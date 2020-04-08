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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:34
Увеличить дефицит госбюджета втрое? Раз плюнуть. Как там было? "конец эпохи бедности"?
Ну вот он, выложен, присматривайтесь к нему, примеряйтесь. Ви здобули.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: Пон 13 кві, 2020 22:36
freeze написав: Sommer написав: freeze написав:
Я с автоматом Калашникова провел не расставаясь пару лет
Ого. Мушка хоть спилена была? Хотя даже так - незабываемое ощущение, наверное.
Виртуальным диванным воинам в принципе может быть не понятно, что какие то люди не один год таскали АК, а не мучали клавиатуру за деньги
Не, как-то слабовато у тебя выходит. Поспрашивай совета у местных "директоров" и "топ-менеджеров", у них хотя бы фантазия побогаче.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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