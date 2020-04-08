Додано: Пон 13 кві, 2020 22:43

unicdima написав: shapo написав: unicdima написав: о каком преступлении речь?

конкретно о каком преступлении речь?конкретно

О сожженных в доме Профсоюзов https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 86aoexRp1o О сожженных в доме Профсоюзов

а я думал о всех событиях 2 мая, с того момента как русскомирные стали убивать людей еще у Афины, задолго до Дома.

Вот интересно, все 2 мая было заснято на видео, тысячи людей видели как все происходило, но ватники до сих пор носятся с укроинофобской лживой пургой. а я думал о всех событиях 2 мая, с того момента как русскомирные стали убивать людей еще у Афины, задолго до Дома.Вот интересно, все 2 мая было заснято на видео, тысячи людей видели как все происходило, но ватники до сих пор носятся с укроинофобской лживой пургой.

Ох, уж эти фейкометчики.Среди тех, кого причисляют к сторонникам майдана во время событий в Одессе погибли два человека Бирюков и Иванов, кем они были убиты до сих пор достоверно не установлено, провокаторами ли, долженковцами или какими-то психами, хотя прошло шесть лет.В районе ТЦ Афина события развивались не так как нам тут пытаются втереть те, кто не имеет понятия о событиях в Одессе.Так описывает события Думская, сайт сторонников евромайдана.Примерно в 17:45 в направлении шеренги милиционеров, стоящей со щитами на пересечении Греческой улицы с Греческой площадью (между Центром болгарской культуры и ТЦ «Афина»), и стоящих за ними сторонников Куликова поля ведется стрельба картечью из двуствольного охотничьего ружья с балкона Центра болгарской культуры. Ранены несколько работников милиции. Есть погибшие и тяжело раненые среди гражданских лиц. Ранен один из лидеров «Одесской дружины» Сергей Долженков. Также ранен главный редактор издания «Думская» Олег Константинов, который рядом с другими журналистами вел фотосъемку, находясь возле западного фасада здания ТЦ «Афина».Кстати паливший с балкона по людям, это и есть тот активист, который сломал нос полицейскому несколько лет спустя за замечание по парковке, он до сих пор не осужден и не помещен в психбольницу.