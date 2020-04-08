Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
а я думал о всех событиях 2 мая, с того момента как русскомирные стали убивать людей еще у Афины, задолго до Дома. Вот интересно, все 2 мая было заснято на видео, тысячи людей видели как все происходило, но ватники до сих пор носятся с укроинофобской лживой пургой.
Ох, уж эти фейкометчики.
Среди тех, кого причисляют к сторонникам майдана во время событий в Одессе погибли два человека Бирюков и Иванов, кем они были убиты до сих пор достоверно не установлено, провокаторами ли, долженковцами или какими-то психами, хотя прошло шесть лет.
В районе ТЦ Афина события развивались не так как нам тут пытаются втереть те, кто не имеет понятия о событиях в Одессе.
Так описывает события Думская, сайт сторонников евромайдана.
Примерно в 17:45 в направлении шеренги милиционеров, стоящей со щитами на пересечении Греческой улицы с Греческой площадью (между Центром болгарской культуры и ТЦ «Афина»), и стоящих за ними сторонников Куликова поля ведется стрельба картечью из двуствольного охотничьего ружья с балкона Центра болгарской культуры. Ранены несколько работников милиции. Есть погибшие и тяжело раненые среди гражданских лиц. Ранен один из лидеров «Одесской дружины» Сергей Долженков. Также ранен главный редактор издания «Думская» Олег Константинов, который рядом с другими журналистами вел фотосъемку, находясь возле западного фасада здания ТЦ «Афина».
Кстати паливший с балкона по людям, это и есть тот активист, который сломал нос полицейскому несколько лет спустя за замечание по парковке, он до сих пор не осужден и не помещен в психбольницу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Sommer написав:[quote="4936337:freeze"]Я с автоматом Калашникова провел не расставаясь пару лет
Ого. Мушка хоть спилена была? Хотя даже так - незабываемое ощущение, наверное.
Виртуальным диванным воинам в принципе может быть не понятно, что какие то люди не один год таскали АК, а не мучали клавиатуру за деньги
Не, как-то слабовато у тебя выходит. Поспрашивай совета у местных "директоров" и "топ-менеджеров", у них хотя бы фантазия побогаче.[/quote]
Я понимаю, что ты морально не способен отдать два драгоценных года своей жизни, чтобы таскать какой то автомат А кто то таскал У тебя не иначе плоскостопие или геморрой и белый билет Сейчас это массовое явление пострелять с помощью компьютерной мышки, но быстро чухнуть от призыва на воинскую службу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:Всем салют. Интереса ради почитываю чатик Стерненко (так и называется) в телеграме. И что я вам скажу - такого заповедного краснокнижного эпигонства, как здесь, нет даже там! Настолько отвыкаешь от этого упоротого порохоботского шабаша, не читая политическую ветку finance.ua, что просто неприятно становится со временем сюда возвращаться...
Каюсь, опять не сдержался прочитав мерзость от либо, хотя стараюсь эту ветку не посещать
freeze написав:Я с автоматом Калашникова провел не расставаясь пару лет, поэтому можете смело считать меня специалистом в этом вопросе...
Если это было до 2014г то врядли кому-то интересно где вы плац подметали... Армией того образца (кроме ССО) гордится можно было только до 2014г С автоматом не расставались говорите... На вышке стояли что-ли? А сколько раз вы из него стреляли если не секрет
Брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак никогда не воевал в составе батальона "Айдар".
Об этом в Facebook сообщили бывший командир штурмовой роты "Айдара" Игорь Лапин и бывший боец батальона Орест Каракевич в ответ на публикацию в СМИ информации о том, что тот якобы был снайпером.
Лапин уточнил, что Денис Ермак приезжал в АТО несколько раз, фотографировался и все. В составе батальона он не воевал.
"О якобы снайпинге алиби ему сделал кум "Кузя" (Богдан Коваль), который никогда, тем более в 2014 году, не командовал группами. С первого до последнего слова в публикации про Айдар и Ермака – полное вранье.
Короче. Кумовство, воровство и вранье в команде Зеленского достигло небывалых высот
freeze написав:Я с автоматом Калашникова провел не расставаясь пару лет, поэтому можете смело считать меня специалистом в этом вопросе...
Если это было до 2014г то врядли кому-то интересно где вы плац подметали... Армией того образца (кроме ССО) гордится можно было только до 2014г С автоматом не расставались говорите... На вышке стояли что-ли? А сколько раз вы из него стреляли если не секрет
Какого 2014 года Советско-афганская граница, Памир, 1979-1981. Это срочная служба, дальше жизненный армейский путь раскрывать не буду )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.