы скатились во враньё своих убеждений :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:34

  freeze написав:Согласно уголовному производству, зарегистрированному в Едином реестре досудебных расследований под номером 1201716000000092 от 14.12.2017 года, Сергей Стерненко подозревается в нескольких эпизодах продажи наркотиков через интернет – этой деятельностью он, по данным оперативников, начал заниматься с 2013 года.

Причем рецидивист и продолжал))
http://news24ua.com/odesskogo-radikala- ... ryshevanii

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

о как, подозревается в продаже наркотиков четыре года назад но никаких фактов подтверждающих это нет, вместо фактов в***р на украинофобской помойке strana.ua
а основное, что ему пытаются приписать это типа крышевание магазинов по рыбалке, в которых кто-то когда-то продавал наркотики, при этом никаких фактов связывающих Стерненка с продажей наркотиков там нет даже в записанных разговорах.
пока слабовато, врите есчо. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:42

  shapo написав:
  unicdima написав:о каком преступлении речь?
конкретно

О сожженных в доме Профсоюзов https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 86aoexRp1o

а я думал о всех событиях 2 мая, с того момента как русскомирные стали убивать людей еще у Афины, задолго до Дома.
Вот интересно, все 2 мая было заснято на видео, тысячи людей видели как все происходило, но ватники до сих пор носятся с укроинофобской лживой пургой.
Это один в один как с событиями на Майдане, все видели как беркутня расстреливала людей, а русскомирные говорят беркут был безоружный.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:00

Всем салют. Интереса ради почитываю чатик Стерненко (так и называется) в телеграме. И что я вам скажу - такого заповедного краснокнижного эпигонства, как здесь, нет даже там! Настолько отвыкаешь от этого упоротого порохоботского шабаша, не читая политическую ветку finance.ua, что просто неприятно становится со временем сюда возвращаться...
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:17

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:Я с автоматом Калашникова провел не расставаясь пару лет


Ого. Мушка хоть спилена была? Хотя даже так - незабываемое ощущение, наверное.


Виртуальным диванным воинам в принципе может быть не понятно, что какие то люди не один год таскали АК, а не мучали клавиатуру за деньги
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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