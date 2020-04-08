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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5883588458855886
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:39

  freeze написав:
unicdima написав:а я думал о всех событиях 2 мая, с того момента как русскомирные стали убивать людей еще у Афины, задолго до Дома.
Вот интересно, все 2 мая было заснято на видео, тысячи людей видели как все происходило, но ватники до сих пор носятся с укроинофобской лживой пургой.


Ох, уж эти фейкометчики.
Среди тех, кого причисляют к сторонникам майдана во время событий в Одессе погибли два человека Бирюков и Иванов, кем они были убиты до сих пор достоверно не установлено, провокаторами ли, долженковцами или какими-то психами, хотя прошло шесть лет.
В районе ТЦ Афина события развивались не так как нам тут пытаются втереть те, кто не имеет понятия о событиях в Одессе.

мало тебе было позора по Стерненку? :D
все уже поняли какой ты знаток событий в Одессе.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:43

  unicdima написав:
  freeze написав:
unicdima написав:а я думал о всех событиях 2 мая, с того момента как русскомирные стали убивать людей еще у Афины, задолго до Дома.
Вот интересно, все 2 мая было заснято на видео, тысячи людей видели как все происходило, но ватники до сих пор носятся с укроинофобской лживой пургой.


Ох, уж эти фейкометчики.
Среди тех, кого причисляют к сторонникам майдана во время событий в Одессе погибли два человека Бирюков и Иванов, кем они были убиты до сих пор достоверно не установлено, провокаторами ли, долженковцами или какими-то психами, хотя прошло шесть лет.
В районе ТЦ Афина события развивались не так как нам тут пытаются втереть те, кто не имеет понятия о событиях в Одессе.

мало тебе было позора по Стерненку? :D
все уже поняли какой ты знаток событий в Одессе.


Бу-га-га )))
Знатоки интернетные-фейкомётчики )))
Я с 19.30 до 24.00 присутствовал на Куликовом поле возле Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. Я там живу в несколько кварталах ))) Было крайне познавательно наблюдать за событиями в живую :lol: :lol: :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:48

  Sommer написав:
  freeze написав:Среди тех, кого причисляют к сторонникам майдана во время событий в Одессе погибли два человека Бирюков и Иванов, кем они были убиты до сих пор достоверно не установлено


Действительно, загадка-то какая! Наверное ватники так же сопли жуют и про MH-17 - кем же все-таки он был сбит, ведь "до сих пор достоверно не установлено"...

у этих клоунов все по шаблону, как российская пропаганда скажет тому и верят.
ты ему хоть сто фото-видео предъяви, а он все равно скажет - это фейки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:50

Re: Політичні дискусії

freeze и shapo, а кто сбил Боинг?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:58

  freeze написав:Кстати паливший с балкона по людям, это и есть тот активист, который сломал нос полицейскому несколько лет спустя за замечание по парковке, он до сих пор не осужден и не помещен в психбольницу.

У нас далеко не один активист гуляет на свободе, убив человека. Кроме Стерненка, убийцы Бузины спокойно гуляют, несмотря на доказавшие их вину экспертизы ДНК. Бубенчик, признавшийся на камеру в убийстве двух человек на майдане, спокойо гуляет и пользуется льготами участника АТО.

Может ли правовое государство прощать убийства, на основании каких-то заслуг убийц перед этим государством или на основании того, что у убитых были какие-то неправильные политические взгляды?
И главное, по мнению порохоботов это так и быть должно. А на тех, кто об этом говорит, вешается ярлык ватника. Ну пусть поедут в ЕС, с флагами которого они стояли на майданах, и попробуют там кого-то убить за неправильные политические взгляды, или попробуют пострелять из огнестрела в полицейских, защищающих плохой по их мнению режим.
И что самое печальное: Зеленский не спешит с этим ничего делать, наоборот, всячески пытается понравится порохоботам и плюет не тех, благодаря голосам которых он стал президентом.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:01

  unicdima написав:freeze и shapo, а кто сбил Боинг?


Дружище, давай вопросы по порядку, ты спросил, я ответил.
Я спросил как ты относишься к наркоторговле и крышеванию наркотиков, ты не ответил.
А то ты тут типа Понтий Пилата становишься и допросы устраиваешь :lol: :lol: А тебе никто такой роли не давал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 5883588458855886
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